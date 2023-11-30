На Рождество – экскурсии в Белгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Белгороде, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Теплая встреча с Белгородом
На машине
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Завтра в 10:30
11 окт в 10:30
3 900 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Белгород
Пешая
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Белгород
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тарусина
    30 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
  • О
    Ольга
    12 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
  • И
    Ирина
    3 ноября 2023
    Теплая встреча с Белгородом
    Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
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    любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо.

  • С
    Светлана
    14 октября 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    16 июля 2023
    Знакомьтесь, Белгород
    Спасибо, все супер!
  • А
    Алена
    24 февраля 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
  • А
    Александра
    31 января 2023
    Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
    Отлично погуляли).
  • Д
    Дарья
    8 августа 2022
    Знакомьтесь, Белгород
    Наконец пишу отзыв (оочень много поездок выдалось). Было интересно и информативно, вообще и город понравился, и экскурсия информативная очень, в итоге прекрасные впечатления о Белгороде! Спасибо!
  • А
    Александр
    10 января 2022
    Знакомьтесь, Белгород
    Виктория провела замечательную экскурсию! Хотя на улице было снежно и прохладно, нам все равно понравилось! Интересная подача материала, продуманный маршрут!

Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Белгороду в октябре 2024
Сейчас в Белгороде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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