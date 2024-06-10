Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Белокурихе, цены от 3 750 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
К вершине горы Круглой
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия к вершине горы Круглой в Белокурихе
Пройдите по горной гряде Белокурихи и покорите вершину горы Круглой. Насладитесь видами и зарядитесь энергией природы на этом кольцевом маршруте
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Расписание: Свободное расписание по договорённости.
Сегодня в 15:00
7 авг в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Прогулка к замку «Четырёх братьев»
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка к замку «Четырёх братьев» - индивидуальная экскурсия
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к замку «Четырёх братьев» в Белокурихе. Прогулка по живописным тропам среди гранитных скал и чаепитие на природе
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Расписание: Свободное расписание по договорённости
Сегодня в 15:00
7 авг в 09:00
от 3 750 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Белокурихе-2: история и современность
Погрузитесь в атмосферу XIX века и оцените амбициозный проект нового курорта в горах Алтая. Вас ждут захватывающие виды и уникальные объекты
Начало: Любое удобное для вам место в границах Белокурихи
Расписание: Свободное расписание по договорённости
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от 5 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 июня 2024
    Прогулка к замку «Четырёх братьев»
    Отличная прогулка по горной местности, ни плохая погода ни комары несмогли испортить впечатление.
  • К
    Котëна
    24 апреля 2024
    Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
    Очень познавательная экскурсия по красивым местам
  • М
    Мамедова
    22 апреля 2024
    Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
    Красивая природа, Горный серпантин. Очень интересный рассказ гида. Виталий очень хорошо и доступно подаёт информацию. Отвечает подробно на все вопросы. Нам удалось посетить Буддистский комплекс.
  • Я
    Яна
    3 августа 2023
    Прогулка к замку «Четырёх братьев»
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Виталий очень интересно доносил информацию! Советую!!!
  • В
    Владимир
    5 июня 2023
    Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
    В результате общения с гидом, откорректировали программу экскурсии: исключили музей шоколада, добавили буддийский комплекс и гору Крестик, где есть изумительные
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    виды на окрестности. В результате экскурсия стала действительно индивидуальной, учитывающей наши предпочтения. Виталий - грамотный гид, повествование идеально подстроено к местам, которые проезжали и посещали, ответы на возникающие вопросы полностью удовлетворяют. Соотношение цена/качество превосходное.

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К вершине горы Круглой
  2. Прогулка к замку «Четырёх братьев»
  3. Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в августе 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 750 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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