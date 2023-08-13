июл
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авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Белую Гору
Прилет в Белую Гору, встреча в аэропорту, трансфер в поселок Белая Гора.
Размещение в гостевом доме, обед.
После обеда экскурсия по поселку, подготовка к походу.
Ужин в гостевом доме.
Переезд до турбазы «Улахан Сис»
Ранний завтрак.
Выезд с Белой Горы по реке Индигирка на моторных лодках до участка Похвальный, 250 км.
В пути остановки на местностях Илья Мустах, Полоусный, Харгытыр.
По приезду в Похвальный обед, далее трансфер на вездеходах (27 км, танкетка ГАЗ-71, квадроцикл «Сокол»).
Продолжительность поездки на вездеходах 2 часа.
В турбазе «Улахан Сис» размещение в домах (три дома без комнат по 8 мест).
В турбазе есть баня.
Переход на Верхнюю базу
07:30 Подъем.
Завтрак, подготовка к походной части тура.
Обряд очищения.
10:30 Переход на Верхнюю базу, 5 км.
Подъем на верхнюю базу с рюкзаками (личные вещи, коврик и спальник).
По приезду на базу, размещение в домах.
Здесь два дома (тоже без комнат), которые могут вмещать 20 человек. Дома с печками.
Свободное время.
Группы скал Гранитных Городов
Радиальные выходы к группам скал Гранитных Городов.
Группы скал Гранитных Городов
Радиальные выходы к группам скал Гранитных Городов.
Группы скал Гранитных Городов
Радиальные выходы к группам скал Гранитных Городов.
Группы скал Гранитных Городов
Радиальные выходы к группам скал Гранитных Городов.
Спуск на нижнюю базу. Баня
07:30 Подъем, завтрак.
Спуск на нижнюю базу, 5 км.
Вечером баня.
Переезд до Белой Горы
Ранний завтрак.
Переезд до участка Похвальный и далее трансфер на мотолодках до Белой Горы.
В поселке размещение в гостевом доме.
Посещение краеведческого музея. Трансфер в аэропорт Белой Горы
07:30 Подъем, завтрак.
Посещение краеведческого музея, история Абыйского района.
Трансфер в аэропорт, вылет в Якутск.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме в п. Белая гора и на турбазе «Улахан Сис» во время похода.
Варианты проживания
Турбаза «Улахан Сис»
Размещение в отапливаемых домах в общих комнатах: мужчины — в одном доме, женщины — в другом.
Нижняя база: три дома без комнат по 8 мест, есть баня.
Верхняя база: два дома без комнат, которые могут вмещать 20 человек, дома с печками.
Гостевой дом в п. Белая гора
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы, связанные с туром, начиная с п. Белая гора и заканчивая п. Белая гора
- Транспортные расходы на перевозку общего походного снаряжения и продуктов питания в рейсах Якутск — п. Белая гора, п. Белая гора — Якутск
- Транспортировка всего снаряжения водным и наземным транспортом
- После возвращения с тура трансфер с аэропорта Якутск до гостиницы
- Питание во время похода
- Гостевой дом в п. Белая гора и Улахан Сис
- Услуги инструктора-проводника
- Страховка от несчастного случая в АО «ДальЖасо»
- Страховка финансовой ответственности туроператора в АО «ДальЖасо»
- Оформление разрешения на посещение пограничной зоны
- Постановка похода на учет в Службе Спасения РС(Я)
- Предоставление походного снаряжения (палатки, спальные мешки, коврики, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
- Что не входит
- Авиабилеты до п. Белая гора и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер от гостиницы до аэропорта
- Транспортные расходы личного походного снаряжения в рейсах Якутск — п. Белая гора, п. Белая гора — Якутск
- Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств — «инструктор всегда рядом»)
- Болотные сапоги (на весь период похода) — 1 500 руб.
- Дополнительное место в палатке — 5 000 руб.
- Дополнительный коврик (пенка) — 500 руб.
- Фирменная футболка — 2 000 руб.
- Все, что не входит в стоимость тура
- Место начала и завершения?
- п. Белая Гора
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- головной убор (флисовая шапка);
- ветровка/штормовка;
- пуховка теплая;
- флиска/теплая кофта;
- термобелье (для сна);
- носки теплые/тонкие по 3–5 пар;
- рубашка с длинным рукавом (по желанию);
- футболки быстросохнущие;
- штаны ветро-влагозащитные;
- штаны трекинговые;
- перчатки;
- сменная одежда.
Снаряжение и личные вещи:
- рюкзак не менее 85 л;
- сидушка (хоба);
- треккинговые палки;
- треккинговые ботинки;
- дождевик;
- кружка, ложка, миска;
- термос 1 л;
- средство от комаров;
- средство от мошкары;
- средство от укусов комаров (по желанию);
- спф крем (50–100);
- индивидуальная аптечка;
- личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
- павербанк/солнечная панель;
- фонарик (требуется в августе).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.