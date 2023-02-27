На край Земли и в сердце российской Скандинавии!
Мы встречаем вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города – площади Пяти углов.
Рекомендованный рейс: Москва-Мурманск, S7 Airlines, S7 1229.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!
Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.
На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.
На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.
Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!
И в завершение ужина мы попробуем фирменный торт от бренд-шефа «морошка и кедр под снегом» с чашечкой таежного чая.
Все питание уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!
Утром нас ждет арктический завтрак в нашем отеле: здесь подают слабосоленую красную и белую рыбу.
И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Сначала едем знакомиться с Мурманском – самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!
Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов! Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.
Увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.
Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем. Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.
И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.
А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!
Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?
На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.
Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.
Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.
Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.
На горячее настоящая изюминка!
Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.
Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.
На десерт – сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.
Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!
Во второй половине дня мы поедем по самому длинному мосту в Заполярье – через Кольский залив, и окажемся на его другом берегу.
Мы посетим Абрам-мыс – поселок, который вошел в состав Мурманска. В нем открывается невероятная панорама Кольского залива и Мурманска.
Затем мы вблизи рассмотрим океанические корабли и суда военно-морского флота.
Здесь же можно спуститься к воде, потому что в Мурманске нет набережной.
Едем на ужин!
Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.
Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.
Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой. Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!
А завершением ужина станет авторский десерт ресторана – арктический бланманже с северной черникой и малиной, который подается с таёжным чаем.
Возвращаемся в отель, отдыхаем!
Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд «Самая северная коммерческая пивоварня в мире»!
На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения.
В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всех актуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней!
Сегодня мы едем в гости к коренному народу Кольского полуострова – саамам!
В настоящий момент их осталось около 1500 человек.
Их родной дом – это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник – северный олень!
Мы узнаем всё о культуре и быте народа, познакомимся с национальной одеждой и жилищами.
Пообщаемся с северными оленями, поиграем в национальные игры, покатаемся на квадроциклах, а на обед продегустируем традиционную саамскую кухню!
Заселяемся!
Мы разместимся в уютных домиках с отдельными номерами, где есть всё для максимального комфорта.
Вечером собираемся на барбекю из оленины по традиционным саамским рецептам!
Всё будем готовить в чуме (жилище саамов): сварим ароматный глинтвейн и пожарим на огне купаты из оленины.
После барбекю, глинтвейна для нас будет организована северная баня.
Греемся и довольные идём спать в наши уютные саамские домики.
Сегодня после завтрака едем на самый край Земли – в Териберку. Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана.
Дальше только океан и Северный Полюс!
Териберка – это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.
Путь небыстрый, но он того стоит!
Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!
После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на знаменитых качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.
После прогулки мы пообедаем в ресторане с видом на океан.
Нам подадут морскую уху и стейк из мурманской трески на гриле.
Затем размещаемся в отеле прямо на берегу Баренцева моря.
С панорамными видами на живописные скалы и сопки, и на морскую бухту.
Соленый воздух, тишина и ощущение умиротворения будут вашими постоянными спутниками. Вы почувствуете удивительную магию этого места!
Немного отдыхаем, и отправляемся в путешествие на корабле в Северный Ледовитый океан!
Нас ждет удивительной красоты морская прогулка вдоль сопок и скал.
У териберского побережья можно встретить тюленей, морских котиков, касаток, дельфинов, китов, а самым везучим посчастливится лицезреть даже кашалота!
Охотясь, дельфины и косатки загоняют мойву к берегу, поэтому у нас будет шанс понаблюдать за этими хищниками во время погони.
Вечером нас будут ждать на ужин в авторском ресторане нордической кухни.
Нам подадут свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря.
Фаланги камчатского краба, морские гребешки с карпаччо из печеной свеклы и палтус на гриле.
С элегантным белым вином сорта Вионье!
После ужина возвращаемся в Мурманск в отель, отдыхаем!
Завтрак проходит в ресторане с панорамным видом на океан.
Здесь можно сидеть часами и просто с кофе наслаждаться бескрайними просторами Арктики.
У вас будет время, чтобы погулять по Териберке и зарядиться энергией Северного Ледовитого океана.
Затем мы возвращаемся обратно в Мурманск, дорога до которого занимает около двух часов.
Мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины (по желанию), затем мы проводим вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений!
Рекомендованный рейс: Мурманск-Москва, S7 Airlines, S7 1230.
Тур предполагает проживание: 2 ночи в Мурманске, 1 ночь в Саамской деревне и 1 ночь в Териберке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Даты
|Раннее бронирование
(двухместное / одноместное размещение)
|Без раннего бронирования
(двухместное / одноместное размещение)
|10-14 сентября 2023
|87 000 / 102 000 до 31.07.2023
|95 000 / 110 000
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Домики теплые, уютные, со всеми удобствами. А вечером мы попаримся в саамской баньке!
Отель Cedar Grass Teriberka расположен в деревне Териберка, в 500 метрах от поселка Лодейное и менее чем в 1 км от реки Териберка. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан и отдохнуть в общем лаундже. Сотрудники экскурсионного бюро организуют разнообразные поездки и экскурсии.
Во всех номерах есть собственная ванная комната, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров отеля Cedar Grass Teriberka открывается вид на море. В номерах к услугам гостей чайник. Во всех номерах установлен холодильник.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Мы едем на крайний север, погода здесь отличается от привычной погоды для этого времени года в средней полосе. Днем температура воздуха составит +4 +8 градусов, на перевалах и в тундре еще лежит снег. При правильном выборе одежды будет комфортно и не холодно, а сама смена сезонов оставит в памяти мощную энергетику крайнего севера и Заполярья.
Обязательно взять с собой:
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
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