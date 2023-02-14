Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку

За четыре дня мы посетим самые значимые и красивые места Хибинских гор

5
3 отзыва
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За четыре дня мы посетим самые значимые и красивые места Хибинских гор. Познакомимся с мифами и тайнами уникальных мест и насладимся Полярным днем. Потрогаем летний снег и отдохнем от городской суеты в знаменитом ущелье Аку-Аку.
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Вдали от городского шума
Вдали от городского шума
Переключимся от шума города и рабочей суеты, гуляя вдоль живописных ручьев и завораживающих гор
Загадка ущелья Аку-Аку
Загадка ущелья Аку-Аку
В ущелье нас встретит каменный истукан, похожий на своих таинственных братьев с острова Пасхи
Походная романтика
Походная романтика
Почувствуем всю прелесть походов, проведя великолепные ночи под звёздами

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки Гольцовка

Из Мурманска отправляемся в 10:12 до станции Имандра по железной дороге на поезде № 21.

Прибытие на станцию Имандра в 12:50.

От станции Имандра мы пройдем вдоль горной реки Гольцовка к пересечению с рекой Часнайок и встанем на первую ночевку.

Перепад высот всего 200 метров, но и здесь уже понятно, что мы в горах.

Мурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки ГольцовкаМурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки ГольцовкаМурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки ГольцовкаМурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки Гольцовка
2 день

Меридиальный ручей - ущелье Юмьекорр

После заслуженного отдыха и вкусного завтрака, выдвинемся в путь.

Сегодня наш маршрут лежит к устью ручья Меридиального к ущелью Юмьекорр.

Ущелье еще называют ущельем мертвых и это связано с одной давней легендой саамов.

Преодолев ущелье спустимся в зону леса к живописному ущелью Звездочка.

Место очень популярное, поэтому сегодня мы точно встретим других туристов.

Меридиальный ручей - ущелье ЮмьекоррМеридиальный ручей - ущелье ЮмьекоррМеридиальный ручей - ущелье ЮмьекоррМеридиальный ручей - ущелье Юмьекорр
3 день

Ущелье Аку-Аку - Имандра

Отдохнув и погуляв по рядом лежащим возвышенностям, мы соберем наш лагерь и двинемся в сторону станции Имандра по самому знаменитому ущелью в Хибинах Аку-Аку.

В переводе означает «начало-начал» или «проматерь».

Насладимся каменными изваяниями, окружающие нас со всех сторон и выйдем в долину реки Гольцовки.

Встанем возле нее на ночевку.

Ущелье Аку-Аку - ИмандраУщелье Аку-Аку - ИмандраУщелье Аку-Аку - ИмандраУщелье Аку-Аку - Имандра
4 день

Отъезд

Переход до станции Имандра.

Собравшись, дойдем до ж/д станции и направимся на поезде № 22 в сторону города Мурманск.

Отправление поезда в 18:40, прибытие в город Мурманск в 21:21.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи
Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (костровое, тент и т. п.)
  • Инструктор
  • Групповая аптечка
  • Ж/д билеты от Мурманска до станции Имандра и обратно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Аренда личного снаряжения (палатки, спальники, коврики, кружка, ложка, миска)
Место начала и завершения?
Россия, Мурманская область, муниципальный округ Оленегорск, село Имандра
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак: для женщин не менее 60 л, для мужчин не менее 80 л.;
  • защита для рюкзака;
  • флиска не толстая или кофта, свитер;
  • штаны, в которых вам будет удобно на природе;
  • футболка или тонкое термобелье: для ходьбы лучше термофутболка/синтетика: она меньше мокнет, легко стирается и быстро сохнет;
  • носки для трекинга + носки для лагеря;
  • ветро/влагозащитная верхняя одежда;
  • дождевик;
  • треккинговые ботинки;
  • треккинговые палки по желанию;
  • сменный комплект одежды и обуви (для лагеря или на случай, если промокните);
  • баф, лёгкая шапочка, бандана;
  • перчатки тонкие (флис или синтетика);
  • средства от комаров;
  • бутылка для воды 1 литр;
  • полотенце (лучше всего из ткани «микрофибра»: хорошо впитывает, быстро сохнет);
  • средства личной гигиены;
  • набор посуды (кружка, миска, ложка, нож);
  • личную аптечку, те лекарства которые нужны лично вам;
  • очки солнечные;
  • несколько пакетов: пригодится для пакования мокрых и грязных вещей;
  • налобный фонарик.

Личное снаряжение (палатки, спальники, коврики, кружку, ложку, миску) можно взять в аренду.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается тур?

Поход ориентирован на прибытие поезда № 21/22 на станцию Имандра. В стоимость тура включены билеты на поезд из Мурманска и обратно. Для приобретения билетов нам потребуется копия вашего паспорта. В случае не предоставления паспорта, либо некорректного предоставления нам данных паспорта, туроператор не несет ответственности за не предоставление услуг перевозки.

Если вы следуете на поезде из Санкт-Петербурга (на том же поезде из Апатит или Кандалакши), то уточняйте необходимое время прибытия у менеджеров компании, стоимость трансфера от Мурманска до станции Имандра из стоимости тура при этом вычитается. Друзей из Оленегорска мы готовы принять в свою компанию проездом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
14 фев 2023
Было приятно погрузиться в путешествие, прикоснуться к красотам Кольского полуострова, узнать немного местной истории, а также прокатиться на собаках и оленях. А охота за сиянием-это сокровенный разговор с небесами.
Во вложении фото картины, пыталась свои впечатления выразить на бумаге. Рисовать нигде не училась, это только хобби
Было приятно погрузиться в путешествие, прикоснуться к красотам Кольского полуострова, узнать немного местной истории, а также
О
14 фев 2023
Спасибо туроператору за четко организованную программу, отдельная благодарность гидам Сергею и Наталье за приятное сопровождение на протяжении всего пути. Внимательные, старались учитывать наши пожелания, решать вопросы при их появлении.
Л
12 ноя 2022
Ездила с ними не первый раз и очень довольна организацией тура, хочу в январе ещё совершить один тур.

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