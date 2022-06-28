Святое Белогорье на 3 дня

Путешествие по главным достопримечательностям Белгородской области: Белгород, Алексеевка, Прохоровка, III Ратное поле

Путешествие по главным достопримечательностям Белгородской области: Белгород, Алексеевка, Прохоровка, III Ратное поле России – Головчино, Хотмыжск, Борисовка, Валуйки.
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Святое Белогорье на 3 дня
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день

Историко-театральный музей М. С. Щепкина, III Ратное поле России и музейный комплекс «Третье ратное поле России»

Прибытие поездом №71. Встреча на вокзале. Завтрак .

Отправление в с. Алексеевка Яковлевского района, на родину М.С. Щепкина. (60 км).

Экскурсия в Историко-театральный музей М. С. Щепкина. Михаил Семёнович Щепкин – выдающийся русский актёр, основоположник реализма в отечественном сценическом искусстве. 

Родился в 1788 г. в крестьянской семье в селе Красном Курской губернии (ныне Белгородская область). 

В 12-летнем возрасте Щепкин уже начал участвовать в любительских спектаклях, а к 25 годам стал профессиональным актёром. 

В 1818 г. Михаил Щепкин организовал в Полтаве театр, через 4 года он получил «вольную» и вместе с группой своих ближайших соратников переехал в Москву. В столице карьера его развивается стремительно. 

Через полгода он становится ведущим актёром Малого академического театра. 

Он дружит с Пушкиным, Гоголем, Белинским, Герценым, Некрасовым, 

Шевченко. В музее собраны личные вещи семьи актёра, мебель, фотографии. 

Также в музейный комплекс входит реконструированная крестьянская усадьба XIX века. Имя Щепкина носит и Белгородский драматический академический театр. 

Выезд на экскурсию на III Ратное поле России ( 65 км)-  Прохоровское. 

Сражение под Прохоровкой — сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы. 

Произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги (Белгородское направление) в районе станции Прохоровка. 

Считается одним из крупнейших в военной истории сражением с применением бронетанковых сил.

Во время экскурсии Вы ознакомитесь с такими памятниками  на «танковом поле», как: памятник Победы – Звонница, выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны , памятник Клыкову В.М, скульптурная композиция «Великие полководцы трёх ратных полей России».

А также посетите музейный комплекс «Третье ратное поле России» (возможно посещение музея бронетанковой техники или музея «Битва за оружие Победы» на выбор один из 3-х музеев) и храм во имя святых Петра и Павла. 

Обед в кафе 

Далее наш путь лежит на пасеку к пчеловоду, который расскажет о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда. У вас будет возможность попробовать мед с чаем на травах и даже купить домой этот натуральный полезный  продукт, собранный на степном разнотравье Белгородчины.

Возвращение в Белгород. Расселение в отеле.

Свободное время. 

*Самостоятельное отправление на общественном транспорте (4 остановки от отеля АМАКС или пешком, и пешком от отеля Континенталь)  в центр города. 

Возможность посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина (билеты на спектакль заказываются заранее). 

Возвращение в гостиницу на общественном транспорте.

Историко-театральный музей М. С. Щепкина, III Ратное поле России и музейный комплекс «Третье ратное поле России»Историко-театральный музей М. С. Щепкина, III Ратное поле России и музейный комплекс «Третье ратное поле России»Историко-театральный музей М. С. Щепкина, III Ратное поле России и музейный комплекс «Третье ратное поле России»
2 день

Валуйки – с. Сухарево – Белгород

Завтрак в отеле. 

Выезд из Белгорода (170км). Наш путь лежит в старинный город Валуйки, основанный в 1593 как город-крепость на Кальмиусском шляхе.

В Валуйках мы посетим удивительные места, наполненные особой энергетикой. 

Валуйский Успенский Николаевский мужской монастырь и характерные для наших мест меловые пещеры с подземным храмом во имя святого Игнатия Богоносца, расположенные в необычайно красивом месте Валуйского края - при слиянии рек Оскол и Валуй. 

Одни из самых древних обителей Белгородчины, они в течение 300 лет определяли духовную жизнь Валуек, сыграв особую роль в развитии этого края. 

Обед в ресторане

Далее мы направимся в с. Сухарево Валуйского района.  

В древние времена ученики и последователи апостола Андрея Первозванного основали тут селение. 

В давние времена здесь действительно существовал Новый Иерусалим

И ныне, стараниями священника Введенского храма Александра Маньшина, на деньги, которые жертвуют простые люди, строится обитель в стиле русского деревянного зодчества. 

Монахини женского монастыря Воскресенья Христова расскажут вам о невероятных вещах, которые происходят в стенах монастыря.

Возвращение в г. Белгород. 

История образования святынь, их упадка и восстановления - это напоминание современникам о том, что бережное отношение к  духовным ценностям является фундаментом для расцвета культурной жизни человека и общества в целом. 

Возвращение в гостиницу. 

Свободное время для самостоятельного ужина. 

При желании можно прогуляться по городу. 

Посидеть в многочисленных кафе, посетить концерт в филармонии, посетить торгово-развлекательные центры (боулинг, бильярд, каток). Ночь в отеле.

Валуйки – с. Сухарево – БелгородВалуйки – с. Сухарево – БелгородВалуйки – с. Сухарево – Белгород
3 день

Михайлоархангельская церковь, посещение фермерского хозяйства. Обзорная экскурсия по Белгороду

Завтрак в отеле.

Отправление в с. Головчино Грайворонского района (67 км).

Прибытие в с. Головчино.

Экскурсия по одному из интереснейших и вместе с тем загадочных памятников архитектуры. 

Круглому зданию уже около 200 лет. Это нехарактерная постройка конца XIX в., другого такого примера в русской архитектуре не существует. 

Необычная объемно-планировочная композиция представляет собой цилиндр в цилиндре. 

До сих пор ученые спорят о предназначении здания.

Сейчас в здании создан музей старинного быта. 

В конце экскурсии вы послушаете концерт в исполнении струнного ансамбля с сольными номерами вокалистов. 

Он оставит неизгладимое впечатление, благодаря профессиональному исполнению и необыкновенной акустике этого здания (концерт состоится при группе от 20 человек).

Отъезд в г. Хотмыжск (16 км). 

С высокого склона горы, где расположен храм Воскресенья Христова, открывается великолепный вид на долину реки Ворскла. 

Первый храм Воскресения Христова (деревянный) был построен в 1640 году — одновременно с возведением города-крепости Хотмыжск. Посещение храма.

Отъезд в п. Борисовка (14 км). 

Посещение Михайлоархангельской церкви. 

В ней есть иконы, писанные борисовскими мастерами. Этим промыслом занимались в Борисовке с 18 века. 

Известны иконы были по всему югу и юго-западу России, в Сербии, Грузии

Вы увидите уникальный фарфоровый иконостас начала 20 века.

Обед в кафе.

Посещение фирменного магазина при керамической фабрике. Уникальные свойства красной глины позволяют посуде Борисовской керамики обеспечивать «эффект запекания» или, как еще говорят, «эффект русской печи» при приготовлении блюд.

Отъезд в Белгород (50 км).

 Нас ждет посещение удивительного фермерского хозяйствафранцузские сыры LAIT DELICE в самом сердце Черноземья производит русско-французская семья по рецептам французских мастеров. 

Эти сыры выиграли Всероссийский конкурс и теперь будут продаваться в легендарном гастрономе в ГУМе на Красной площади Москвы. 

Экскурсия по производству, дегустация сыров с вином,  мастер-класс по изготовлению изделий из сыров (Белпер кнолле, страчателла и т.п.) в с. Порубежное

 Вкусные подарки домашним  по совсем не ГУМовским ценам.

 По дороге также заезжаем в фирменный магазин «Сырный дом», где у вас будет возможность приобрести свежайший сыр Камамбер, производимый здесь же

Приглашаем на обзорную экскурсию по городу. Биография Белгорода, одного из древних городов, необыкновенно богата. 

Северское городище, на котором стоит современный Белгород, возникло еще в 10 веке. 

В 16 веке русское правительство приняло решение о создании здесь города-крепости для защиты южных рубежей государства от набегов иноземных захватчиков. 

Не раз она сжигалась врагами дотла, но вновь возрождалась и несла свою нелегкую службу….

В 1727—1779 годах город был центром Белгородской губернии, в которую входили такие города, как Орёл и Харьков. 

После упразднения губернии Белгород становится уездным городом Курской губернии.

Сегодня Белгород неоднократно занимал почётное первое место по чистоте и благоустроенности среди городов России с населением от 100 до 500 тыс. человек.

Трансфер на ж/д вокзал. 

Свободное время для самостоятельного ужина.

Отправление поездом №72 в Москву.

Михайлоархангельская церковь, посещение фермерского хозяйства. Обзорная экскурсия по БелгородуМихайлоархангельская церковь, посещение фермерского хозяйства. Обзорная экскурсия по БелгородуМихайлоархангельская церковь, посещение фермерского хозяйства. Обзорная экскурсия по Белгороду

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 10+115+120+230+240+2
 

DBL/TWIN стандарт / SNGL (DUS)

(тариф «туристский»)*

АМАКС Конгресс отель 3*15890/1687012890/1387010920/119908870/99508030/9110
Континенталь 4*16770/1784013500/1470011800/128809810/108908870/9950

тариф «туристский» – количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице «Континенталь» 4*в стандартных номерах (тариф «туристский» - количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек) или «АМАКС Конгресс – отель» 3 * в стандартных номерах
  • Питание полупансион с дополнительным завтраком в первый день (3 завтрака и 3 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура (трансферы ж/д г. Белгорода - отель, транспортное обслуживание каждый полный экскурсионный день)
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в музеи
  • Дегустация меда с чаем на травах у пасечника на хуторе Сторожевом
  • Дегустация сыров с вином в с. Порубежное, для детей с соком
  • Мастер-класс по изготовлению изделий из сыров (Белпер кнолле, страчателла и т. п.) в с. Порубежное
Что не входит
  • Ж/д проезд Москва-Белгород – Москва (рекомендуемый поезд № 71/72
  • Расходы личного характера, такие как гостиничные счета, пользование минибаром и т. д.
  • Билеты в Белгородский академический драматический театр имени М. С. Щепкина (от 500 рублей)
  • Билеты в Государственную филармонию (от 350 рублей)
  • Ужины по желанию в отеле АМАКС Конгресс-отель 500руб. или 700 руб. (комплекс)
  • Ужины в отеле Континенталь - 600 руб. (выбор из 4-х вариантов)
Место начала и завершения?
Россия, Белгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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