Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных

Самые экстремальные реки Кольского полуострова

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3 отзыва
Программа по дням
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Самые экстремальные реки Кольского полуострова – Красненькая, Кутсайоки и Тумча! Этот маршрут заслуживает особого внимания и откроет север во всей своей суровой красоте. Могучие водопады и скалы будут наблюдать за вами, как дети, пускающие кораблики в ручье.

Природа, стихия и отличная компания профессиональных инструкторов сделают путешествие незабываемым!
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Красненькая - Кутсайоки - Тумча. Экстремальный сплав для опытных
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Всплеск адреналина
Всплеск адреналина
Пройдете сразу 3 реки: Красненькая, Кутсайоки и Тумча, и преодолеете пороги 3 и 5 категории сложности
Красота сурового севера
Красота сурового севера
Насладитесь природными пейзажами, полюбуетесь на водопады и скалы
Жизнь на природе
Жизнь на природе
Будете ночевать в палатках, ловить рыбу и готовить ее на костре

Программа тура по дням

1 день

Трансфер к началу маршрута. Тренировочные занятия

06:45 Прибытие утренними поездами в г. Кандалакша.

Встречает инструктор на ж/д вокзале.

Трансфер г. Кандалакша – п. Алакуртти.

Прохождение пограничного контроля.

Трансфер п. Алакуртти – п. Вуориярви.

Баня на реке Кутсайоки.

Подготовка водного снаряжения (катамаранов) к выходу на воду.

Инструктаж.

Обед.

Тренировочные занятия на воде (траверс струи и постановка катамаранов на ровный киль).

Ужин и ночлег в палатках.

Трансфер к началу маршрута. Тренировочные занятияТрансфер к началу маршрута. Тренировочные занятияТрансфер к началу маршрута. Тренировочные занятияТрансфер к началу маршрута. Тренировочные занятия
2 день

Прохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и Кутсайоки

Ранний завтрак.

Лагерь оставляем на том же месте, как и лишние вещи.

Грузим в транспорт катамараны и все необходимое для сплава снаряжение.

Отправляемся на «Буханке» или «Газ-66» на место начала сплава «Чертов мост».

Час/полтора по бездорожью и мы на месте. Нашей задачей в этот день будет проход самого интересного участка маршрута, обычно его проходим за 6-8 часов на разгруженных катамаранах.

Сплав по реке Красненькая: порожек (1 к. с.) – перекат (1 к. с.) – каньон «Короткий» (4 к. с.) – порожек (1 к. с.) – шивера (1 к. с.) – пор. «Каменистый» (3 к. с.) – пор. «Островной» (2 к. с.) – 2 шиверы (1 к. с.) – пор. «Прыжок» (3 к. с.) – пор. «Щечки» (4 к. с.) – пор. «Кавказский» (5 к. с.) – пор. «Горка» (4 к. с.) – озеро «Пюхяярви» (голубые озера).

Перекус.

Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Сомнительный» (4-5 к. с.) – пор. «Муравейный» (3 к. с.) – пор. «БСТ» (3 к. с.) – водопад «Оба-на» (выс. 11 м) (6 к. с.) – водопад «Маманя» (выс. 25 м.) (6+ к. с.). – пор. «Тесный» (3-4 к. с.) – 7 шивер (1-2 к. с.).

Поздний ужин и ночлег в полевых условиях.

Пороги 3 – 5 к. с. осматриваются, решение об обносе или прохождении порогов принимает инструктор, конкретно по каждому участнику.

При прохождении выставляется страховка и фото/видеосъемка.

Прохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и КутсайокиПрохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и КутсайокиПрохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и КутсайокиПрохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и Кутсайоки
3 день

Дневка

Дневка, рыбалка.

ДневкаДневкаДневкаДневка
4 день

Сплав по реке Кутсайоки

Завтрак.

Сплав по реке Кутсайоки: мощная шивера (2 к. с.) – локальный пор. (2 к. с.) – пор. «Ступенька» (4 к. с.) – 3 шиверы (1-2 к. с.) – пор. «Струя» (2 к. с.) – перекат (1 к. с.) – шивера (1 к. с) – локальный пор. (1-2 к. с.) – локальный пор. (2 к. с.) – пор. «Водопадный» (5 к. с.).

Ужин и ночевка в полевых условиях.

Сплав по реке КутсайокиСплав по реке КутсайокиСплав по реке КутсайокиСплав по реке Кутсайоки
5 день

Продолжение сплава по порогам реки Кутсайоки до реки Тумча

Завтрак.

Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Водопадный» (5 к. с.) – пор. «Лесенка» (2-3 к. с.) – пор. «3 протоки» (3 к. с.) – река Тумча.

Стоянка на пороге «Котел».

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Продолжение сплава по порогам реки Кутсайоки до реки ТумчаПродолжение сплава по порогам реки Кутсайоки до реки ТумчаПродолжение сплава по порогам реки Кутсайоки до реки ТумчаПродолжение сплава по порогам реки Кутсайоки до реки Тумча
6 день

Дневка на пороге «Котел»

Дневка.

Катание на порогах: «Яма» (3 к. с.) – «Котел» (4 к. с.).

Волейбол по желанию (на стоянке отличное место для игры в пляжный волейбол).

Баня.

Ужин, ночёвка в полевых условиях.

Дневка на пороге «Котел»Дневка на пороге «Котел»Дневка на пороге «Котел»Дневка на пороге «Котел»
7 день

Сплав по реке Тумча

Завтрак.

Сплав по реке Тумча: пор. «Ночной» (2 к. с.) – пор. «Карниз» (4-5 к. с.) – пор. «Каньонный» (1-2 к. с.) – пор. «Змея» (2 к. с.) – пор. «Шляпа» (3-4 к. с.) – Иовское водохранилище (на катере) – Зареченск.

Сбор снаряжения.

Трансфер до г. Кандалакша.

22:00 прибытие в г. Кандалакша.

Проживание

Тур предусмтривает проживание в палатке.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей
Палаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Транспортное обслуживание
  • Трехразовое питание
  • Работа инструкторов
  • Аренда катера по водохранилищу
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас есть свое личное снаряжение – сообщите нам. Спальники рекомендуем брать свои
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кандалакша и обратно
  • Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
  • Аренда гидрокостюма – 500 руб. /день/чел.
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Кандалакша
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка (неопреновый гидрокостюм);
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).

Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:

  • Неопреновый гидрокостюм.

Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.

Каковы требования к физической подготовке участников тура?

На туре нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны (3 – 5 к. с.) и каждый забирает немало физических и психологических сил.

На некоторых препятствиях может потребоваться обнос вещей, а иногда и катамаранов.

Поэтому Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию.

Если есть сомнения в своей физической подготовке, то, вероятно, Вам стоит выбрать более легкий маршрут.

Какая погода на маршруте?

Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов.

Наиболее тёплое время – с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.

Какая природа на маршруте?

Реки Красненькая-Кутсайоки и Тумча расположены за северным полярным кругом всего в 20 – 28 км.

На маршруте мы увидим уникальную природу севера, мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду.

Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.

Возможна ли рыбалка на реке?

Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус, кумжа.

Ловля рыбы в реке разрешена.

Возможна ли подводная рыбалка?

Вода в реках чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров – это рай для подводных охотников за рыбой.

Если у вас есть оборудование для подводной охоты, смело берите, возможно вам улыбнется удача.

Присутствуют ли насекомые и змеи?

Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.

Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.

На воде насекомые не беспокоят.

Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.

Есть ли сотовая связь?

Сотовая связь отсутствует полностью на протяжении всего маршрута.

На некоторых стоянках, ближе к концу маршрута, можно поймать связь, в основном Мегафон.

Какие организованы меры безопасности на маршруте?

Наша основная задача – сделать тур безопасным.

Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут и все препятствия на сплаве, а также уровень сложности порогов в разную воду и все возможные экстренные выходы с маршрута.

На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.

Перед туром, мы рекомендуем самостоятельно оформить туристическую страховку на нашем сайте.

Как добраться на автомобиле?

Добираться стоит до г. Кандалакша – это место начала и конца сплава, встречаемся на ж/д вокзале утром в день начала сплава. Машину можно оставить на охраняемой стоянке.

Расстояние из Москвы до г. Кандалакша 1700 км, из СПБ 1100 км.

Советуем приезжать к вечеру перед днем начала тура и остановиться на ночь в одной из гостиниц, чтобы со свежими силами пойти на сплав.

Как добраться на поезде?

Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Красненькая Кутсайоки Тумча, вам необходимо купить билеты до г. Кандалакша с прибытием утром (день заезда).

Обратные билеты следует брать также из г. Кандалакша на вечер или ночь (после 22:30).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли программа тура быть проведена в другие даты?

Да, под запрос, для групп от 12-ти человек.

На чем лучше сплавляться в Карелии, на катамаране или рафте? И в чем их разница?

Рафт куда менее маневренный, чем катамаран, поэтому в сложные узкие пороги со множеством поворотов рафт может просто не вписаться.
Катамаран благодаря своей «юркости» может проскочить все труднопроходимые участки.

На катамаране обычно проходят мелководные реки, на реки со сложными порогами (3-4 к. с.), туда, где нет длительных плесов (участков спокойной воды). В Карелии это реки: Умба, Писта, Тумча, Кереть, Тохма, Китен, Укса, Лоймала.

В рафте участники сидят полубоком на баллоне (ноги остаются внутри рафта). На катамаране посадка коленная – туристы сидят на баллонах «верхом», на специальных надувных «сидушках», ноги при этом зафиксированы в специальных стременах.

Катамаран рассчитан только на четное количество гребцов 2-4-6 (на данном сплав средстве не посредственную роль играет командная работа), в рафт можно с посадить 8 участников, при этом основная ответственность за
точное прохождение порога лежит на инструкторе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 авг 2022
Все ок!
И
10 авг 2022
Благодарю за организацию тура. Ответы на все вопросы по туру и профессиональную поддержку.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
А
29 июля 2022
Хороший маршрут и ребята замечательные
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Александра!
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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