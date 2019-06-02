10 отзывов оставили туристы

Отличная экскурсия! Марина прекрасно отразила и историю города, и особенности его развития в настоящее время. Ее рассказ был наполнен городскими легендами, интересными историями из жизни края. Всего за один вечер удалось узнать о тех моментах, которые делают Белгородскую область по-истине уникальным уголком нашей страны. Отдельно хочется отметить то, что гид смогла создать легкую и дружелюбную атмосферу, после долгой дороги было приятно провести вечер на этой экскурсии. Также необходимо добавить, что Белгород уже сам по себе невероятно приятный, чистый, благоустроенный город, а вечером он действительно сияет, наполняется атмосферой теплой и в то же время свежей южной ночи. Марина - прекрасный водитель, и формат автомобильно-пешеходного передвижения позволил увидеть наиболее интересные места в различных частях города. Огромное спасибо!!