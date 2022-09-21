Я много лет занимаюсь полевыми исследованиями и буду рад показать вам, что о геологии можно говорить, как о настоящей саге Земли: увлекательно, а не через сухие термины и формулы. На примере Алтая делать это — особое удовольствие. Но так как моя программа — не научная экспедиция, в нее будут вплетены краеведческие заметки и легенды. Так, вы получите новые знания и впечатления, как от нескучного приключения!

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Описание

Что вас ожидает

В путешествии вы познакомитесь с геологической историей и строением местности. Узнаете о метаморфизме пород, увидите аллювиальные отложения рек, последствия гигантских речных «цунами», результаты выветривания горных пород. Потрогаете древние осадочные породы. Выясните особые свойства местных источников и озер. Попутно я расскажу обо всех достопримечательностях маршрута и поделюсь любимыми легендами Древнего Алтая.

Первый день: предгорье

Мы начнем с окрестностей Белокурихи. Вы посетите новый курортный комплекс — Белокуриху Горную. Подниметесь по канатно-кресельной дороге на Церковку и окинете взглядом панорамы окрестностей. А после отправимся в чудесный дендропарк «Алтайское Холмогорье», расположенный в 40 км от города. Гуляя по обширной территории ландшафтного парка, вы отдохнете среди прудов, сможете посетить колоритную чайную и познакомитесь с богатствами питомника, куда с удовольствием приезжают целыми семьями.

Второй день: Горный Алтай

На следующий день двинемся в Горный Алтай. Проберемся по «Козьей тропе», проходящей по склонам Бешпека, над Чемалом и Катунью. Вероятно, встретим тех, из-за кого тропа получила свое название. Надышимся вдоволь ароматами хвои. Посетим озеро Манжерок, где я объясню, чем уникальна флора и фауна самого водоема и его окрестностей. И конечно, полюбуемся перекатами Катуни — одной из крупнейших и самых почитаемых рек Алтая, с которой связано не одно поверье.

Организационные детали