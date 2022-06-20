Все экскурсии в Белорецке, билеты и развлечения
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Авторский тур
до 15 чел.
Большая Страна
Уральский лыжный
Познакомимся с красотами зимней природы Южного Урала, достопримечательностями
10 янв
24 янв
9 фев
23 фев
от 19 500₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Белорецку»
- ТТатьяна20 июня 2022Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
- ССергей19 июня 2022Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
- ННаталья15 июня 2022Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.