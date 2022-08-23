06:45 Прибытие утренними поездами в г. Кандалакша.
Встречает инструктор на ж/д вокзале.
Трансфер г. Кандалакша – п. Алакуртти.
Прохождение пограничного контроля.
Трансфер п. Алакуртти – п. Вуориярви.
Баня на реке Кутсайоки.
Подготовка водного снаряжения (катамаранов) к выходу на воду.
Инструктаж.
Обед.
Тренировочные занятия на воде (траверс струи и постановка катамаранов на ровный киль).
Ужин и ночлег в палатках.
Ранний завтрак.
Лагерь оставляем на том же месте, как и лишние вещи.
Грузим в транспорт катамараны и все необходимое для сплава снаряжение.
Отправляемся на «Буханке» или «Газ-66» на место начала сплава «Чертов мост».
Час/полтора по бездорожью и мы на месте. Нашей задачей в этот день будет проход самого интересного участка маршрута, обычно его проходим за 6-8 часов на разгруженных катамаранах.
Сплав по реке Красненькая: порожек (1 к. с.) – перекат (1 к. с.) – каньон «Короткий» (4 к. с.) – порожек (1 к. с.) – шивера (1 к. с.) – пор. «Каменистый» (3 к. с.) – пор. «Островной» (2 к. с.) – 2 шиверы (1 к. с.) – пор. «Прыжок» (3 к. с.) – пор. «Щечки» (4 к. с.) – пор. «Кавказский» (5 к. с.) – пор. «Горка» (4 к. с.) – озеро «Пюхяярви» (голубые озера).
Перекус.
Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Сомнительный» (4-5 к. с.) – пор. «Муравейный» (3 к. с.) – пор. «БСТ» (3 к. с.) – водопад «Оба-на» (выс. 11 м) (6 к. с.) – водопад «Маманя» (выс. 25 м.) (6+ к. с.). – пор. «Тесный» (3-4 к. с.) – 7 шивер (1-2 к. с.).
Поздний ужин и ночлег в полевых условиях.
Пороги 3 – 5 к. с. осматриваются, решение об обносе или прохождении порогов принимает инструктор, конкретно по каждому участнику.
При прохождении выставляется страховка и фото/видеосъемка.
Дневка, рыбалка.
Завтрак.
Сплав по реке Кутсайоки: мощная шивера (2 к. с.) – локальный пор. (2 к. с.) – пор. «Ступенька» (4 к. с.) – 3 шиверы (1-2 к. с.) – пор. «Струя» (2 к. с.) – перекат (1 к. с.) – шивера (1 к. с) – локальный пор. (1-2 к. с.) – локальный пор. (2 к. с.) – пор. «Водопадный» (5 к. с.).
Ужин и ночевка в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Водопадный» (5 к. с.) – пор. «Лесенка» (2-3 к. с.) – пор. «3 протоки» (3 к. с.) – река Тумча.
Стоянка на пороге «Котел».
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка.
Катание на порогах: «Яма» (3 к. с.) – «Котел» (4 к. с.).
Волейбол по желанию (на стоянке отличное место для игры в пляжный волейбол).
Баня.
Ужин, ночёвка в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав по реке Тумча: пор. «Ночной» (2 к. с.) – пор. «Карниз» (4-5 к. с.) – пор. «Каньонный» (1-2 к. с.) – пор. «Змея» (2 к. с.) – пор. «Шляпа» (3-4 к. с.) – Иовское водохранилище (на катере) – Зареченск.
Сбор снаряжения.
Трансфер до г. Кандалакша.
22:00 прибытие в г. Кандалакша.
Тур предусмтривает проживание в палатке.
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:
Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.
На туре нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны (3 – 5 к. с.) и каждый забирает немало физических и психологических сил.
На некоторых препятствиях может потребоваться обнос вещей, а иногда и катамаранов.
Поэтому Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию.
Если есть сомнения в своей физической подготовке, то, вероятно, Вам стоит выбрать более легкий маршрут.
Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов.
Наиболее тёплое время – с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.
Реки Красненькая-Кутсайоки и Тумча расположены за северным полярным кругом всего в 20 – 28 км.
На маршруте мы увидим уникальную природу севера, мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду.
Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.
Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус, кумжа.
Ловля рыбы в реке разрешена.
Вода в реках чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров – это рай для подводных охотников за рыбой.
Если у вас есть оборудование для подводной охоты, смело берите, возможно вам улыбнется удача.
Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.
Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.
На воде насекомые не беспокоят.
Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.
Сотовая связь отсутствует полностью на протяжении всего маршрута.
На некоторых стоянках, ближе к концу маршрута, можно поймать связь, в основном Мегафон.
Наша основная задача – сделать тур безопасным.
Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут и все препятствия на сплаве, а также уровень сложности порогов в разную воду и все возможные экстренные выходы с маршрута.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.
Перед туром, мы рекомендуем самостоятельно оформить туристическую страховку на нашем сайте.
Добираться стоит до г. Кандалакша – это место начала и конца сплава, встречаемся на ж/д вокзале утром в день начала сплава. Машину можно оставить на охраняемой стоянке.
Расстояние из Москвы до г. Кандалакша 1700 км, из СПБ 1100 км.
Советуем приезжать к вечеру перед днем начала тура и остановиться на ночь в одной из гостиниц, чтобы со свежими силами пойти на сплав.
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Красненькая – Кутсайоки – Тумча, вам необходимо купить билеты до г. Кандалакша с прибытием утром (день заезда).
Обратные билеты следует брать также из г. Кандалакша на вечер или ночь (после 22:30).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, под запрос, для групп от 12-ти человек.
Рафт куда менее маневренный, чем катамаран, поэтому в сложные узкие пороги со множеством поворотов рафт может просто не вписаться.
Катамаран благодаря своей «юркости» может проскочить все труднопроходимые участки.
На катамаране обычно проходят мелководные реки, на реки со сложными порогами (3-4 к. с.), туда, где нет длительных плесов (участков спокойной воды). В Карелии это реки: Умба, Писта, Тумча, Кереть, Тохма, Китен, Укса, Лоймала.
В рафте участники сидят полубоком на баллоне (ноги остаются внутри рафта). На катамаране посадка коленная – туристы сидят на баллонах «верхом», на специальных надувных «сидушках», ноги при этом зафиксированы в специальных стременах.
Катамаран рассчитан только на четное количество гребцов 2-4-6 (на данном сплав средстве не посредственную роль играет командная работа), в рафт можно с посадить 8 участников, при этом основная ответственность за
точное прохождение порога лежит на инструкторе.