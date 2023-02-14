Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры

Этот поход - комбинированный

5
3 отзыва
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Этот поход – комбинированный.

Мы не только пройдем на каяках по красивейшему озеру Умбозеро, но и совершим пешие выходы в Хибины и Ловозерские тундры. Места, по которым проходит поход, дикие и здесь редко можно встретить рыбаков или туристов. Поход проходит на одноместных и двухместных морских каяках. Поход заявляется в МЧС.

Также планируется заявление похода в Маршрутно-квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма Мурманской области.
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Великолепные виды Кольского
Великолепные виды Кольского
Вас ждут виды Хибин, Умбозера и Ловозёрских тундр
Активный отдых
Активный отдых
Комбинированное путешествие для всестороннего развития тела
Походная романтика
Походная романтика
Почувствуйте всю прелесть походов, проведя великолепные ночи под звёздами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на место старта. Отплытие

Мы выезжаем из Мурманска в 9 утра (место встречи — кинотеатр Атлантика), забираем оставшихся участников на станции Оленегорск и едем около 2 часов до дачно-рыбацкой базы в северо-восточной части озера Умбозеро.

Упаковываем вещи в гермомешки, переодеваемся и проходим инструктаж.

Обедаем, разбиваемся на экипажи и начинаем наше путешествие.

Пойдём вдоль берега на юг, а на ночь встанем лагерем в бухте Песочная.

Прибытие на место старта. ОтплытиеПрибытие на место старта. ОтплытиеПрибытие на место старта. ОтплытиеПрибытие на место старта. Отплытие
2 день

На каяках до устья реки Куфтуай

Завтракаем и идём дальше по Умбозеру.

Цель на сегодня — большой переход в 20 километров до устья реки Куфтуай.

По пути проходим несколько рек, сбегающих с Ловозерских гор.

В их устье часто образованы галечные пляжи, где мы остановимся отдохнуть и прогуляться.

Вечером ставим лагерь и отдыхаем.

На каяках до устья реки КуфтуайНа каяках до устья реки КуфтуайНа каяках до устья реки КуфтуайНа каяках до устья реки Куфтуай
3 день

Треккинг по южному склону Ловозерских тундр

Идем в горы — пройдём около 25 км пешком по южному склону Ловозерских тундр, поднимемся до озера Райявр, которое расположилось в большом скальном цирке.

Насладимся атмосферными видами.

Треккинг по южному склону Ловозерских тундрТреккинг по южному склону Ловозерских тундрТреккинг по южному склону Ловозерских тундрТреккинг по южному склону Ловозерских тундр
4 день

Треккинг на Хибинский берег Умбозера

Все предыдущие дни мы шли вдоль Ловозерских тундр, и Хибины были на другом берегу озера, а сегодня мы переходим на Хибинский берег Умбозера — Ловозерье останется на горизонте.

Переходим на противоположную сторону озера.

Останавливаемся у подножия горы Коашкар, разбиваем лагерь.

Треккинг на Хибинский берег УмбозераТреккинг на Хибинский берег УмбозераТреккинг на Хибинский берег УмбозераТреккинг на Хибинский берег Умбозера
5 день

Треккинг в Хибинские горы

Утром идём в Хибинские горы.

Проходим ущелье с небольшими живописными озерцами, поднимаемся на невысокую гору Коашкар, откуда открываются виды Хибин, Умбозера и Ловозёрских тундр на противоположной стороне озера.

В лагерь возвращаемся вечером.

Треккинг в Хибинские горыТреккинг в Хибинские горыТреккинг в Хибинские горыТреккинг в Хибинские горы
6 день

На каяках до залива Чудалухт

Сегодня у нас большой переход 25 километров.

Пересекаем залив Тульилухт, обходим мыс Тульинъярк и двигаемся до залива — Чудалухт или «мыс Литт».

На каяках до залива ЧудалухтНа каяках до залива ЧудалухтНа каяках до залива ЧудалухтНа каяках до залива Чудалухт
7 день

Дорога домой

Вот мы и заканчиваем наше большое кольцо по Умбозеру!

Идем около 10 км до места нашего старта.

Собираем вещи, укладываем каяки и заканчиваем наше путешествие.

Возвращаемся тем же маршрутом: Станция Оленегорск - ориентировочно 20:00, либо в Мурманск к 22:00.

Дорога домойДорога домойДорога домойДорога домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в 3-4 местных палатках.

Фото проживания

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги инструктора-проводника
  • Питание на маршруте
  • Групповая аптечка
  • Трансфер и перевозка каяков
  • Прокат каяков, юбок, весел, жилет, каска
  • Прокат гермомешков, палаток, спальников, ковриков
  • Общественное снаряжение для бивуака
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Мурманска
  • Можно дополнительно в аренду взять у нас непромокаемые куртки каякера и/или штаны
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • сменная одежда включая нижнее белье, сменная обувь, обувь лучше треккинговая, одеться нужно послойно, нижний слой термобелье, средний слой флис или шерсть, верхний слой максимально непромокаемая одежда лучше с капюшоном, шапки тоже лучше взять;
  • кружка, миска, ложка, нож (можем взять для вас);
  • личная аптечка, те лекарства которые нужны лично вам;
  • средства личной гигиены;
  • треккинговые палки;
  • очки солнечные;
  • бутылка для воды;
  • средство от комаров;
  • полотенце (лучше всего из ткани «микрофибра»: хорошо впитывает, быстро сохнет);
  • накомарник, шляпа с сеткой;
  • крем от загара;
  • приветствуются свои гермомешки, но можно и арендовать.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
14 фев 2023
Было приятно погрузиться в путешествие, прикоснуться к красотам Кольского полуострова, узнать немного местной истории, а также прокатиться на собаках и оленях. А охота за сиянием-это сокровенный разговор с небесами.
Во вложении фото картины, пыталась свои впечатления выразить на бумаге. Рисовать нигде не училась, это только хобби
Было приятно погрузиться в путешествие, прикоснуться к красотам Кольского полуострова, узнать немного местной истории, а также
О
14 фев 2023
Спасибо туроператору за четко организованную программу, отдельная благодарность гидам Сергею и Наталье за приятное сопровождение на протяжении всего пути. Внимательные, старались учитывать наши пожелания, решать вопросы при их появлении.
Л
12 ноя 2022
Ездила с ними не первый раз и очень довольна организацией тура, хочу в январе ещё совершить один тур.

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