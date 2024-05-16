Что ещё посмотреть – экскурсии в Белокурихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Белокурихе, цены от 5 334 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автотур к Белокурихе-2
На машине
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Белокурихе: серпантин, историко-архитектурный комплекс и арт-объекты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
от 5 600 за всё до 3 чел.
Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Пешая
42 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
7 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 5 334 за всё до 3 чел.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
На машине
6 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Бирюксинскому перевалу с панорамой на Алтай
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по долине реки Катунь! Вас ждут уникальные достопримечательности и живописные виды Алтая
Начало: У вашего отеля
16 авг в 08:30
18 авг в 08:30
18 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал с травяным чаем и
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    алтайским медом. Были, просто,"сумасшедшие" виды на горы, скалы и просыпающуюся природу! А какой был воздух!!! Одни восклицания!!! Спасибо Вам огромное! Надеемся, эта экскурсия была непоследняя!))

    Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал
  • В
    Валерия
    7 мая 2024
    Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Красивый маршрут, великолепный гид - огромное спасибо Виталию за интересные рассказы- много новой информации получила. И отдельное спасибо - за любовь к своему делу!
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2024
    Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Гид Виталий, который нас возил по экскурсионным местам нам очень понравился. Не успели сесть в машину, как начался рассказ о Белокурихе. Очень эрудированный, внимательный, приятный в общении. На протяжении всей экскурсии расскащывал нам историю края и о достопримечательностях. Спасибо!
  • С
    Семён
    28 февраля 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Отличная экскурсия! Насыщенная, идеальная по продолжительности (не коротко и не затянуто), с хорошим балансом природных видов и мест «под крышей». Виталий
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    замечательный гид: превосходная речь, хорошо подобранный материал рассказов. Видно, что он любит родной край и с удовольствием делится знаниями о нем. Отдельно отметим его водительские навыки: по заснеженному серпантину Виталий ехал максимально внимательно и осторожно. Мы были с двухлетним ребенком, это было очень важно.

  • т
    татьяна
    16 января 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Огромное спасибо за очень интересную экскурсию. Великолепный гид, Получили массу положительные эмоций.

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Автотур к Белокурихе-2
  2. Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
  3. Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в августе 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 5 334 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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