4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🏔 📜 Ниже описаны две увлекательных программы по 4 часа, из которых вы сможете выбрать любую или заказать обе в один день с перерывом на обед.

Первый вариант программы: арт-объекты, этнография, религия

Поездка по серпантину и арт-объекты

Сначала вас ждет подъем на брутальном внедорожнике по красивейшему серпантину Алтая и виды со смотровых площадок на Западносибирскую равнину, от которых захватывает дух. Затем вы познакомитесь с местными арт-объектами — «Топор байкера», «Мыслитель», «Пепелац» и др. — историей их создания, идеей автора и символикой. А также узнаете нетривиальные факты из прошлого о той территории, где сегодня находятся спортивные объекты и тренируются будущие олимпийцы.

Архитектурно-исторический комплекс: путешествие во времени

«Андреевская купеческая слобода» перенесет вас в конец 18 — начало 19 века. Вы увидите, как жили сибирские крестьяне и купцы, а также сможете отведать в стилизованном ресторане напитки и яства того времени. Кроме того, в расположенном неподалеку Музее шоколада вы рассмотрите, продегустируете и, при желании, приобретете необычные и неожиданные шоколадные экспонаты.

Парк мировых религий: буддизм, христианство и ранние верования

Знакомство с рукотворными современными шедеврами и загадочными природными объектами возрастом в несколько миллионов лет вы продолжите в Парке мировых религий. Посетите буддийский комплекс «Ступа медицины» в сказочно красивом месте на краю отвесного утеса и, если захотите, примете участие в традиционных ритуалах, приносящих гармонию и успокоение ума. Исследуете древние сакральные гранитные скалы «Амбарчики» и узнаете, почему над их загадкой уже много лет бьются ученые. А также познакомитесь с христианской святыней, православным поклонным крестом на вершине скалы. На нерукотворной смотровой площадке вас будут ждать потрясающие виды, где поговорим о неслучайности такой концентрации духовных объектов.

Второй вариант программы: места силы в окрестностях Белокурихи

Загадочный Алтай

Известно, что в Алтае сосредоточено довольно много зон, которые называют «местами силы». В древности эти участки выбирали наши предки для проведения священных ритуалов, а сегодня в них нередко фиксируют, уже с помощью научных приборов, аномальные показатели. Некоторые из таких мест в окрестностях Белокурихи я и предлагаю посетить.

Причудливые столбы и «Трон шаманов»

Преодолевая крутые подъемы и спуски, вы подниметесь на крутой перевал и прогуляетесь к каменным столбам-изваяниям, а также другим причудливым скалам, спрятанным в лесной чаще. Я расскажу местные легенды и реальные истории о необычных явлениях от очевидцев. Далее вы продолжите путь к подножью одной из самых живописных и популярных вершин Белокурихинского горного массива. Рассмотрите таинственную круглую скалу и загадочный каменный мост, по которому проходили шаманы к своему «трону». Поговорим о мистических преданиях и запретах для обычных людей. Кроме того, с вершины вам откроется потрясающая панорама Белокурихи с активным рельефом, перевалами и речными долинами. А на спуске будут еще остановки для впечатляющих фотосессий и новых порций захватывающих историй.

В завершение я провезу вас по территории очаровательной таежной заимки, расположившейся на берегу горной речки, как раз у подножья горы, с которой вы спуститесь.