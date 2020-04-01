Виктор проводит ещё 1 экскурсию

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Отдохнуть на одном из лучших мини-курортов, познакомиться с маралами и насладиться природой Алтая

Виктор
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Виктор – ваш гид
Алтай — это территория здоровья, одно из самых экологически чистых мест на Земле! Здешний климат исцеляет болезни и укрепляет иммунитет, а живописная природа создает благоприятный эмоциональный фон для оздоровления и отдыха.

Но главная ценность — пантовое мараловодство.

Вы посетите прекраснейший курорт и убедитесь, что пантовые ванны и продукты маральника творят чудеса.
От 14500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в городе-курорте Белокуриха
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Белокуриха — оазис здоровья
Белокуриха — оазис здоровья

Что вас ожидает

Дары Алтая
Мы отправляемся в удивительное место. Здесь живут алтайские маралы, рога которых обладают целительными свойствами. В древности за килограмм пантов марала давали один килограмм серебра. Вы полюбуетесь этими благородными животными и пройдете активно-оздоровительную программу. Наш край славится уникальными методиками укрепления иммунитета и эффективными процедурами, которые перезагружают организм. Вас ждет качественный отдых и знакомство с технологией производства пантовой продукции, а после — дегустация мяса марала и горного алтайского меда.

Организационные детали

  • Трансфер из Белокурихи до парк-отеля и обратно осуществляется на минивэне HYUNDAI GRAND STAREX HVL
  • Также возможна организация трансфера из других городов. Стоимость для групп до 7 человек:
    — Бийск-Белокуриха-Бийск: 6000 р. (в одну сторону 3000 р.)
    — Горно-Алтайск — Белокуриха — Горно-Алтайск: 10 000 р. (в одну сторону 5000 р.)
    — Барнаул — Белокуриха — Барнаул: 20 000 р. (в одну сторону 10 000 р.)
    — Новосибирск — Белокуриха — Новосибирск: 40 000 р. (в одну сторону 20 000 р.)
  • Желающим помогу помочь забронировать оздоровительную программу «Живая вода» продолжительностью до 7-10 дней, или же помочь заключить контракт на последующую поставку Даров Алтая, уникального оборудования для производства оздоровительной продукции или для организации в будущем оздоровительных программ для коллег и сослуживцев
Белокуриха — оазис здоровья
Белокуриха — оазис здоровья
Белокуриха — оазис здоровья
Белокуриха — оазис здоровья
Белокуриха — оазис здоровья
Белокуриха — оазис здоровья
Белокуриха — оазис здоровья
Белокуриха — оазис здоровья
Белокуриха — оазис здоровья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе-курорте Белокуриха.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Я профессионально занимаюсь туризмом более 30 лет. Из них около 15 лет в Алтайском крае, на лучшем федеральном курорте — Белокуриха. На моих экскурсиях сочетаются: приключенческая часть с внедорожными поездками, покорением скал и горных вершин; оздоровительная часть с использованием Даров Алтая; знакомство с сакральными местами и удивительными людьми, наделенными редким даром. Я уделяю меньше внимания общеизвестным фактам, а больше — загадочным и таинственным событиям и деталям, неизвестным большинству туристов и даже специалистов.
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Виктор проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие во времени по местам силы БелокурихиПутешествие во времени по местам силы БелокурихиПутешествие во времени по местам силы Белокурихи
6000 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Всесезонная экскурсия на внедорожнике по самым захватывающим объектам в окрестностях курорта
Амбициозный проект «Белокуриха-2» — большой туристический комплекс и прекрасное место отдыха в предгорье Алтая. От природы и рельефов здесь захватывает дух, таинственные предания погружают в красивые сказки, а необъяснимые явления пробуждают азарт исследователя. В двух авторских экскурсиях я объединил наиболее интересные объекты: вы проедете по грандиозному серпантину, посетите Парк мировых религий и познакомитесь с жизнью сибирских крестьян в этнографическом парке. Или посетите места силы, знакомясь с легендами о древних шаманах и гипотезами о происхождении энергетических феноменов.

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