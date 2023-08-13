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🚶 Пешая Авторский тур 10 дней 3 отзыва Гранитные Города Улахан Сис п. Белая Гора от 238000 200 000 ₽ за человека Последние отзывы на экскурсии N Nikita Гранитные Города Улахан Сис Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.

Т Ткаченко Гранитные Города Улахан Сис Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!

Т Тэш Гранитные Города Улахан Сис Всё понравилось