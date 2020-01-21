4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Всесезонная экскурсия на внедорожнике по самым захватывающим объектам в окрестностях курорта

Виктор
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Виктор – ваш гид
Амбициозный проект «Белокуриха-2» — большой туристический комплекс и прекрасное место отдыха в предгорье Алтая.

От природы и рельефов здесь захватывает дух, таинственные предания погружают в красивые сказки, а необъяснимые явления пробуждают азарт исследователя.

В двух авторских экскурсиях я объединил наиболее интересные объекты: вы проедете по грандиозному серпантину, посетите Парк мировых религий и познакомитесь с жизнью сибирских крестьян в этнографическом парке.

Или посетите места силы, знакомясь с легендами о древних шаманах и гипотезами о происхождении энергетических феноменов.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи

🏔 📜 Ниже описаны две увлекательных программы по 4 часа, из которых вы сможете выбрать любую или заказать обе в один день с перерывом на обед.

Первый вариант программы: арт-объекты, этнография, религия

Поездка по серпантину и арт-объекты
Сначала вас ждет подъем на брутальном внедорожнике по красивейшему серпантину Алтая и виды со смотровых площадок на Западносибирскую равнину, от которых захватывает дух. Затем вы познакомитесь с местными арт-объектами — «Топор байкера», «Мыслитель», «Пепелац» и др. — историей их создания, идеей автора и символикой. А также узнаете нетривиальные факты из прошлого о той территории, где сегодня находятся спортивные объекты и тренируются будущие олимпийцы.

Архитектурно-исторический комплекс: путешествие во времени
«Андреевская купеческая слобода» перенесет вас в конец 18 — начало 19 века. Вы увидите, как жили сибирские крестьяне и купцы, а также сможете отведать в стилизованном ресторане напитки и яства того времени. Кроме того, в расположенном неподалеку Музее шоколада вы рассмотрите, продегустируете и, при желании, приобретете необычные и неожиданные шоколадные экспонаты.

Парк мировых религий: буддизм, христианство и ранние верования
Знакомство с рукотворными современными шедеврами и загадочными природными объектами возрастом в несколько миллионов лет вы продолжите в Парке мировых религий. Посетите буддийский комплекс «Ступа медицины» в сказочно красивом месте на краю отвесного утеса и, если захотите, примете участие в традиционных ритуалах, приносящих гармонию и успокоение ума. Исследуете древние сакральные гранитные скалы «Амбарчики» и узнаете, почему над их загадкой уже много лет бьются ученые. А также познакомитесь с христианской святыней, православным поклонным крестом на вершине скалы. На нерукотворной смотровой площадке вас будут ждать потрясающие виды, где поговорим о неслучайности такой концентрации духовных объектов.

Второй вариант программы: места силы в окрестностях Белокурихи

Загадочный Алтай
Известно, что в Алтае сосредоточено довольно много зон, которые называют «местами силы». В древности эти участки выбирали наши предки для проведения священных ритуалов, а сегодня в них нередко фиксируют, уже с помощью научных приборов, аномальные показатели. Некоторые из таких мест в окрестностях Белокурихи я и предлагаю посетить.

Причудливые столбы и «Трон шаманов»
Преодолевая крутые подъемы и спуски, вы подниметесь на крутой перевал и прогуляетесь к каменным столбам-изваяниям, а также другим причудливым скалам, спрятанным в лесной чаще. Я расскажу местные легенды и реальные истории о необычных явлениях от очевидцев. Далее вы продолжите путь к подножью одной из самых живописных и популярных вершин Белокурихинского горного массива. Рассмотрите таинственную круглую скалу и загадочный каменный мост, по которому проходили шаманы к своему «трону». Поговорим о мистических преданиях и запретах для обычных людей. Кроме того, с вершины вам откроется потрясающая панорама Белокурихи с активным рельефом, перевалами и речными долинами. А на спуске будут еще остановки для впечатляющих фотосессий и новых порций захватывающих историй.

В завершение я провезу вас по территории очаровательной таежной заимки, расположившейся на берегу горной речки, как раз у подножья горы, с которой вы спуститесь.

Организационные детали

  • Указана стоимость за одну 4-часовую программу.
  • Экскурсия может быть проведена для группы до 4 человек. В этом случае доплата составит 1000 рублей.
  • При аномальных погодных условиях (сильный мороз или очень глубокий снег) программа может незначительно меняться.
  • Я встречу вас у места проживания в Белокурихе и после экскурсии отвезу обратно.
  • Также возможна организация трансфера из других городов. Стоимость для групп до 7 человек на минивене HYUNDAI GRAND STAREX HVL:
    — Бийск-Белокуриха-Бийск: 6000 р. (в одну сторону 3000 р.).
    — Горно-Алтайск — Белокуриха — Горно-Алтайск: 10 000 р. (в одну сторону 5000 р.).
    — Барнаул — Белокуриха — Барнаул: 20 000 р. (в одну сторону 10 000 р.).
    — Новосибирск — Белокуриха — Новосибирск: 40 000 р. (в одну сторону 20 000 р.)
  • Я также могу организовать для вас проживание в гостинице, если вы захотите остаться в Белокурихе на несколько дней. Подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании. Примерные цены на отели: комфортабельные 2-х местные номера «Стандарт» — от 1500 р./сутки/номер.
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи
Путешествие во времени по местам силы Белокурихи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Я профессионально занимаюсь туризмом более 30 лет. Из них около 15 лет в Алтайском крае, на лучшем федеральном курорте — Белокуриха. На моих экскурсиях сочетаются: приключенческая часть с внедорожными поездками, покорением скал и горных вершин; оздоровительная часть с использованием Даров Алтая; знакомство с сакральными местами и удивительными людьми, наделенными редким даром. Я уделяю меньше внимания общеизвестным фактам, а больше — загадочным и таинственным событиям и деталям, неизвестным большинству туристов и даже специалистов.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Здравствуйте! Хотелось бы выразить свою благодарность Виктору, за такую интересную и познавательную поездку.
25 ноября 2019
У нас была индивидуальная экскурсия для двоих взрослых. Очень понравилось, что гид некурящий , машина чистая, подана вовремя, управляет ею без лихачества, с учетом дорожного покрытия весьма аккуратно, т. к. дорога в горы Алтая серпантинная, узкая,сильно укат анная снегом, в некоторых местах заледенелая. Наша экскурсия проходила в ноябре. Экскурсия понравилась , прошла замечательно, Гид очень вежливый, культурный, знающий свое дело и местность человек . Рекомендуем!Ирина, Зоя.
18 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась! Подойдёт для туристов-индивидуалов, которые не любят ходить в толпе с другими туристами. Экскурсовод подобрал комфортный маршрут для мамы с ребенком. Мы посетили уникальные места, которые не увидишь на других экскурсиях. Плюс ко всему у нас было время посетить ресторанчик в Андреевской слободе и попробовать местную кухню. Мы ездили на удобном транспорте и сделали красивую фотосессию.
11 мая 2019
От нескольких людей на Алтае слышал, что в Белокурихе скучно. НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Надо просто знать места. И Виктор, наш гид, несомненно их знает. Мы — взрослый и двое детей — провели с Виктором целый день, в течение которого получили массу впечатлений, познакомились с новыми местами, и я даже не исключаю, что когда-нибудь мы туда ещё вернёмся. В общем, классно! Спасибо большое.

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