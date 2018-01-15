Встреча группы на ресепшене отеля "Азимут" в 9.00 (г. Мурманск, пр. Ленина, 82, 2-й этаж).
Подписываем документы.
Трансфер в Старую Титовку.
Подбор экипировки, знакомство с техникой, инструктаж. Здесь можно оставить ненужные в туре вещи до возвращения.
Старт со Ст. Титовки.
Маршрут: Ст. Титовка — Пьяный ручей — губа Кутовая — Мотовский залив.
Прибытие на базу, размещение.
Ужин.
Баня — по желанию.
Интересное в этот день:
85 км в пути.
9.00 Завтрак.
10.00 Маршрут: База - мыс Немецкий — мыс Кекурский — Скорбеевка — База
Ужин.
Баня — по желанию.
Интересное в этот день:
75 км в пути.
9.00 Завтрак, сборы.
10.00 Маршрут: База — Два брата — Сад камней — береговая артиллерия — Старая Титовка — трансфер (сначала заезжаем в аэропорт, потом возвращение в Мурманск до отеля Азимут).
Интересное в этот день:
Тур предусматривает проживание на базе atv51 в юртах.
Стоимость тура на квадроцикле в зависимости от группы, руб:
|Тип группы
|Стоимость, руб.
|По одному на квадроцикле, водитель, за рулём
|78 000
|Вдвоём на квадроцикле, взрослый + ребенок (за рулем только взрослый)
|117 000
|Двое взрослых на квадроцикле (водитель+пассажир, можно меняться за рулем)
|127 000
Стоимость тура на багги (вмещает до 6 чел.) в зависимости от группы, руб:
|Тип группы
|Стоимость, руб.
|1-4 человека
|238 000
|5 человек
|280 000
|6 человек
|322 000
ТЕРРИТОРИЯ БАЗЫ:
Отопление всех помещений печное.
Электричество от генератора (с 7:00 до 00:00).
Мобильной связи и wi-fi на базе нет. Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от баз.
На базе живет лис Митрич.
ЮРТЫ:
Площадь наших жилых юрт 29 м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижамах.
Печь топится к вашему приезду на базу персоналом.
Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.
В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 8:00 до 00:00.
На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.
На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.
Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.
УДОБСТВА:
БАНЯ
ТУАЛЕТ
Ваш чемодан вы сможете оставить на Старой Титовке, где мы пересаживаемся на квадроциклы, и продолжить путь с легким рюкзаком.
Квадроциклы BRP Can-Am Outlander L570:
Багги Polaris Crew Ranger 800
Вы можете вообще не садиться за руль, если хотите только любоваться потрясающей природой Севера — багги будет вести наш гид.
Перед туром мы подберем вам по размеру экипировку, которая защитит вас в путешествии:
Возрастные ограничения:
Водительские права:
Опыт вождения квадроцикла или багги не требуется.
В нашем туре допустимы следующие размеры группы:
min — 1 человек;
max — 15 квадроциклов, 26 человек; 1 багги, 6 человек
Вкуснейшие блюда из свежих местных продуктов на базе и сытный перекус на маршруте:
Приготовим вегетарианские/ постные блюда по предварительному запросу (предупредите нас при бронировании тура)
Вы можете прибыть любым рейсом накануне тура. В 9.00 утра первого дня тура мы встречаемся на 2-м этаже отеля "Азимут" (Мурманск, пр. Ленина, 82) — на диванчиках напротив ресепшена. Подписываем все необходимые документы и садимся на трансфер до Старой Титовки.
Аэропорт расположен в 20 км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу — 30-40 минут.
Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля “Азимут”.
Вылет — рейсы, начиная с 20:30 последнего дня тура. Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним. Тур заканчивается в 16-17.00 в зависимости от погодных и прочих условий.