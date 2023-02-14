Встреча группы в 08:00, трансфер из Мурманска от кинотеатра "Атлантика".
Дорога займёт приблизительно 3 часа, в течение которых можно будет полюбоваться окружающими красотами и познакомиться друг с другом.
Пребываем к месту старта, в район Экостровского пролива, откуда берёт начало наше путешествие.
Следующим этапом пакуем весь багаж по каякам, не забывая про групповое снаряжение.
Для упаковки того, что обязательно должно остаться сухим будут предоставлены гермомешки объёмом 20 л.
Прослушиваем инструктаж по технике безопасности на воде, правилах поведения в туре, нюансах гребли и управления каяком.
Рассаживаемся по каякам и начинаем движение на Север.
Через несколько километров нам откроется прекрасный вид на ещё заснеженные Хибины (для тура 09-12.06).
Пройдя несколько километров для обеда и отдыха, остановимся на острове с очень приятным мелко-галечным пляжем.
После нам предстоит длительный переход вдоль Хибинских гор до одного из островов, где разобьём лагерь, приготовим ужин.
В этот день суммарно нам предстоит пройти примерно 20 км.
Сегодня можно сильно не спешить.
Дистанция, которую нужно пройти в этот раз составляет всего 12 км.
Поэтому подъём в 09:00, завтракаем, собираем снаряжение и выходим на воду.
Продолжаем переход вдоль западной части Хибинских гор до живописной горной реки Гольцовки с прозрачно-голубой водой и мелко-галечными и песчаными пляжами.
Устраиваем лагерь, готовим обед, гуляем по окрестностям, запасаем дрова в большом количестве, общаемся, готовимся к треккингу, ужинаем.
В целом день проходит в расслабленном режиме.
После завтрака пешком отправляемся в ущелье Аку-Аку.
Это пешеходный маршрут протяжённостью примерно 16 километров, для которого мы настоятельно рекомендуем взять подходящую одежду, треккинговые ботинки (уже испытанные, чтобы не натирали ноги) и палки.
В середине июня в Хибинах ещё лежит снег, поэтому, чтобы он не попадал в обувь будет уместно иметь гамаши.
Часть маршрута проходит вверх по реке Гольцовка, через лес и всё ущелье, где Вы сможете лично увидеть, почему оно так называется, задобрить горных духов чем-то вкусным, посетить озеро "Изумрудное" и водопад, а также забраться повыше и обозреть завораживающие панорамы Хибинских гор и самого большого озера Кольского полуострова. – Имандры.
По прибытии в лагерь нас уже будет ждать горячий ужин и чай.
Трапезничаем, делимся впечатлениями, отдыхаем.
Подъём, завтрак, сбор снаряжения.
Сегодня нам предстоит пересечь Имандру в одном из самых широких мест.
По дороге встретиться небольшой островок, который стал большим домом для множества чаек.
Этот этап тура уже будет своеобразной гребной медитацией и впитыванием в себя окружающего пространства и времени.
На каяках предстоит пройти 18 км.
На финишной прямой нам откроется вид на ещё одни горы Мурманской области – Мончетундры с городом Мончегорск у их подножья.
На его набережной нас будет ждать трансфер в Мурманск.
Время возвращения в Мурманск – 20.00.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.