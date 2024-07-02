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с постепенной нагрузкой от одного дня к другому, в конце тура дни на Телецком озере довольно спокойные, что дает отдохнуть от насыщенных на передвижения предыдущих дней. Останавливались на комфортных базах по маршруту следования, кормили очень сытно и вкусно. На локациях и по пути следования гид рассказывает и знакомит с историей и традициями Алтая. Поездка очень яркая и оставила лишь положительные эмоции. Смело рекомендую организатора, бронирование тура проходит быстро и легко, до тура организатор всегда был на связи и отвечал на возникающие вопросы, в ходе тура гид был внимателен к каждому участнику группы, все прошло по высшему уровню!