Выезд в 16:00.
Трансфер группы из г. Мурманска до перешейка между материком и полуостровом Средний.
Время в пути 5-6 часов.
Обед в кафе п. Титовка.
Прибытие.
Устройство лагеря на берегу.
Ужин.
Проезд к скалам «Два брата» и виды на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней», осмотр достопримечательностей, фотографирование.
Проезд к бывшему военному аэродрому Пуманки.
Осмотр.
Обед.
Проезд через перешеек между Средним и Рыбачим на полуостров Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский.
Организация стоянки.
Ужин на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям – у не менее живописных озер у мыса Кекурский.
Завтрак.
Осмотр мыса Кекурский, проезд к губе Скорбеевской.
Обед на берегу океана.
Возвращение в г. Мурманск.
Вероятное время возвращения - 23:00.
Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.
Тур предусматривает проживание в двух-, трехместных палатках.
Спальник, коврик под спальник (надо при заказе тура бронировать, если нет своего) кружка, миска, ложка, нож, средства от комаров, тёплая одежда и обувь, сменная одежда и обувь, из обуви лучше всего подойдут трекинговые ботинки.
В тур обязательно с собой взять паспорт.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.