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Как добраться до Белгорода на самолёте

В Белгороде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Belgorod Airport» вам не избежать

Список аэропортов Белгорода

  1. Белгород EGO
    Belgorod Airport

Самые дешёвые билеты в Белгород из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
24.11.2020из 🇷🇺Краснодара8881ч 45м
16.10.2020из 🇷🇺Москвы1 6851ч 20м
14.12.2020из 🇷🇺Калининграда1 77625ч 55м (⇵1)
02.12.2020из Ялты1 77623ч 10м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 8651ч 40м
23.12.2020из 🇷🇺Саратова2 17022ч 45м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Казани2 25118ч 30м (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇺Махачкалы2 41819ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод2 56821ч 50м (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Челябинска2 65813ч (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Мурманска2 77622ч 5м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону2 85050ч 30м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Сочи2 89223ч 45м (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Уфы2 97012ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Тюмени3 0706ч 55м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Волгограда3 07622ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Воронежа3 20518ч 5м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Самары3 2707ч 50м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Владикавказа3 27016ч (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Сургута3 37020ч 10м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Перми3 37027ч 30м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Пскова3 4195ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Ижевска3 51414ч 55м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Ставрополя3 67022ч (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга3 67913ч (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)3 73045ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Петрозаводска3 73018ч 35м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода3 76024ч 25м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Ярославля3 8365ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Оренбурга3 85118ч 15м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска3 86754ч (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Астрахани3 95422ч 50м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Ульяновска3 99943ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Чебоксар4 03914ч 25м (⇵1)
27.12.2020из 🇷🇺Архангельска4 13525ч 15м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Омска4 18336ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Грозного4 37015ч 45м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Кирова4 46537ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара4 62014ч 50м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Ноябрьска4 77022ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Когалыма4 8756ч 5м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Кировска4 98845ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Анапы5 15824ч 15м (⇵1)
13.11.2020из 🇷🇺Красноярска5 170 (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска5 3358ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Новосибирска5 72011ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара5 83023ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Липецка6 2674ч 40м (⇵1)
10.12.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне6 29447ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇳🇱Эйндховена6 30336ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска6 44532ч 40м (⇵2)
19.11.2020из 🇱🇻Риги6 44936ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя6 56426ч 30м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Томска6 58248ч 10м (⇵2)
06.11.2020из 🇪🇸Барселоны6 63750ч 10м (⇵2)
11.12.2020из 🇩🇪Берлина6 64545ч (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка6 92329ч 50м (⇵1)
20.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива7 02852ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Кемерово7 0908ч 15м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Барнаула7 21327ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Вологды7 27527ч 40м (⇵2)
19.11.2020из 🇲🇩Кишинёва7 31439ч 45м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Геленджика7 38547ч 25м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ7 40557ч 5м (⇵1)
22.11.2020из 🇷🇺Иркутска7 40533ч (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Советского7 43221ч 40м (⇵2)
29.11.2020из 🇹🇷Стамбула7 83547ч 25м (⇵2)
12.12.2020из 🇩🇪Штутгарта7 92747ч 20м (⇵2)
11.12.2020из 🇨🇭Цюриха8 30942ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Ухты8 32016ч 30м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Салехарда8 34127ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇪Брюсселя8 96648ч 30м (⇵2)
04.11.2020из 🇹🇷Антальи9 49845ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Надыма9 78710ч (⇵1)
04.11.2020из 🇺🇦Киева10 41430ч 30м (⇵2)
21.11.2020из 🇧🇾Минска10 59930ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Братска10 88246ч 25м (⇵2)
25.11.2020из 🇷🇺Хабаровска11 62037ч 30м (⇵2)
04.11.2020из 🇺🇦Харькова11 67223ч 10м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Усинска11 97021ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Читы12 60256ч 20м (⇵2)
29.10.2020из 🇹🇷Бодрума12 61928ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Абакана12 67631ч (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Благовещенска12 85657ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Нерюнгри12 89823ч 30м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Талакана13 62550ч (⇵2)
12.11.2020из 🇩🇪Лейпцига13 63940ч 15м (⇵2)
18.11.2020из 🇰🇬Бишкека13 68832ч 5м (⇵2)
06.02.2021из 🇰🇿Алматы14 18812ч 25м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Владивостока15 70951ч 30м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Магадана15 91729ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Бодайбо15 99251ч 50м (⇵2)
28.03.2021из 🇰🇿Павлодара16 1509ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Камчатки16 74328ч 40м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска16 74832ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Воркуты16 96531ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Аланьи17 00623ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Норильска17 3279ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Полярного17 43955ч 45м (⇵2)
02.01.2021из 🇷🇺Мирного17 78527ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Белгорода