-
15%
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Проплыть Телецкое озеро, полюбоваться видами с перевалов и совершить треккинг на выбор
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00 (точ...
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
69 700 ₽
82 000 ₽ за человека
-
15%
Горнолыжная Сибирь: Шерегешский и Телецкий курорты
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Начало: Мы встречаем гостей в Барнауле в 7:00 в аэропорту ...
8 фев в 08:00
1 мар в 08:00
49 045 ₽
57 700 ₽ за человека
Большое путешествие по Алтаю: сакральные места, ледник и Чуйский тракт
Увидеть скифские захоронения, подняться к леднику и исследовать пещеры
Начало: Барнаул, 9:30; Горно-Алтайск, 12:30. Мы встретим в...
15 фев в 09:00
1 мар в 09:00
135 200 ₽ за человека
Горнолыжная перезагрузка на склонах «Манжерока»
Испытать яркие эмоции на трассах, насладиться алтайской природой и увидеть Камышлинский водопад
Начало: Барнаул в 7:00-8:00 / Бийск в 10:00-11:00 / Горно-...
12 фев в 08:00
26 фев в 08:00
37 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Активные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Барнауле в феврале 2026
Сейчас в Барнауле в категории "Активные туры" можно забронировать 4 тура от 37 500 до 135 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2026 год по теме «Активные туры», 16 ⭐ отзывов, цены от 37500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель