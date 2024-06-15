Отправимся в горы и будем останавливаться на небольшие прогулки в самых живописных и энергетически сильных локация.
Полежим на траве у Камышлинского водопада и послушаем умиротворяющий шум
Описание тура
Организационные детали
После внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести организатору напрямую 1000-2000 руб. за каждого человека (зависит от выбранного пакета) на бронирование жилья.
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита (за пару месяцев до тура) или оформить страховку от укуса клеща. На Алтае клещи активны в мае-июне.
Проживание. Проживание по пакету «Стандарт» в деревянных отапливаемых домиках на 2-5 мест в номерах с раздельными кроватями (вашими соседями будут только участники нашей группы). Размещение по гендерному признаку. Душ и туалет на территории турбазы. За доплату возможно разместиться в 2-3-местных домиках с удобствами (пакет «Комфорт», подходит семьям и парам). Желающие могут выбрать пакет «Экстрим» с размещением в палатках на территории турбазы (со скидкой). Коврики и спальники предоставляются, подселения нет, душ и туалет на территории.
Питание. Оплачивается дополнительно.
Дети. От 5 лет.
Транспорт. Toyota Grand HiAce/Hyundai Starex (группа до 7 человек), Toyota HiAce (группа до 12 человек), автобус Mercedes-Benz/IVECO (до 18 человек).
Уровень сложности. Запланированы прогулки на 2-4 км. Между локациями передвигаемся на транспорте. Маршрут лёгкий. Но важно взять удобную обувь.
Связь и интернет. В населённых пунктах и на турбазе связь постоянна. У Ороктойского моста связи нет. В дороге может местами пропадать.
Программа тура по дням
В горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭС
Встречаемся утром в Барнауле, по дороге остановимся в аэропорту Горно-Алтайска, где вы тоже сможете присоединиться к путешествию.
Далее нас ждёт живописный путь в горы. Сделаем остановку на перекус в кафе «Горная страна» недалеко от Бийска. Затем полюбуемся панорамой горы Бабырган со смотровой площадки и увидим памятник алтайскому поэту и режиссёру В. М. Шукшину.
Доедем до села Чемал, где разместимся на турбазе среди лесистых гор. Прогуляемся к Чемальской ГЭС и по козьей тропе на остров Патмос, расположившийся посреди Катуни. Увидим слияние двух рек и рассмотрим оттенки воды. Далее отправимся к Камышлинскому водопаду, где сохранились остатки водяной мельницы, и насладимся отдыхом под шум воды, сидя на скамейке или лёжа на траве.
Для ужина подобрано живописное место в окружении гор.
Богатства Алтая и возвращение в Барнаул
Завтракаем на турбазе и отправляемся к Ороктойскому мосту. Посетим Еландинскую пещеру и одноимённую штольню. Прогуляемся к скалам Зубы дракона, где приятно послушать шум реки, погрузиться в состояние медитации и просто насладиться видом. Заедем на пасеку попробовать медовуху, отборный мёд, насладиться сном на пчелиных ульях. Здесь же на территории гуляют павлины. Желающие смогут покачаться на качелях для полёта лёжа и полюбоваться небом.
Вечером вернёмся в Барнаул.
Обратите внимание, что порядок посещения локаций может меняться.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Пакет «стандарт»
|13 900 ₽
|Пакет «комфорт»
|14 900 ₽
|Пакет «экстрим»
|9 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе от Барнаула и обратно
- Посещение всех локаций по программе
- Работа сопровождающего
- Рекреационные сборы
- Размещение по пакету «Экстрим» со скидкой (палатка без подселения) - 9990 руб. за человека
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Размещение по пакету «Комфорт» в 2-3-местном домике с удобствами - 14 900 руб. за человека за тур
- Одноместное размещение - по запросу и при наличии свободных номеров
- Питание