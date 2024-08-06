2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по центру Белгорода
Начните свое путешествие с главной площади Белгорода, Соборной. Узнайте историю города и его главные достопримечательности за одну экскурсию
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте туристов
Во время экскурсии по Белгороду вы увидите исторический центр, новую часть города и узнаете интересные факты о местных легендах
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Пройдёмся по старому Белгороду
Начало: Ул. Белгородского полка 56а, Белгород
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
2 700₽ за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду в категории «Популярные экскурсии»
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