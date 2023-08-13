Экскурсии в Белой Горе

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Гранитные Города Улахан Сис
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Гранитные Города Улахан Сис
п. Белая Гора
15 июля
31 июля
21 авг
от 238000200 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Гранитные Города Улахан Сис
    Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
  • Т
    Ткаченко
    25 июня 2023
    Гранитные Города Улахан Сис
    Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
    Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
  • Т
    Тэш
    12 января 2023
    Гранитные Города Улахан Сис
    Всё понравилось
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