Виктор проводит ещё 1 экскурсию

Дары Алтая
Мы отправляемся в удивительное место. Здесь живут алтайские маралы, рога которых обладают целительными свойствами. В древности за килограмм пантов марала давали один килограмм серебра. Вы полюбуетесь этими благородными животными и пройдете активно-оздоровительную программу. Наш край славится уникальными методиками укрепления иммунитета и эффективными процедурами, которые перезагружают организм. Вас ждет качественный отдых и знакомство с технологией производства пантовой продукции, а после — дегустация мяса марала и горного алтайского меда.