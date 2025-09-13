Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Завтра в 16:00
14 сен в 16:00
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Белгород - история и легенды
Погрузитесь в историю Белгорода, раскрывая его секреты и легенды. Узнайте, как герб города связан с львом и что скрывает Соборная площадь
Начало: На улице Вокзальная, 1
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белгороде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Белгороду в сентябре 2025
Сейчас в Белгороде в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 3900. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Белгороде на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 75 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь