7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
11 авг в 08:30
18 авг в 08:30
59 900₽ за человека
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
14 авг в 10:00
28 авг в 10:00
58 000₽ за человека
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
8 авг в 08:30
15 авг в 08:30
33 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиталий2 июля 2024Отличный тур для Души. Подходит всем!
- ММаша26 июня 2024Были в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилось. Маршрут тура выстроен очень грамотно
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Все»
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Сколько стоит тур в Барнауле в августе 2024
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