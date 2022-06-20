Экскурсии по Белорецку

Все экскурсии в Белорецке, билеты и развлечения

Забронируйте экскурсию в Белорецке на 2022 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 19500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2022
Уральский лыжный
5 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Уральский лыжный
Познакомимся с красотами зимней природы Южного Урала, достопримечательностями
10 янв
24 янв
9 фев
23 фев
от 19 500 за 1 человека

Последние отзывы «Экскурсии по Белорецку»

  • Т
    Татьяна
    20 июня 2022
    5
    Отзыв на: Уральский лыжный
    Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
  • С
    Сергей
    19 июня 2022
    5
    Отзыв на: Уральский лыжный
    Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
  • Н
    Наталья
    15 июня 2022
    5
    Отзыв на: Уральский лыжный
    Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.
ХОРОШО
🧭
ТАМ