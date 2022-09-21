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Описание
Что вас ожидает
В путешествии вы познакомитесь с геологической историей и строением местности. Узнаете о метаморфизме пород, увидите аллювиальные отложения рек, последствия гигантских речных «цунами», результаты выветривания горных пород. Потрогаете древние осадочные породы. Выясните особые свойства местных источников и озер. Попутно я расскажу обо всех достопримечательностях маршрута и поделюсь любимыми легендами Древнего Алтая.
Первый день: предгорье
Мы начнем с окрестностей Белокурихи. Вы посетите новый курортный комплекс — Белокуриху Горную. Подниметесь по канатно-кресельной дороге на Церковку и окинете взглядом панорамы окрестностей. А после отправимся в чудесный дендропарк «Алтайское Холмогорье», расположенный в 40 км от города. Гуляя по обширной территории ландшафтного парка, вы отдохнете среди прудов, сможете посетить колоритную чайную и познакомитесь с богатствами питомника, куда с удовольствием приезжают целыми семьями.
Второй день: Горный Алтай
На следующий день двинемся в Горный Алтай. Проберемся по «Козьей тропе», проходящей по склонам Бешпека, над Чемалом и Катунью. Вероятно, встретим тех, из-за кого тропа получила свое название. Надышимся вдоволь ароматами хвои. Посетим озеро Манжерок, где я объясню, чем уникальна флора и фауна самого водоема и его окрестностей. И конечно, полюбуемся перекатами Катуни — одной из крупнейших и самых почитаемых рек Алтая, с которой связано не одно поверье.
Организационные детали
Отдельно оплачивается проживание в гостевом доме — 1100 руб. /человека, питание, билеты на канатно-кресельную дорогу на г. Церковка — 400 руб. /человека, канатную дорогу в Манжероке — 650-850 руб. /человека, билеты в дендропарк — 350 руб. /человека
Размещение: в большом деревянном 2-этажном доме со всеми удобствами до 14 чел (4 спальни, одна 2-местная, две 3-местные, одна 6-местная)
За дополнительную плату я могу забрать вас из Новосибирска (7000 руб. /группу), Кемерова (9000 руб. /группу), Томска (12000 руб. /группу)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Белокурихе
Приветствую гостей Алтая! Меня зовут Андрей, у меня за плечами более 20 лет опыта организации и проведения научных полевых исследований, а также сопровождения экскурсионных групп. По образованию я геохимик-эколог, интересуюсь историей и легендами Алтая. Мне очень хочется показать красоту Белокурихи и Горного Алтая и рассказать людям об огромной ценности и важности этих регионов. Путешествия со мной — это интересная информация, включая профессиональные темы в легком изложении, комфорт и дружеская атмосфера.