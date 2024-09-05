3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
от 5 334₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к скалам Четыре брата через первозданный лес
Преодолейте путь на внедорожнике и пешком, чтобы увидеть скалы Четыре брата, памятник природы с древними каменными останцами и чистейшим воздухом
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
Сегодня в 20:00
18 сен в 08:00
от 4 000₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
18 сен в 08:30
19 сен в 08:00
от 5 334₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 сентября 2024Неоднозначная экскурсия, посетить стоит. Неоднозначна не из-за Владимира, а по материалу. Владимир, человек который любит свой край, побольше бы нам таких. Низкий ему поклон.
- ВВиктория31 августа 2024Ездили на экскурсию с детьми, это был отличный выбор, Виталий знает много о своём крае, даже несмотря на то что
- ЕЕлена14 июля 2024Всё было вовремя и как договаривались. Виталий забрал нас на машине от санатория (и вернул туда же)). Прогулка была в
- ААнна13 июля 2024Виталий очень грамотный экскурсовод. Всё было очень интересно и понятно. Рекомендую всем сотрудничать с данным гидом
- ТТатьяна15 июня 2024Приятная, ненапряжная экскурсия к "4 братьям". Виталий провел её на хорошем профессиональном уровне. Рекомендую для тех, кто любит природу и историю! Спасибо! И, до новых встреч!
- ННаталья16 мая 2024Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белокурихе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в сентябре 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 334. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Белокурихе на 2024 год на рождество, 121 ⭐ отзыв, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь