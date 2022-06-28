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Историко-театральный музей М. С. Щепкина, III Ратное поле России и музейный комплекс «Третье ратное поле России»

Прибытие поездом №71. Встреча на вокзале. Завтрак .

Отправление в с. Алексеевка Яковлевского района, на родину М.С. Щепкина. (60 км).

Экскурсия в Историко-театральный музей М. С. Щепкина. Михаил Семёнович Щепкин – выдающийся русский актёр, основоположник реализма в отечественном сценическом искусстве.

Родился в 1788 г. в крестьянской семье в селе Красном Курской губернии (ныне Белгородская область).

В 12-летнем возрасте Щепкин уже начал участвовать в любительских спектаклях, а к 25 годам стал профессиональным актёром.

В 1818 г. Михаил Щепкин организовал в Полтаве театр, через 4 года он получил «вольную» и вместе с группой своих ближайших соратников переехал в Москву. В столице карьера его развивается стремительно.

Через полгода он становится ведущим актёром Малого академического театра.

Он дружит с Пушкиным, Гоголем, Белинским, Герценым, Некрасовым,

Шевченко. В музее собраны личные вещи семьи актёра, мебель, фотографии.

Также в музейный комплекс входит реконструированная крестьянская усадьба XIX века. Имя Щепкина носит и Белгородский драматический академический театр.

Выезд на экскурсию на III Ратное поле России ( 65 км)- Прохоровское.

Сражение под Прохоровкой — сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы.

Произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги (Белгородское направление) в районе станции Прохоровка.

Считается одним из крупнейших в военной истории сражением с применением бронетанковых сил.

Во время экскурсии Вы ознакомитесь с такими памятниками на «танковом поле», как: памятник Победы – Звонница, выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны , памятник Клыкову В.М, скульптурная композиция «Великие полководцы трёх ратных полей России».

А также посетите музейный комплекс «Третье ратное поле России» (возможно посещение музея бронетанковой техники или музея «Битва за оружие Победы» на выбор один из 3-х музеев) и храм во имя святых Петра и Павла.

Обед в кафе

Далее наш путь лежит на пасеку к пчеловоду, который расскажет о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда. У вас будет возможность попробовать мед с чаем на травах и даже купить домой этот натуральный полезный продукт, собранный на степном разнотравье Белгородчины.

Возвращение в Белгород. Расселение в отеле.

Свободное время.

*Самостоятельное отправление на общественном транспорте (4 остановки от отеля АМАКС или пешком, и пешком от отеля Континенталь) в центр города.

Возможность посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина (билеты на спектакль заказываются заранее).

Возвращение в гостиницу на общественном транспорте.