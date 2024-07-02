Все – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «Все» в Барнауле, цены от 33 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
На автобусе
2 отзыва
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
11 авг в 08:30
18 авг в 08:30
59 900 за человека
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
На автобусе
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
14 авг в 10:00
28 авг в 10:00
58 000 за человека
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
На автобусе
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
8 авг в 08:30
15 авг в 08:30
33 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виталий
    2 июля 2024
    Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
    Отличный тур для Души. Подходит всем!
    Отличный тур для Души
  • М
    Маша
    26 июня 2024
    Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
    Были в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилось. Маршрут тура выстроен очень грамотно
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    с постепенной нагрузкой от одного дня к другому, в конце тура дни на Телецком озере довольно спокойные, что дает отдохнуть от насыщенных на передвижения предыдущих дней. Останавливались на комфортных базах по маршруту следования, кормили очень сытно и вкусно. На локациях и по пути следования гид рассказывает и знакомит с историей и традициями Алтая. Поездка очень яркая и оставила лишь положительные эмоции. Смело рекомендую организатора, бронирование тура проходит быстро и легко, до тура организатор всегда был на связи и отвечал на возникающие вопросы, в ходе тура гид был внимателен к каждому участнику группы, все прошло по высшему уровню!

    Были в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилосьБыли в туре с 02.06.2014 по 08.06.2024 с гидом Илья. Поездка прошла потрясающе, все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
  2. Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
  3. Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Гейзерное озеро
  4. Чемал
  5. Чемальская ГЭС
  6. Остров Патмос
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в августе 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 33 900 до 59 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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