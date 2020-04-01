Виктор проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие во времени по местам силы Белокурихи

Всесезонная экскурсия на внедорожнике по самым захватывающим объектам в окрестностях курорта

Амбициозный проект «Белокуриха-2» — большой туристический комплекс и прекрасное место отдыха в предгорье Алтая. От природы и рельефов здесь захватывает дух, таинственные предания погружают в красивые сказки, а необъяснимые явления пробуждают азарт исследователя. В двух авторских экскурсиях я объединил наиболее интересные объекты: вы проедете по грандиозному серпантину, посетите Парк мировых религий и познакомитесь с жизнью сибирских крестьян в этнографическом парке. Или посетите места силы, знакомясь с легендами о древних шаманах и гипотезами о происхождении энергетических феноменов.