Из Мурманска отправляемся в 10:12 до станции Имандра по железной дороге на поезде № 21.
Прибытие на станцию Имандра в 12:50.
От станции Имандра мы пройдем вдоль горной реки Гольцовка к пересечению с рекой Часнайок и встанем на первую ночевку.
Перепад высот всего 200 метров, но и здесь уже понятно, что мы в горах.
После заслуженного отдыха и вкусного завтрака, выдвинемся в путь.
Сегодня наш маршрут лежит к устью ручья Меридиального к ущелью Юмьекорр.
Ущелье еще называют ущельем мертвых и это связано с одной давней легендой саамов.
Преодолев ущелье спустимся в зону леса к живописному ущелью Звездочка.
Место очень популярное, поэтому сегодня мы точно встретим других туристов.
Отдохнув и погуляв по рядом лежащим возвышенностям, мы соберем наш лагерь и двинемся в сторону станции Имандра по самому знаменитому ущелью в Хибинах Аку-Аку.
В переводе означает «начало-начал» или «проматерь».
Насладимся каменными изваяниями, окружающие нас со всех сторон и выйдем в долину реки Гольцовки.
Встанем возле нее на ночевку.
Переход до станции Имандра.
Собравшись, дойдем до ж/д станции и направимся на поезде № 22 в сторону города Мурманск.
Отправление поезда в 18:40, прибытие в город Мурманск в 21:21.
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Личное снаряжение (палатки, спальники, коврики, кружку, ложку, миску) можно взять в аренду.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Поход ориентирован на прибытие поезда № 21/22 на станцию Имандра. В стоимость тура включены билеты на поезд из Мурманска и обратно. Для приобретения билетов нам потребуется копия вашего паспорта. В случае не предоставления паспорта, либо некорректного предоставления нам данных паспорта, туроператор не несет ответственности за не предоставление услуг перевозки.
Если вы следуете на поезде из Санкт-Петербурга (на том же поезде из Апатит или Кандалакши), то уточняйте необходимое время прибытия у менеджеров компании, стоимость трансфера от Мурманска до станции Имандра из стоимости тура при этом вычитается. Друзей из Оленегорска мы готовы принять в свою компанию проездом.