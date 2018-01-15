На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур

Если у вас всего 3 дня на отпуск

4.7
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Если у вас всего 3 дня на отпуск — мы сделаем их незабываемыми! Предлагаем тур, включающий посещение всех знаковых мест полуостровов Среднего и Рыбачего! Экспресс-тур на квадроциклах или багги — это проживание на нашей уютной базе, блюда арктической кухни от нашего повара и удивительное путешествие по самому краю земли.
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Экстрим и адреналин
Экстрим и адреналин
С ветерком промчимся на надёжных и быстрых квадроциклах
Красота тундры
Красота тундры
На протяжении маршрутов нас ждут удивительные и неповторимые пейзажи тундры
Горные перевалы и утёсы
Горные перевалы и утёсы
Полюбуемся панорамными видами с захватывающей дух высоты

Программа тура по дням

1 день

Через перевал на полуостров Рыбачий

Встреча группы на ресепшене отеля "Азимут" в 9.00 (г. Мурманск, пр. Ленина, 82, 2-й этаж).

Подписываем документы.

Трансфер в Старую Титовку.

Подбор экипировки, знакомство с техникой, инструктаж. Здесь можно оставить ненужные в туре вещи до возвращения.

Старт со Ст. Титовки.

Маршрут: Ст. Титовка — Пьяный ручей — губа Кутовая — Мотовский залив.

Прибытие на базу, размещение.

Ужин.

Баня — по желанию.

Интересное в этот день:

  • Общественная историко-краеведческая экспозиция “Титовский рубеж” памяти защитникам Заполярья;
  • красивый водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 г. устье р. Титовка и рассказ о китовом промысле;
  • немецкая дорога и тыловые немецкие постройки времен ВОВ;
  • горный перевал Муста-Тунтури;
  • обзорная площадка на п-ов Рыбачий с высоты;
  • первое знакомство с Баренцевым морем.
Через перевал на полуостров РыбачийЧерез перевал на полуостров РыбачийЧерез перевал на полуостров Рыбачий
2 день

Край земли. Самая северная точка Европейской части России

85 км в пути.

9.00 Завтрак.

10.00 Маршрут: База - мыс Немецкий — мыс Кекурский — Скорбеевка — База

Ужин.

Баня — по желанию.

Интересное в этот день:

  • Морские пляжи;
  • водопад;
  • доты;
  • уникальный каменистый берег "Армагеддон";
  • действующий Вайдагубский маяк;
  • древний норвежский колодец;
  • севшее на мель судно;
  • красивейшие утесы;
  • заброшенный военный гарнизон "Скорбеевка".
Край земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части России
3 день

Саамские легенды

75 км в пути.

9.00 Завтрак, сборы.

10.00 Маршрут: База — Два брата — Сад камней — береговая артиллерия — Старая Титовка — трансфер (сначала заезжаем в аэропорт, потом возвращение в Мурманск до отеля Азимут).

Интересное в этот день:

  • Преодоление брода;
  • древнее саамское капище;
  • Два брата;
  • фантастический сад каменных фигур;
  • комплекс береговой артиллерии;
  • кладбище артиллеристов ВОВ;
  • памятный знак "Лира" на месте землянки, где в годы войны была написана песня "Прощайте, скалистые горы";
  • часовня;
  • каскад водопадов на р. Титовка.;
Саамские легендыСаамские легендыСаамские легенды

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе atv51 в юртах.

Стоимость тура на квадроцикле в зависимости от группы, руб:

Тип группыСтоимость, руб.
По одному на квадроцикле, водитель, за рулём78 000
Вдвоём на квадроцикле, взрослый + ребенок (за рулем только взрослый)117 000
Двое взрослых на квадроцикле (водитель+пассажир, можно меняться за рулем)127 000

Стоимость тура на багги (вмещает до 6 чел.) в зависимости от группы, руб:

Тип группыСтоимость, руб.
1-4 человека238 000
5 человек280 000
6 человек322 000

Варианты проживания

Аtv51

2 ночи

ТЕРРИТОРИЯ БАЗЫ:

  • Большая юрта-кафе;
  • три 2-местных жилых юрты;
  • пять 4-местных жилых юрт;
  • баня;
  • туалет;
  • административные и хозяйственные постройки.

Отопление всех помещений печное.

Электричество от генератора (с 7:00 до 00:00).

Мобильной связи и wi-fi на базе нет. Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от баз.

На базе живет лис Митрич.

ЮРТЫ:

  • Одна 2-спальная или четыре односпальные кровати. Кровати, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье отельного качества;
  • прикроватные столики;
  • обеденный стол + стулья;
  • стеллаж для одежды;
  • умывальник;
  • печка.

Площадь наших жилых юрт 29 м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижамах.

Печь топится к вашему приезду на базу персоналом.

Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.

В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 8:00 до 00:00.

На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.

На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.

Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.

УДОБСТВА:

БАНЯ

  • Отделение для отдыха со столом и лавками;
  • отделение с душем и горячей водой;
  • финская сауна;
  • баня рассчитана на 4 человека;
  • сауна работает с 19:00 до 00:00;
  • также можно принять теплый душ с утра.

ТУАЛЕТ

  • 2 кабинки с отдельными входами;
  • обогреватель типа “ветерок”, включается датчиком движения;
    при открывании двери;
  • термосиденья Биолан (теплое даже в мороз);
  • гигиена: одноразовые бумажные накладки на сиденье;
  • влажные салфетки.
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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-дневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку "Полуострова Рыбачий и Средний"
  • Аренда квадроцикла BRP Can-Am Outlander L570 или багги Polaris Crew Ranger 800
  • Снаряжение (водозащитный комбинезон, шлем, подшлемник, перчатки, резиновые сапоги)
  • Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
  • Проживание на туристической базе, 2 ночи
  • 3-х разовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда)
  • Посещение бани на базе каждый вечер
  • Трансферы по программе (Мурманск/аэропорт — Ст. Титовка — Мурманск/аэропорт)
  • Согласование посещения ООПТ “Полуострова Рыбачий и Средний”
Что не входит
  • Ж/д или авиабилеты, размещение в отеле г. Мурманск до тура
  • Местные деликатесы, не входящие в меню, алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт, полис ОМС;
  • термобельё;
  • cпортивные штаны и куртку (под наш комбинезон) + на случай дождя мембранную куртку и брюки;
  • шапку, перчатки;
  • 2-3 пары термоносков;
  • солнцезащитные очки;
  • повседневную одежду и обувь для нахождения на базе;
  • дополнительно для туров в июне и сентябре: теплое термобельё, теплую шапку, теплые перчатки, теплые спортивные куртку и брюки;
  • предметы личной гигиены;
  • вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида);
  • репелленты от комаров (июль — обязательно);
  • зарядники, можно — powerbank;
  • с середины августа по ноябрь — фонарик;
  • вещи, которые берёте с собой в тур, должны быть упакованы в непромокаемые рюкзак/сумку (не чемодан! гермомешок — идеальный вариант).

Ваш чемодан вы сможете оставить на Старой Титовке, где мы пересаживаемся на квадроциклы, и продолжить путь с легким рюкзаком.

Какая будет техника и экипировка?

Квадроциклы BRP Can-Am Outlander L570:

  • Отличная маневренность и безопасность для новичков;
  • гидроусилитель руля — с управлением легко справятся даже девушки;
  • мощный двигатель позволяет быстро набирать скорость;
  • идеально подходит для пересеченной местности и преодоления сложных участков дорог;
  • резвый и легкий.

Багги Polaris Crew Ranger 800

  • Превосходная машина для всей семьи — теперь можно путешествовать с детьми от 6-ти лет!;
  • привычное управление рулем;
  • повышенная устойчивость;
  • усиленная безопасность: прочные дуги безопасности, ремни безопасности для всех пассажиров.

Вы можете вообще не садиться за руль, если хотите только любоваться потрясающей природой Севера — багги будет вести наш гид.

Перед туром мы подберем вам по размеру экипировку, которая защитит вас в путешествии:

  • Дождевик-комбинезон из нейлона от пыли и дождя;
  • легкие сапоги из ЭВА;
  • перчатки;
  • квадроциклетный шлем для вашей безопасности;
  • подшлемник.
Нужен ли опыт вождения квадроцикла и водительские права?

Возрастные ограничения:

  • Водитель — с 18-ти лет;
  • пассажир квадроцикла — с 10-ти лет;
  • пассажир багги — с 6 лет.

Водительские права:

  • Водитель — любой категории;
  • пассажир — не требуются.

Опыт вождения квадроцикла или багги не требуется.

Могу ли я поехать один? А с компанией?

В нашем туре допустимы следующие размеры группы:

min — 1 человек;

max — 15 квадроциклов, 26 человек; 1 багги, 6 человек

Какое будет питание в туре?

Вкуснейшие блюда из свежих местных продуктов на базе и сытный перекус на маршруте:

  • Завтрак в формате "шведский стол": яичница с беконом, каша на молоке, блинчики/ вафли с джемами и сметаной, чай, кофе;
  • ужин в формате "шведский стол": суп (шурпа из оленины, суп сливочный с крабом, суп из местных грибов), мясо/ рыба (стейки из семги, палтуса, котлеты из оленины) с гарниром, салаты, фрукты, морс из брусники, компот из шиповника, чай, кофе;
  • в любое время в свободном доступе в кафе: чай, кофе, печенье, конфеты, фрукты;
  • на вечер также можно заказать свежие местные деликатесы (при наличии).

Приготовим вегетарианские/ постные блюда по предварительному запросу (предупредите нас при бронировании тура)

На какое время мне планировать прибытие? А вылет обратно?

Вы можете прибыть любым рейсом накануне тура. В 9.00 утра первого дня тура мы встречаемся на 2-м этаже отеля "Азимут" (Мурманск, пр. Ленина, 82) — на диванчиках напротив ресепшена. Подписываем все необходимые документы и садимся на трансфер до Старой Титовки.

Аэропорт расположен в 20 км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу — 30-40 минут.

Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля “Азимут”.

Вылет — рейсы, начиная с 20:30 последнего дня тура. Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним. Тур заканчивается в 16-17.00 в зависимости от погодных и прочих условий.

ВАЖНО!
  1. Квадроциклы НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ и в случае повреждения или поломки имущества туроператора по вине туриста последний обязан возместить стоимость поврежденного/ утраченного имущества либо оплатить туроператору расходы по его ремонту (в соответствии с актом сервисного центра). Это связано с тем, что страховые компании не принимают на страхование внедорожные транспортные средства, в связи с повышенным риском владения и эксплуатации. При их получении техники и снаряжения турист обязан сделать его осмотр и подписать Соглашение о катании. Все спорные вопросы решаются на месте до выхода на маршрут.
  2. Гид-проводник имеет право: прекращать движение, изменять маршрут на запасной, возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным. При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются.
  3. Информация о погодных условиях, технике безопасности на маршруте и т. д. описаны в памятке участнику тура и являются обязательными к ознакомлению.
  4. В случае недобора группы даты путешествия переносятся по согласованию или осуществляется полный возврат денежных средств.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
15 янв 2018
Всем привет!
Вот наконец-то собрались написать отзыв о трех днях офигенно-суперского катания на квадроциклах летом 2017года.
Сразу хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Алексею за интереснейший маршрут. Тут был и кочкарник, и неизведанные ранее заросшие тропы и форсирование водных преград и восхождение на хребет Муста-Тунтури. Поднявшись на хребет Муста-Тунтури, мы оказались в тумане, это было волшебно: были мы, квадры, скала и ВСЕ… Больше ничего и никого… Кроме встреченного там же байкера на кроссовом мото;) Он тоже там стоял, слушал тишину и туман. Погода в тех краях меняется быстро, и вот уже мы внизу на привале любуемся звенящим ручьем, отражающем яркое солнце и яростно отмахиваемся от комаров. Мы перекусывали ланч, они перекусывали нами, так что Антикомарин это наше все. А как классно слезть с квадра и лечь в ягель! В заключение хочу сказать огромное спасибо, ждите нас еще!
Д
1 мар 2018
С 22 по 24 февраля москвичи в количестве восьми человек отправились в снегоходный тур на Кольский полуостров.
Никто из нас за рулём снегохода никогда не сидел.
21.02 мы прилетели в Мурманск, нас встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу.
А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км.
Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу.
Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!!
Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!!
Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали.
Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность.
После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува.
На базе нас встретил приветливый парень Роман.
Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!!
Отдыхали на полную катушку!
Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!!
Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь.
Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!!
Очень просим премировать Виталия и Романа!!!
Е
14 мар 2018
Спасибо за тур! Хорошо организован как с технической стороны, так и с точки зрения маршрута. Отличный инструктор, внимательный ко всему происходящему, дружелюбный и контактный. Маршруты интересные. База, хоть и со спартанскими условиями, но со вкусной едой и дружной атмосферой. минусы - вопреки заявленному, стандартной набора экипировки недостаточно, нужно уделять больше внимания с учетом действующих температур. Спасибо!

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