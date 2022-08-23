2 день

Прохождение порогов разной сложности по рекам Красненькая и Кутсайоки

Ранний завтрак.

Лагерь оставляем на том же месте, как и лишние вещи.

Грузим в транспорт катамараны и все необходимое для сплава снаряжение.

Отправляемся на «Буханке» или «Газ-66» на место начала сплава «Чертов мост».

Час/полтора по бездорожью и мы на месте. Нашей задачей в этот день будет проход самого интересного участка маршрута, обычно его проходим за 6-8 часов на разгруженных катамаранах.

Сплав по реке Красненькая: порожек (1 к. с.) – перекат (1 к. с.) – каньон «Короткий» (4 к. с.) – порожек (1 к. с.) – шивера (1 к. с.) – пор. «Каменистый» (3 к. с.) – пор. «Островной» (2 к. с.) – 2 шиверы (1 к. с.) – пор. «Прыжок» (3 к. с.) – пор. «Щечки» (4 к. с.) – пор. «Кавказский» (5 к. с.) – пор. «Горка» (4 к. с.) – озеро «Пюхяярви» (голубые озера).

Перекус.

Сплав по реке Кутсайоки: пор. «Сомнительный» (4-5 к. с.) – пор. «Муравейный» (3 к. с.) – пор. «БСТ» (3 к. с.) – водопад «Оба-на» (выс. 11 м) (6 к. с.) – водопад «Маманя» (выс. 25 м.) (6+ к. с.). – пор. «Тесный» (3-4 к. с.) – 7 шивер (1-2 к. с.).

Поздний ужин и ночлег в полевых условиях.

Пороги 3 – 5 к. с. осматриваются, решение об обносе или прохождении порогов принимает инструктор, конкретно по каждому участнику.

При прохождении выставляется страховка и фото/видеосъемка.