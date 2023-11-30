Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Белгороде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Белгород - история и легенды
Пешая
56 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Белгород - история и легенды
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом
На машине
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тарусина
    30 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
  • О
    Ольга
    12 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
  • Е
    Елена
    5 ноября 2023
    Белгород - история и легенды
    Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый,
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    с ним комфортно прогуляться по городу и без особого напряжения получить массу исторической информации, а впрочем и не только разные пласты истории затрагивает Алексей, но и на любые интересующие вопросы ответит. Всем 6 участникам экскурсии понравилась программа, изложение, да и сам гид. Благодарим, очень надеемся посетить 2-ю экскурсию

  • И
    Ирина
    3 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
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    любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо.

  • С
    Светлана
    14 октября 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2023
    Белгород - история и легенды
    Каждый город удивительно прекрасен, И в любом из них есть множество красот, О которых говорит в своём в рассказе Интересный Алексей - экскурсовод. Знаний
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    больше, чем в томах энциклопедий, Ну, а юмор снял усталость, как рукой, Улыбались все – и взрослые и дети, Вы ведь к каждому с душевной теплотой. Вот бы все экскурсоводы с тем же пылом И задором всех вели по городам, Сколько счастья на планете сразу было б И экскурсий по красивейшим местам. Мы желаем Вам здоровья и клиентов Благодарных, как и мы, со всей Земли И таких же бесконечных комплиментов, Потому что Вы нас восхитить смогли!

    Каждый город удивительно прекрасен
  • А
    Алексей
    19 мая 2023
    Белгород - история и легенды
    Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию по Белгороду! Алексей погружает в атмосферу города, на который начинаешь смотреть по-другому, еще с большим
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    интересом. Алексей любит свой город и проводит экскурсию легко, с настроением и очень увлекательно и познавательно. Будем рекомендовать ее своим друзьям и сами еще с удовольствием посетим другие маршруты! После экскурсии у нас осталось ощущение, что мы прикоснулись к чему то сакральному, до селе нам неизведанному! Спасибо

  • А
    Алена
    24 февраля 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
  • А
    Александра
    31 января 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Отлично погуляли).

Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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Сколько стоит экскурсия по Белгороду в августе 2024
Сейчас в Белгороде в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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