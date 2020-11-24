Как добраться до Белгорода на самолёте
В Белгороде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Belgorod Airport» вам не избежать
Список аэропортов Белгорода
- Белгород EGOBelgorod Airport
Самые дешёвые билеты в Белгород из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|888
|1ч 45м
|16.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|1 685
|1ч 20м
|14.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|1 776
|25ч 55м (⇵1)
|02.12.2020
|из Ялты
|1 776
|23ч 10м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 865
|1ч 40м
|23.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|2 170
|22ч 45м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|2 251
|18ч 30м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|2 418
|19ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|2 568
|21ч 50м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|2 658
|13ч (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|2 776
|22ч 5м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|2 850
|50ч 30м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Сочи
|2 892
|23ч 45м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|2 970
|12ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|3 070
|6ч 55м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|3 076
|22ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|3 205
|18ч 5м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|3 270
|7ч 50м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|3 270
|16ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|3 370
|20ч 10м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|3 370
|27ч 30м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Пскова
|3 419
|5ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|3 514
|14ч 55м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|3 670
|22ч (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|3 679
|13ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|3 730
|45ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|3 730
|18ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|3 760
|24ч 25м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|3 836
|5ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|3 851
|18ч 15м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|3 867
|54ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|3 954
|22ч 50м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|3 999
|43ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|4 039
|14ч 25м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|4 135
|25ч 15м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|4 183
|36ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|4 370
|15ч 45м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Кирова
|4 465
|37ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|4 620
|14ч 50м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|4 770
|22ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|4 875
|6ч 5м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Кировска
|4 988
|45ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|5 158
|24ч 15м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|5 170
|9ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|5 335
|8ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|5 720
|11ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|5 830
|23ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Липецка
|6 267
|4ч 40м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|6 294
|47ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|6 303
|36ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|6 445
|32ч 40м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|6 449
|36ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|6 564
|26ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|6 582
|48ч 10м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|6 637
|50ч 10м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|6 645
|45ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|6 923
|29ч 50м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|7 028
|52ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|7 090
|8ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|7 213
|27ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Вологды
|7 275
|27ч 40м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|7 314
|39ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|7 385
|47ч 25м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|7 405
|57ч 5м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|7 405
|33ч (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Советского
|7 432
|21ч 40м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 835
|47ч 25м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|7 927
|47ч 20м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|8 309
|42ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Ухты
|8 320
|16ч 30м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|8 341
|27ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|8 966
|48ч 30м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|9 498
|45ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Надыма
|9 787
|10ч (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|10 414
|30ч 30м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|10 599
|30ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|10 882
|46ч 25м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|11 620
|37ч 30м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|11 672
|23ч 10м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Усинска
|11 970
|21ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|12 602
|56ч 20м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|12 619
|28ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|12 676
|31ч (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|12 856
|57ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|12 898
|23ч 30м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Талакана
|13 625
|50ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Лейпцига
|13 639
|40ч 15м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|13 688
|32ч 5м (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇰🇿Алматы
|14 188
|12ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|15 709
|51ч 30м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Магадана
|15 917
|29ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Бодайбо
|15 992
|51ч 50м (⇵2)
|28.03.2021
|из 🇰🇿Павлодара
|16 150
|9ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|16 743
|28ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|16 748
|32ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Воркуты
|16 965
|31ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|17 006
|23ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Норильска
|17 327
|9ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Полярного
|17 439
|55ч 45м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇷🇺Мирного
|17 785
|27ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Белгорода
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Белгорода, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Стамбул, Калининград, Краснодар и Казань
- 17.12.202016.01.2021
- 12.11.202017.11.2020
- 22.11.202030.11.2020
- 23.10.202027.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону