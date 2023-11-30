2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Завтра в 10:30
11 окт в 10:30
3 900₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Белгород
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТарусина30 ноября 2023Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
- ООльга12 ноября 2023Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
- ИИрина3 ноября 2023Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
- ССветлана14 октября 2023При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
- ССергей16 июля 2023Спасибо, все супер!
- ААлена24 февраля 2023Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
- ААлександра31 января 2023Отлично погуляли).
- ДДарья8 августа 2022Наконец пишу отзыв (оочень много поездок выдалось). Было интересно и информативно, вообще и город понравился, и экскурсия информативная очень, в итоге прекрасные впечатления о Белгороде! Спасибо!
- ААлександр10 января 2022Виктория провела замечательную экскурсию! Хотя на улице было снежно и прохладно, нам все равно понравилось! Интересная подача материала, продуманный маршрут!
Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Белгороду в октябре 2024
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