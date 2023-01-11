Преимущества этого путешествия:
Утреннее прибытие на поезде на ж/д станцию Оленегорск или в аэропорт Мурманск.
Встреча и перевозка в село Ловозеро, где вам предложат обед из блюд национальной кухни.
После обеда, краткий инструктаж, упаковка багажа, переодевание в теплую одежду: совик, валенки, рукавицы-шубенки.
Рассадка в сани и отъезд.
На озерах за селом Ловозеро, мы остановимся около чума семьи коми.
Гостеприимные коми покатают нас на оленьих упряжках.
Затем мы продолжим путь.
По дороге будут остановки для отдыха и фото/видеосъемки.
Маршрут проходит через лес и тундру, по замерзшим озерам и болотам.
По прибытии в Краснощелье, размещение в гостевом доме.
Ужин из традиционных северных блюд.
Сауна.
Желающие могут провести вечер, сидя у костра в национальном жилище кувакса или на улице у костра, наблюдая возможное Северное сияние.
Включено питание: обед, ужин.
Завтрак.
После завтрака экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея "Важья олом".
Обед в 14:00 из национальных северных блюд.
После обеда, подготовка к бане.
Желающие могут принять участие в колке дров для растопки печи и подвозе воды из проруби бани на снегоходе.
Пока топится баня, проведем национальные состязания – метание аркана, прыжки через нарты;
Фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.
Далее горячая баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом.
В 23:00 праздничный ужин в гостиной, встреча Нового года с хороводами вокруг елки.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Поздний завтрак, выезд на бескрайние просторы Севера – на озера, на подледную рыбалку, где кроме рыбалки будет возможность самостоятельно установить куваксу из сосновых жердей, развести костер, растопить самовар с углями и пообедать по традиции местных рыбаков с их рассказами, байками.
По возвращении – жаркая баня и вечерние блинные посиделки.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
В этот день нас ждет экскурсия по селу, посещение Школы православия и строящейся православной церкви святого Серафима Саровского.
По возвращении – свободное время для прогулки по лесу на лыжах.
После зимней прогулки, нас ждет крестьянский обед и свободное время для послеобеденного отдыха.
В 17:00 мы приглашены в гости к «Вечерней заре» участникам фольклорного коллектива коми "Рытья кыа" в этнокультурном центре и на выставку "Краснощельские умельцы", где можно приобрести местные самобытные сувениры из рога, кости, шерсти, мягкие игрушки и домашние разносолы.
По возвращении, в 20:00 праздничный ужин из блюд национальной кухни.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
В 08.30 завтрак, сборы, легендарное повязывание ленточек и выезд обратно в село Ловозеро.
Желающие могут посетить краеведческий музей и специализированный магазин, где можно купить копчености из оленины.
Обед в кафе "У Михаила".
Перевозка в Мурманск.
Возвращение в Мурманск ориентировочно – в 20:00.
Если по дороге вспыхнет северное сияние, то остановка на фотоессию.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
При покупке обратных билетов нужно учитывать погодные условия. Погода в Новогодние каникулы обычно ясная, морозная. Но это же север. Если задует ветре, то время в пути увеличится. Поэтому рекомендуем в последний день, вернуться в Мурманск, переночевать и улететь на следующее утро.
Тур предусматривает проживание 4 ночи в гостевом доме в селе Краснощелье.
В гостевом доме три комнаты: комната №1 – две широкие кровати + одна двухъярусная; комнаты №2 и №3 – две двухъярусные кровати.
Дополнительно есть две отдельные комнаты в соседнем доме (150 м до главного гостевого) в каждой комнате по 1 широкой кровати +1 двухъярусная.
Отопление печное. Электричество 220 ВТ, с 6 утра до 12 ночи. В праздничные дни ночью электричество не отключается. Мобильная связь только Мегафон. Интернета нет. Туалет на улице, умывальник с теплой водой в доме. Баня 2-3 раза.
Все помещения обустроены старательно и с любовью, в домах чисто и уютно.
Вы получите на переезд дополнительную верхнюю одежду – совики или малицы, но и ваша собственная одежда должна быть очень теплой. На случай морозной погоды возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в санях.
С собой можно взять сумку весом не более 15 кг. Не берите с собой еду, в Краснощелье хорошо кормят. Разумное количество спиртного приветствуется, в Краснощелье продается алкоголь не самого лучшего качества.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.