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2 часа

Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к замку «Четырёх братьев» в Белокурихе. Прогулка по живописным тропам среди гранитных скал и чаепитие на природе

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