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любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо.