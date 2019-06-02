10 отзывов оставили туристы

Я заберу вас там, где вы остановились, и мы совершим путешествие по самым ярким достопримечательностям Белгорода. Вы увидите здание филармонии, ставшее лучшей концертной площадкой России в 2014 году, остановитесь у памятника основателю города, проедетесь по улице Белгородского полка и узнаете, почему многие улицы в городе называются «белгородскими».
Обязательно свернем на главную улицу города — Гражданский проспект — и сделаем остановки у священного сквера, Смоленского собора и Аллеи Дружбы.
В самом центре города, на Соборной и Музейной площадях, мы также сделаем остановку и прогуляемся. Вы посмотрите на подсветку Диорамы, между прочим, самой большой в стране, и познакомитесь со скульптурой бабушки, которая вяжет чулок.
После знакомства с историческим центром мы приедем в новую часть города — на Харьковскую гору, к памятнику князю Владимиру и смотровой площадке. На пути вам встретятся деревянная церковь ⛪ Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, а также памятник самой титулованной волейбольной команде России — «Белогорью».
Не ускользнет от нашего внимания и волшебная набережная университета и спортивного комплекса, вы проедете к женскому монастырю и узнаете, где располагалась белгородская крепость.
Увидите и место захоронения самого почитаемого белгородского святого — пещерку Иосафа, и узнаете, как выглядел Свято-Троицкий собор.
По желанию можно съездить к воздушным воротам Белгорода — международному аэропорту, открытому несколько лет назад и ставшем у одним из символов современного облика города.
Организационные детали
Экскурсия проводится в промежуток с 18:30 до 22:30 на личном автомобиле 🚘 гида.
Длительность экскурсии: 2, 5-3 часа.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я родилась в Белгороде и наслаждаюсь этим городом вот уже 29 лет. Я непрофессиональный гид и вообще работаю на телевидении, но очень люблю свой город и хочу показать другим самые красивые и интересные его места. Основная работа помогает мне оставаться в курсе последних событий и рекомендовать гостям, что посетить в свободное время
Отличная экскурсия! Марина прекрасно отразила и историю города, и особенности его развития в настоящее время. Ее рассказ был наполнен городскими легендами, интересными историями из жизни края. Всего за один вечер удалось узнать о тех моментах, которые делают Белгородскую область по-истине уникальным уголком нашей страны. Отдельно хочется отметить то, что гид смогла создать легкую и дружелюбную атмосферу, после долгой дороги было приятно провести вечер на этой экскурсии. Также необходимо добавить, что Белгород уже сам по себе невероятно приятный, чистый, благоустроенный город, а вечером он действительно сияет, наполняется атмосферой теплой и в то же время свежей южной ночи. Марина - прекрасный водитель, и формат автомобильно-пешеходного передвижения позволил увидеть наиболее интересные места в различных частях города. Огромное спасибо!!
Павел
17 марта 2019
Всем привет! Все прошло отлично. Единственное, было прохладно. Гид предлагала нам горячий чай. Могу сказать одно-идеально при условиях более теплой погоды.
Ирина
4 ноября 2018
Большое спасибо Марине за очень интересную и познавательную экскурсию!!! Полный восторг! Всем рекомендуем!
Елена
8 октября 2018
Прекрасно организованная интересная экскурсия. Марина-чудесный гид! Моя просьба была о проведении экскурсии на английском языке. Мой друг очень доволен ! Знание города и английского на высоте!!!!! Большое спасибо за впечатления! Буду рекомендовать друзьям!
Наталья
2 июля 2018
Замечательная экскурсия с интересными историческими подробностями. Гид - милая девушка, отлично знающая историю Белгорода.
Лариса
29 июня 2018
Отличная экскурсия! Прекрасный гид! Летом в Белгороде практически нет экскурсий по региону... только к морям и океанам.... а тут нам так повезло, что Мариночка показала нам Белгород. Мы летом гостим тут и хотим узнать о городе больше.
Наталья
25 июня 2018
Марина - увлеченный человек, очень любит и знает свой город Белгород! Рассказывала интересно, была внимательна и предупредительна. Осталось очень приятное впечатление об экскурсии, а в Белгород я просто влюбилась и, конечно, приеду сюда еще и обязательно порекомендую этого гида своим друзьям!
Ольга
21 июня 2018
Комфортная, приятная поездка-прогулка по городу с молодой очаровательной девушкой, любящей свой город и искренне старающейся передать свою любовь к нему всем желающим. Все пожелания принимаются, программа корректируется на ходу с их учетом, в общем, чувствуешь себя не экскурсантом, а желанным гостем. Спасибо, Марина!
Неля
12 сентября 2017
Экскурсия понравилась, гид прекрасно провела экскурсию. Мы сами не рассчитали свои силы и устали на пешеходной части.
Андрей
18 мая 2017
Все было на очень высоком уровне от учтивости водителя до подачи экскурсоводом материала. Молодцы ребята! Так держать!