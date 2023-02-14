Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий

Приглашаем Вас в уникальное путешествие на полуостров Рыбачий

5
3 отзыва
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Приглашаем Вас в уникальное путешествие на полуостров Рыбачий и Средний под Волшебством Северного сияния! На Край мира вдали от цивилизации, в земли самых ожесточенных боев ВОВ, таинственных древних легенд и мощной природной энергетики. Рыбачий – одно из самых красивых мест Кольского полуострова. Попасть сюда можно только летом и осенью, зимой он не доступен для посещения.

Северное сияние – одно из самых захватывающих природных феноменов, а Кольский полуостров – самое комфортное место России для его наблюдения. Тур проводится в любые даты при группе от 3х человек.
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Необычные природные ландшафты
Необычные природные ландшафты
Увидим Северный ледовитый океан и разноцветную тундру
Комфортная поездка
Комфортная поездка
Нам не надо будет проходить большие расстояния пешком, все перемещения осуществляются с комфортом на джипах
Рыбачий
Рыбачий
Попасть сюда можно только летом и осенью, зимой он не доступен для посещения

Программа тура по дням

1 день

Перешеек между материком и полуостровом Средний

Выезд в 16:00.

Трансфер группы из г. Мурманска до перешейка между материком и полуостровом Средний.

Время в пути 5-6 часов.

Обед в кафе п. Титовка.

Прибытие.

Устройство лагеря на берегу.

Ужин.

Перешеек между материком и полуостровом СреднийПерешеек между материком и полуостровом СреднийПерешеек между материком и полуостровом СреднийПерешеек между материком и полуостровом Средний
2 день

Скалы "Два брата", Айновы острова, берег "Рыжих камней", мысы Немецкий и Кекурский

Проезд к скалам «Два брата» и виды на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней», осмотр достопримечательностей, фотографирование.

Проезд к бывшему военному аэродрому Пуманки.

Осмотр.

Обед.

Проезд через перешеек между Средним и Рыбачим на полуостров Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский.

Организация стоянки.

Ужин на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям – у не менее живописных озер у мыса Кекурский.

Скалы "Два брата", Айновы острова, берег "Рыжих камней", мысы Немецкий и КекурскийСкалы "Два брата", Айновы острова, берег "Рыжих камней", мысы Немецкий и КекурскийСкалы "Два брата", Айновы острова, берег "Рыжих камней", мысы Немецкий и КекурскийСкалы "Два брата", Айновы острова, берег "Рыжих камней", мысы Немецкий и Кекурский
3 день

Мыс Кекурский, проезд к губе Скорбеевской

Завтрак.

Осмотр мыса Кекурский, проезд к губе Скорбеевской.

Обед на берегу океана.

Возвращение в г. Мурманск.

Вероятное время возвращения - 23:00.

Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.

Мыс Кекурский, проезд к губе СкорбеевскойМыс Кекурский, проезд к губе СкорбеевскойМыс Кекурский, проезд к губе СкорбеевскойМыс Кекурский, проезд к губе Скорбеевской

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух-, трехместных палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи
Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-хразовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Спальник, коврик под спальник (надо при заказе тура бронировать, если нет своего) кружка, миска, ложка, нож, средства от комаров, тёплая одежда и обувь, сменная одежда и обувь, из обуви лучше всего подойдут трекинговые ботинки.

В тур обязательно с собой взять паспорт.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
14 фев 2023
Было приятно погрузиться в путешествие, прикоснуться к красотам Кольского полуострова, узнать немного местной истории, а также прокатиться на собаках и оленях. А охота за сиянием-это сокровенный разговор с небесами.
Во вложении фото картины, пыталась свои впечатления выразить на бумаге. Рисовать нигде не училась, это только хобби
Было приятно погрузиться в путешествие, прикоснуться к красотам Кольского полуострова, узнать немного местной истории, а также
О
14 фев 2023
Спасибо туроператору за четко организованную программу, отдельная благодарность гидам Сергею и Наталье за приятное сопровождение на протяжении всего пути. Внимательные, старались учитывать наши пожелания, решать вопросы при их появлении.
Л
12 ноя 2022
Ездила с ними не первый раз и очень довольна организацией тура, хочу в январе ещё совершить один тур.

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