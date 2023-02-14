Мы выезжаем из Мурманска в 9 утра (место встречи — кинотеатр Атлантика), забираем оставшихся участников на станции Оленегорск и едем около 2 часов до дачно-рыбацкой базы в северо-восточной части озера Умбозеро.
Упаковываем вещи в гермомешки, переодеваемся и проходим инструктаж.
Обедаем, разбиваемся на экипажи и начинаем наше путешествие.
Пойдём вдоль берега на юг, а на ночь встанем лагерем в бухте Песочная.
Завтракаем и идём дальше по Умбозеру.
Цель на сегодня — большой переход в 20 километров до устья реки Куфтуай.
По пути проходим несколько рек, сбегающих с Ловозерских гор.
В их устье часто образованы галечные пляжи, где мы остановимся отдохнуть и прогуляться.
Вечером ставим лагерь и отдыхаем.
Идем в горы — пройдём около 25 км пешком по южному склону Ловозерских тундр, поднимемся до озера Райявр, которое расположилось в большом скальном цирке.
Насладимся атмосферными видами.
Все предыдущие дни мы шли вдоль Ловозерских тундр, и Хибины были на другом берегу озера, а сегодня мы переходим на Хибинский берег Умбозера — Ловозерье останется на горизонте.
Переходим на противоположную сторону озера.
Останавливаемся у подножия горы Коашкар, разбиваем лагерь.
Утром идём в Хибинские горы.
Проходим ущелье с небольшими живописными озерцами, поднимаемся на невысокую гору Коашкар, откуда открываются виды Хибин, Умбозера и Ловозёрских тундр на противоположной стороне озера.
В лагерь возвращаемся вечером.
Сегодня у нас большой переход 25 километров.
Пересекаем залив Тульилухт, обходим мыс Тульинъярк и двигаемся до залива — Чудалухт или «мыс Литт».
Вот мы и заканчиваем наше большое кольцо по Умбозеру!
Идем около 10 км до места нашего старта.
Собираем вещи, укладываем каяки и заканчиваем наше путешествие.
Возвращаемся тем же маршрутом: Станция Оленегорск - ориентировочно 20:00, либо в Мурманск к 22:00.
Тур предусматривает проживание в 3-4 местных палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.