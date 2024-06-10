3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия к вершине горы Круглой в Белокурихе
Пройдите по горной гряде Белокурихи и покорите вершину горы Круглой. Насладитесь видами и зарядитесь энергией природы на этом кольцевом маршруте
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Расписание: Свободное расписание по договорённости.
Сегодня в 15:00
7 авг в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка к замку «Четырёх братьев» - индивидуальная экскурсия
Отправьтесь на индивидуальную экскурсию к замку «Четырёх братьев» в Белокурихе. Прогулка по живописным тропам среди гранитных скал и чаепитие на природе
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Расписание: Свободное расписание по договорённости
Сегодня в 15:00
7 авг в 09:00
от 3 750₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Белокурихе-2: история и современность
Погрузитесь в атмосферу XIX века и оцените амбициозный проект нового курорта в горах Алтая. Вас ждут захватывающие виды и уникальные объекты
Начало: Любое удобное для вам место в границах Белокурихи
Расписание: Свободное расписание по договорённости
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 июня 2024Отличная прогулка по горной местности, ни плохая погода ни комары несмогли испортить впечатление.
- ККотëна24 апреля 2024Очень познавательная экскурсия по красивым местам
- ММамедова22 апреля 2024Красивая природа, Горный серпантин. Очень интересный рассказ гида. Виталий очень хорошо и доступно подаёт информацию. Отвечает подробно на все вопросы. Нам удалось посетить Буддистский комплекс.
- ЯЯна3 августа 2023Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Виталий очень интересно доносил информацию! Советую!!!
- ВВладимир5 июня 2023В результате общения с гидом, откорректировали программу экскурсии: исключили музей шоколада, добавили буддийский комплекс и гору Крестик, где есть изумительные
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в августе 2024
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