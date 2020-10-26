Как добраться до Батагая на самолёте

В Батагае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Batagay» вам не избежать

Список аэропортов Батагая

Батагай BQJ Batagay

Самые дешёвые билеты в Батагай из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇷🇺 Якутска 14 896 1ч 10м из 🇷🇺 Москвы 29 162 81ч (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Батагая

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Батагая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Краснодар и Якутск

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