Гранитные Города Улахан Сис

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Кисиляхи (останцы) кряжа Улахан Сис туристский мир знает под названием «Гранитные Города Улахан Сис». Якуты и эвены называют их «Местность с каменными людьми». Это священные места, почитаемые издревле. Основной массив останцев расположен на гребнях высоких сопок и занимает территорию около 60 кв. км. Высота скал — 38 метров! Если сравнивать со знаменитыми Маньпупунерами, то здесь сотни таких скал!
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Гранитные Города Улахан Сис
Ближайшие даты:
15
июл
31
июл
21
авг

Что вас ожидает:

«Гранитные Города»
«Гранитные Города»
Посвятим четыре дня путешествиям к останцам кряжа Улахан Сис — всященным местам якутов и эвенов
На моторных лодках по Индигирке
На моторных лодках по Индигирке
Пройдем по реке Индигирке из поселка Белая Гора до участка Похвальный и обратно
Маршрут без рюкзаков
Маршрут без рюкзаков
Оставим рюкзаки на турбазе и будем совершать радиальные выходы налегке

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Белую Гору

Прилет в Белую Гору, встреча в аэропорту, трансфер в поселок Белая Гора.

Размещение в гостевом доме, обед.

После обеда экскурсия по поселку, подготовка к походу.

Ужин в гостевом доме.

2 день

Переезд до турбазы «Улахан Сис»

Ранний завтрак.

Выезд с Белой Горы по реке Индигирка на моторных лодках до участка Похвальный, 250 км.

В пути остановки на местностях Илья Мустах, Полоусный, Харгытыр.

По приезду в Похвальный обед, далее трансфер на вездеходах (27 км, танкетка ГАЗ-71, квадроцикл «Сокол»).

Продолжительность поездки на вездеходах 2 часа.

В турбазе «Улахан Сис» размещение в домах (три дома без комнат по 8 мест).

В турбазе есть баня.

Переезд до турбазы «Улахан Сис»Переезд до турбазы «Улахан Сис»Переезд до турбазы «Улахан Сис»
3 день

Переход на Верхнюю базу

07:30 Подъем.

Завтрак, подготовка к походной части тура.

Обряд очищения.

10:30 Переход на Верхнюю базу, 5 км.

Подъем на верхнюю базу с рюкзаками (личные вещи, коврик и спальник).

По приезду на базу, размещение в домах.

Здесь два дома (тоже без комнат), которые могут вмещать 20 человек. Дома с печками.

Свободное время.

4 день

Группы скал Гранитных Городов

Радиальные выходы к группам скал Гранитных Городов.

Группы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных Городов
5 день

Группы скал Гранитных Городов

Радиальные выходы к группам скал Гранитных Городов.

Группы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных Городов
6 день

Группы скал Гранитных Городов

Радиальные выходы к группам скал Гранитных Городов.

Группы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных Городов
7 день

Группы скал Гранитных Городов

Радиальные выходы к группам скал Гранитных Городов.

Группы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных ГородовГруппы скал Гранитных Городов
8 день

Спуск на нижнюю базу. Баня

07:30 Подъем, завтрак.

Спуск на нижнюю базу, 5 км.

Вечером баня.

9 день

Переезд до Белой Горы

Ранний завтрак.

Переезд до участка Похвальный и далее трансфер на мотолодках до Белой Горы.

В поселке размещение в гостевом доме.

Переезд до Белой ГорыПереезд до Белой Горы
10 день

Посещение краеведческого музея. Трансфер в аэропорт Белой Горы

07:30 Подъем, завтрак.

Посещение краеведческого музея, история Абыйского района.

Трансфер в аэропорт, вылет в Якутск.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме в п. Белая гора и на турбазе «Улахан Сис» во время похода.

Варианты проживания

Турбаза «Улахан Сис»

7 ночей

Размещение в отапливаемых домах в общих комнатах: мужчины — в одном доме, женщины — в другом.

Нижняя база: три дома без комнат по 8 мест, есть баня.

Верхняя база: два дома без комнат, которые могут вмещать 20 человек, дома с печками.

Гостевой дом в п. Белая гора

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы, связанные с туром, начиная с п. Белая гора и заканчивая п. Белая гора
  • Транспортные расходы на перевозку общего походного снаряжения и продуктов питания в рейсах Якутск — п. Белая гора, п. Белая гора — Якутск
  • Транспортировка всего снаряжения водным и наземным транспортом
  • После возвращения с тура трансфер с аэропорта Якутск до гостиницы
  • Питание во время похода
  • Гостевой дом в п. Белая гора и Улахан Сис
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка от несчастного случая в АО «ДальЖасо»
  • Страховка финансовой ответственности туроператора в АО «ДальЖасо»
  • Оформление разрешения на посещение пограничной зоны
  • Постановка похода на учет в Службе Спасения РС(Я)
  • Предоставление походного снаряжения (палатки, спальные мешки, коврики, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
Что не входит
  • Авиабилеты до п. Белая гора и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер от гостиницы до аэропорта
  • Транспортные расходы личного походного снаряжения в рейсах Якутск — п. Белая гора, п. Белая гора — Якутск
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств — «инструктор всегда рядом»)
  • Болотные сапоги (на весь период похода) — 1 500 руб.
  • Дополнительное место в палатке — 5 000 руб.
  • Дополнительный коврик (пенка) — 500 руб.
  • Фирменная футболка — 2 000 руб.
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
п. Белая Гора
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • головной убор (флисовая шапка);
  • ветровка/штормовка;
  • пуховка теплая;
  • флиска/теплая кофта;
  • термобелье (для сна);
  • носки теплые/тонкие по 3–5 пар;
  • рубашка с длинным рукавом (по желанию);
  • футболки быстросохнущие;
  • штаны ветро-влагозащитные;
  • штаны трекинговые;
  • перчатки;
  • сменная одежда.

Снаряжение и личные вещи:

  • рюкзак не менее 85 л;
  • сидушка (хоба);
  • треккинговые палки;
  • треккинговые ботинки;
  • дождевик;
  • кружка, ложка, миска;
  • термос 1 л;
  • средство от комаров;
  • средство от мошкары;
  • средство от укусов комаров (по желанию);
  • спф крем (50–100);
  • индивидуальная аптечка;
  • личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
  • павербанк/солнечная панель;
  • фонарик (требуется в августе).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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13 авг 2023
Принимающая сторона предлагает множество маршрутов и сплавов и пешек. Думаю, сходить с ними еще.
Т
25 июня 2023
Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
Т
12 янв 2023
Всё понравилось
ХОРОШО
🧭
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