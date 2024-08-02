3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Белокурихе: серпантин, историко-архитектурный комплекс и арт-объекты
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горному серпантину к новому курорту Белокуриха-2. Вас ждут живописные виды, исторические комплексы и арт-объекты
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
6 авг в 14:00
7 авг в 09:00
от 5 600₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
7 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 5 334₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к скалам Четыре брата через первозданный лес
Преодолейте путь на внедорожнике и пешком, чтобы увидеть скалы Четыре брата, памятник природы с древними каменными останцами и чистейшим воздухом
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
6 авг в 14:00
7 авг в 08:00
от 4 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная конная экскурсия по живописным полям Алтая
Познакомьтесь с чистокровными скакунами, милыми козочками и кроликами на нашей конюшне. Насладитесь конной прогулкой по живописным полям Алтая
Начало: В селе Старобелокуриха
Завтра в 17:00
6 авг в 15:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 августа 2024Всё понравилось, рекомендую.
- ААнастасия21 июля 2024Это были прекрасные три часа. Были с детьми, все прокатились верхом, погуляли по хозяйскому двору. Получили много информации про животных проживающих там. Можно покормить животных морковкой и погладить. Очень впечатлил кабанчик Фунтик. Хозяйка общительная, всё рассказали и показала. Впечатлений море!
- ЕЕлена14 июля 2024Всё было вовремя и как договаривались. Виталий забрал нас на машине от санатория (и вернул туда же)). Прогулка была в
- ААнна13 июля 2024Виталий очень грамотный экскурсовод. Всё было очень интересно и понятно. Рекомендую всем сотрудничать с данным гидом
- ООксана1 июля 2024Прекрасная конная прогулка для тех, кто любит животных, ценит натуральность и знает, что такое труд, забота и любовь. Екатерина профессионал своего дела! Все участники экскурсии остались довольны и получили положительные эмоции от общения!
- ТТатьяна15 июня 2024Приятная, ненапряжная экскурсия к "4 братьям". Виталий провел её на хорошем профессиональном уровне. Рекомендую для тех, кто любит природу и историю! Спасибо! И, до новых встреч!
- ННаталья16 мая 2024Автотур к Белокурихе-2 удался! Вождение машины по серпантину было аккуратным,но успели посмотреть все локации и уложиться по времени. Я довольна,увидела ВСЁ,что планировала до поездки.,узнала много новых интересных фактов… Спасибо,Виталий!
- ООльга14 мая 2024Отличая экскурсия получилась у нас с гидом Виталием. Было интересно, позновательно, увлекательно, весело, легко…. Был привал с травяным чаем и
- ВВалерия7 мая 2024Красивый маршрут, великолепный гид - огромное спасибо Виталию за интересные рассказы- много новой информации получила. И отдельное спасибо - за любовь к своему делу!
- ННаталья25 апреля 2024Гид Виталий, который нас возил по экскурсионным местам нам очень понравился. Не успели сесть в машину, как начался рассказ о Белокурихе. Очень эрудированный, внимательный, приятный в общении. На протяжении всей экскурсии расскащывал нам историю края и о достопримечательностях. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «За городом и природа»
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