Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком

Рассказы о крае и легкое знакомство с миром пород в дружеской поездке по Белокурихе и Горному Алтаю

Я много лет занимаюсь полевыми исследованиями и буду рад показать вам, что о геологии можно говорить, как о настоящей саге Земли: увлекательно, а не через сухие термины и формулы. На примере Алтая делать это — особое удовольствие.

Но так как моя программа — не научная экспедиция, в нее будут вплетены краеведческие заметки и легенды. Так, вы получите новые знания и впечатления, как от нескучного приключения!
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
Два дня - два Алтая: путешествие с геохимиком
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Описание

Что вас ожидает

В путешествии вы познакомитесь с геологической историей и строением местности. Узнаете о метаморфизме пород, увидите аллювиальные отложения рек, последствия гигантских речных «цунами», результаты выветривания горных пород. Потрогаете древние осадочные породы. Выясните особые свойства местных источников и озер. Попутно я расскажу обо всех достопримечательностях маршрута и поделюсь любимыми легендами Древнего Алтая.

Первый день: предгорье

Мы начнем с окрестностей Белокурихи. Вы посетите новый курортный комплекс — Белокуриху Горную. Подниметесь по канатно-кресельной дороге на Церковку и окинете взглядом панорамы окрестностей. А после отправимся в чудесный дендропарк «Алтайское Холмогорье», расположенный в 40 км от города. Гуляя по обширной территории ландшафтного парка, вы отдохнете среди прудов, сможете посетить колоритную чайную и познакомитесь с богатствами питомника, куда с удовольствием приезжают целыми семьями.

Второй день: Горный Алтай

На следующий день двинемся в Горный Алтай. Проберемся по «Козьей тропе», проходящей по склонам Бешпека, над Чемалом и Катунью. Вероятно, встретим тех, из-за кого тропа получила свое название. Надышимся вдоволь ароматами хвои. Посетим озеро Манжерок, где я объясню, чем уникальна флора и фауна самого водоема и его окрестностей. И конечно, полюбуемся перекатами Катуни — одной из крупнейших и самых почитаемых рек Алтая, с которой связано не одно поверье.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается проживание в гостевом доме — 1100 руб. /человека, питание, билеты на канатно-кресельную дорогу на г. Церковка — 400 руб. /человека, канатную дорогу в Манжероке — 650-850 руб. /человека, билеты в дендропарк — 350 руб. /человека
  • Размещение: в большом деревянном 2-этажном доме со всеми удобствами до 14 чел (4 спальни, одна 2-местная, две 3-местные, одна 6-местная)
  • За дополнительную плату я могу забрать вас из Новосибирска (7000 руб. /группу), Кемерова (9000 руб. /группу), Томска (12000 руб. /группу)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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