3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Белокурихе: серпантин, историко-архитектурный комплекс и арт-объекты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
от 5 600₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
7 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 5 334₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Бирюксинскому перевалу с панорамой на Алтай
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по долине реки Катунь! Вас ждут уникальные достопримечательности и живописные виды Алтая
Начало: У вашего отеля
16 авг в 08:30
18 авг в 08:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 мая 2024Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!
- ООльга14 мая 2024Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал с травяным чаем и
- ВВалерия7 мая 2024Красивый маршрут, великолепный гид - огромное спасибо Виталию за интересные рассказы- много новой информации получила. И отдельное спасибо - за любовь к своему делу!
- ННаталья25 апреля 2024Гид Виталий, который нас возил по экскурсионным местам нам очень понравился. Не успели сесть в машину, как начался рассказ о Белокурихе. Очень эрудированный, внимательный, приятный в общении. На протяжении всей экскурсии расскащывал нам историю края и о достопримечательностях. Спасибо!
- ССемён28 февраля 2024Отличная экскурсия! Насыщенная, идеальная по продолжительности (не коротко и не затянуто), с хорошим балансом природных видов и мест «под крышей». Виталий
- ттатьяна16 января 2024Огромное спасибо за очень интересную экскурсию. Великолепный гид, Получили массу положительные эмоций.
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Что ещё посмотреть»
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