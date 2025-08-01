Исследуем Арктику всей семьёй: встреча с тюленями, мастер-классы и ужин по-поморски
Погулять с биологом, приобщиться к народным промыслам, отведать рыбных блюд, калиток, шанежек
Начало: Этнопарк в селе Колежма (Беломорский район, Карели...
1 авг в 16:00
2 авг в 16:00
47 000 ₽ за человека
Каникулы в Поморье с мастер-классами, наблюдением за белухами и ночью в палатке
Оказаться на острове как Робинзон, накоптить рыбы, сделать аквариум, модель моря, сувенир и соль
Начало: Этнопарк в селе Колежма (Беломорский район, Карели...
52 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Беломорску
Самые популярные туры в Беломорске
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