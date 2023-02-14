2 день

Скалы "Два брата", Айновы острова, берег "Рыжих камней", мысы Немецкий и Кекурский

Проезд к скалам «Два брата» и виды на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней», осмотр достопримечательностей, фотографирование.

Проезд к бывшему военному аэродрому Пуманки.

Осмотр.

Обед.

Проезд через перешеек между Средним и Рыбачим на полуостров Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский.

Организация стоянки.

Ужин на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям – у не менее живописных озер у мыса Кекурский.