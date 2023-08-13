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Авторский тур
10 дней
Гранитные Города Улахан Сис
п. Белая Гора
15 июля
31 июля
21 авг
от 238000200 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNikita13 августа 2023Гранитные Города Улахан СисПринимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
- ТТкаченко25 июня 2023Гранитные Города Улахан СисОчень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
- ТТэш12 января 2023Гранитные Города Улахан СисВсё понравилось