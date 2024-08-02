Все – экскурсии в Белокурихе

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Белокурихе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автотур к Белокурихе-2
На машине
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Белокурихе: серпантин, историко-архитектурный комплекс и арт-объекты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
6 авг в 14:00
7 авг в 09:00
от 5 600 за всё до 3 чел.
Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Пешая
42 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
7 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 5 334 за всё до 3 чел.
Прогулка к скалам Четыре Брата
На машине
49 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к скалам Четыре брата через первозданный лес
Преодолейте путь на внедорожнике и пешком, чтобы увидеть скалы Четыре брата, памятник природы с древними каменными останцами и чистейшим воздухом
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
6 авг в 14:00
7 авг в 08:00
от 4 000 за всё до 3 чел.
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конные прогулки
28 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная конная экскурсия по живописным полям Алтая
Познакомьтесь с чистокровными скакунами, милыми козочками и кроликами на нашей конюшне. Насладитесь конной прогулкой по живописным полям Алтая
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 17:00
6 авг в 15:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Всё понравилось, рекомендую.
  • А
    Анастасия
    21 июля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Это были прекрасные три часа. Были с детьми, все прокатились верхом, погуляли по хозяйскому двору. Получили много информации про животных проживающих там. Можно покормить животных морковкой и погладить. Очень впечатлил кабанчик Фунтик. Хозяйка общительная, всё рассказали и показала. Впечатлений море!
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Всё было вовремя и как договаривались. Виталий забрал нас на машине от санатория (и вернул туда же)). Прогулка была в
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    моём темпе, как я и хотела. Посмотрели очень живописные места, узнали много о формировании скал и растениях, попробовали костянику и малину в лесу. Рекомендую эту экскурсию!

  • А
    Анна
    13 июля 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Виталий очень грамотный экскурсовод. Всё было очень интересно и понятно. Рекомендую всем сотрудничать с данным гидом
  • О
    Оксана
    1 июля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Прекрасная конная прогулка для тех, кто любит животных, ценит натуральность и знает, что такое труд, забота и любовь. Екатерина профессионал своего дела! Все участники экскурсии остались довольны и получили положительные эмоции от общения!
  • Т
    Татьяна
    15 июня 2024
    Прогулка к скалам Четыре Брата
    Приятная, ненапряжная экскурсия к "4 братьям". Виталий провел её на хорошем профессиональном уровне. Рекомендую для тех, кто любит природу и историю! Спасибо! И, до новых встреч!
    Приятная, ненапряжная экскурсия к "4 братьям". Виталий провел её на хорошем профессиональном уровне. Рекомендую для тех, кто любит природу и историю!Приятная, ненапряжная экскурсия к "4 братьям". Виталий провел её на хорошем профессиональном уровне. Рекомендую для тех, кто любит природу и историю!Приятная, ненапряжная экскурсия к "4 братьям". Виталий провел её на хорошем профессиональном уровне. Рекомендую для тех, кто любит природу и историю!
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Автотур к Белокурихе-2
    Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал с травяным чаем и
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    алтайским медом. Были, просто,"сумасшедшие" виды на горы, скалы и просыпающуюся природу! А какой был воздух!!! Одни восклицания!!! Спасибо Вам огромное! Надеемся, эта экскурсия была непоследняя!))

    Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привалОтличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал
  • В
    Валерия
    7 мая 2024
    Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Красивый маршрут, великолепный гид - огромное спасибо Виталию за интересные рассказы- много новой информации получила. И отдельное спасибо - за любовь к своему делу!
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2024
    Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
    Гид Виталий, который нас возил по экскурсионным местам нам очень понравился. Не успели сесть в машину, как начался рассказ о Белокурихе. Очень эрудированный, внимательный, приятный в общении. На протяжении всей экскурсии расскащывал нам историю края и о достопримечательностях. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Все»

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  1. Автотур к Белокурихе-2
  2. Треккинг к горе Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
  3. Прогулка к скалам Четыре Брата
  4. Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в августе 2024
Сейчас в Белокурихе в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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