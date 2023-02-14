1 день

Мурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки Гольцовка

Из Мурманска отправляемся в 10:12 до станции Имандра по железной дороге на поезде № 21.

Прибытие на станцию Имандра в 12:50.

От станции Имандра мы пройдем вдоль горной реки Гольцовка к пересечению с рекой Часнайок и встанем на первую ночевку.

Перепад высот всего 200 метров, но и здесь уже понятно, что мы в горах.