1 день

Прибытие на место старта. Отплытие

Мы выезжаем из Мурманска в 9 утра (место встречи — кинотеатр Атлантика), забираем оставшихся участников на станции Оленегорск и едем около 2 часов до дачно-рыбацкой базы в северо-восточной части озера Умбозеро.

Упаковываем вещи в гермомешки, переодеваемся и проходим инструктаж.

Обедаем, разбиваемся на экипажи и начинаем наше путешествие.

Пойдём вдоль берега на юг, а на ночь встанем лагерем в бухте Песочная.