После внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести организатору напрямую 1000-2000 руб. за каждого человека (зависит от выбранного пакета) на бронирование жилья.

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита (за пару месяцев до тура) или оформить страховку от укуса клеща. На Алтае клещи активны в мае-июне.

Проживание. Проживание по пакету «Стандарт» в деревянных отапливаемых домиках на 2-5 мест в номерах с раздельными кроватями (вашими соседями будут только участники нашей группы). Размещение по гендерному признаку. Душ и туалет на территории турбазы. За доплату возможно разместиться в 2-3-местных домиках с удобствами (пакет «Комфорт», подходит семьям и парам). Желающие могут выбрать пакет «Экстрим» с размещением в палатках на территории турбазы (со скидкой). Коврики и спальники предоставляются, подселения нет, душ и туалет на территории.

Питание. Оплачивается дополнительно.

Дети. От 5 лет.

Транспорт. Toyota Grand HiAce/Hyundai Starex (группа до 7 человек), Toyota HiAce (группа до 12 человек), автобус Mercedes-Benz/IVECO (до 18 человек).

Уровень сложности. Запланированы прогулки на 2-4 км. Между локациями передвигаемся на транспорте. Маршрут лёгкий. Но важно взять удобную обувь.

Связь и интернет. В населённых пунктах и на турбазе связь постоянна. У Ороктойского моста связи нет. В дороге может местами пропадать.