Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью

Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Алтай — место, где отдыхает душа.

Отправимся в горы и будем останавливаться на небольшие прогулки в самых живописных и энергетически сильных локация.

Полежим на траве у Камышлинского водопада и послушаем умиротворяющий шум
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воды, пройдёмся по мосту над мощной Катунью к острову Патмос и увидим слияние двух рек. Насладимся сном на пчелиных ульях и попробуем медовуху на пасеке. Заглянем в штольню и пещеру и остановимся на ночь в уютном домике среди гор.

Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

После внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести организатору напрямую 1000-2000 руб. за каждого человека (зависит от выбранного пакета) на бронирование жилья.

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита (за пару месяцев до тура) или оформить страховку от укуса клеща. На Алтае клещи активны в мае-июне.

Проживание. Проживание по пакету «Стандарт» в деревянных отапливаемых домиках на 2-5 мест в номерах с раздельными кроватями (вашими соседями будут только участники нашей группы). Размещение по гендерному признаку. Душ и туалет на территории турбазы. За доплату возможно разместиться в 2-3-местных домиках с удобствами (пакет «Комфорт», подходит семьям и парам). Желающие могут выбрать пакет «Экстрим» с размещением в палатках на территории турбазы (со скидкой). Коврики и спальники предоставляются, подселения нет, душ и туалет на территории.

Питание. Оплачивается дополнительно.

Дети. От 5 лет.

Транспорт. Toyota Grand HiAce/Hyundai Starex (группа до 7 человек), Toyota HiAce (группа до 12 человек), автобус Mercedes-Benz/IVECO (до 18 человек).

Уровень сложности. Запланированы прогулки на 2-4 км. Между локациями передвигаемся на транспорте. Маршрут лёгкий. Но важно взять удобную обувь.

Связь и интернет. В населённых пунктах и на турбазе связь постоянна. У Ороктойского моста связи нет. В дороге может местами пропадать.

Программа тура по дням

1 день

В горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭС

Встречаемся утром в Барнауле, по дороге остановимся в аэропорту Горно-Алтайска, где вы тоже сможете присоединиться к путешествию.

Далее нас ждёт живописный путь в горы. Сделаем остановку на перекус в кафе «Горная страна» недалеко от Бийска. Затем полюбуемся панорамой горы Бабырган со смотровой площадки и увидим памятник алтайскому поэту и режиссёру В. М. Шукшину.

Доедем до села Чемал, где разместимся на турбазе среди лесистых гор. Прогуляемся к Чемальской ГЭС и по козьей тропе на остров Патмос, расположившийся посреди Катуни. Увидим слияние двух рек и рассмотрим оттенки воды. Далее отправимся к Камышлинскому водопаду, где сохранились остатки водяной мельницы, и насладимся отдыхом под шум воды, сидя на скамейке или лёжа на траве.

Для ужина подобрано живописное место в окружении гор.

В горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭСВ горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭСВ горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭСВ горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭСВ горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭСВ горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭСВ горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭСВ горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭСВ горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭСВ горы к водопаду, острову посреди Катуни и Чемальской ГЭС
2 день

Богатства Алтая и возвращение в Барнаул

Завтракаем на турбазе и отправляемся к Ороктойскому мосту. Посетим Еландинскую пещеру и одноимённую штольню. Прогуляемся к скалам Зубы дракона, где приятно послушать шум реки, погрузиться в состояние медитации и просто насладиться видом. Заедем на пасеку попробовать медовуху, отборный мёд, насладиться сном на пчелиных ульях. Здесь же на территории гуляют павлины. Желающие смогут покачаться на качелях для полёта лёжа и полюбоваться небом.

Вечером вернёмся в Барнаул.

Обратите внимание, что порядок посещения локаций может меняться.

Богатства Алтая и возвращение в БарнаулБогатства Алтая и возвращение в БарнаулБогатства Алтая и возвращение в БарнаулБогатства Алтая и возвращение в БарнаулБогатства Алтая и возвращение в Барнаул

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Пакет «стандарт»13 900 ₽
Пакет «комфорт»14 900 ₽
Пакет «экстрим»9 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе от Барнаула и обратно
  • Посещение всех локаций по программе
  • Работа сопровождающего
  • Рекреационные сборы
  • Размещение по пакету «Экстрим» со скидкой (палатка без подселения) - 9990 руб. за человека
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Размещение по пакету «Комфорт» в 2-3-местном домике с удобствами - 14 900 руб. за человека за тур
  • Одноместное размещение - по запросу и при наличии свободных номеров
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горно-Алтайска, 13:00-14:00 / любая база по пути Барнаул-Чемал
Завершение: Г. Барнаул, площадь Советов, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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