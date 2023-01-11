Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове

Село Краснощелье - место проживания двух северных народностей Кольского полуострова: Саами и коми

4.7
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Село Краснощелье – место проживания двух северных народностей Кольского полуострова: Саами и коми.

Кольские саами и коми-ижемцы, волею случая оказавшись в тесном контакте между своими народностями и в относительной изоляции от других северных народов, сформировали заметные отличия в национальном костюме, традициях, фольклор.

Путешествие по заснеженным просторам Заполярья уже само по себе является захватывающим приключением, особенно когда в конце пути ждёт тепло очага и радушный приём
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побываем в удивительном месте Крайнего Севера;
  • окунемся в праздничную атмосферу;
  • посмотрим выступления фольклорных коллективов северных народностей Кольского полуострова;
  • познакомимся с возрождёнными обычаями и традициями северных народов, послушаем их песни;
  • увидим уникальное природное явление – северное сияние;
  • попробуем национальные блюда из экологичных и науральных продуктов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и перевозка в село Ловозеро

Утреннее прибытие на поезде на ж/д станцию Оленегорск или в аэропорт Мурманск.

Встреча и перевозка в село Ловозеро, где вам предложат обед из блюд национальной кухни.

После обеда, краткий инструктаж, упаковка багажа, переодевание в теплую одежду: совик, валенки, рукавицы-шубенки.

Рассадка в сани и отъезд.

На озерах за селом Ловозеро, мы остановимся около чума семьи коми.

Гостеприимные коми покатают нас на оленьих упряжках.

Затем мы продолжим путь.

По дороге будут остановки для отдыха и фото/видеосъемки.

Маршрут проходит через лес и тундру, по замерзшим озерам и болотам.

По прибытии в Краснощелье, размещение в гостевом доме.

Ужин из традиционных северных блюд.

Сауна.

Желающие могут провести вечер, сидя у костра в национальном жилище кувакса или на улице у костра, наблюдая возможное Северное сияние.

Включено питание: обед, ужин.

Встреча и перевозка в село ЛовозероВстреча и перевозка в село ЛовозероВстреча и перевозка в село Ловозеро
2 день

Музей «Важья олом», баня

Завтрак.

После завтрака экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея "Важья олом".

Обед в 14:00 из национальных северных блюд.

После обеда, подготовка к бане.

Желающие могут принять участие в колке дров для растопки печи и подвозе воды из проруби бани на снегоходе.

Пока топится баня, проведем национальные состязания – метание аркана, прыжки через нарты;

Фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.

Затем горячая баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом.

Ужин из рыбных блюд исключительно из рыбы знаменитой реки Поной.

После ужина не забудьте прогуляться по селу, посматривая на небо, чтобы не пропустить шоу «Северное сияние».

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

Музей «Важья олом», баняМузей «Важья олом», баняМузей «Важья олом», баняМузей «Важья олом», баня
3 день

Подледная рыбалка, посиделки «Ночь накануне Рождества»

9:00 завтрак, выезд на бескрайние просторы Севера – на озера, на подледную рыбалку, где кроме рыбалки будет возможность самостоятельно установить куваксу из сосновых жердей, развести костер, растопить самовар с углями и пообедать по традиции местных рыбаков с их рассказами,

По возвращении – баня и вечерние блинные посиделки "Ночь накануне Рождества".

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

Подледная рыбалка, посиделки «Ночь накануне Рождества»Подледная рыбалка, посиделки «Ночь накануне Рождества»Подледная рыбалка, посиделки «Ночь накануне Рождества»
4 день

Экскурсия по Краснощелью, коллектив «Рытья кыа»

Завтрак.

В этот день нас ждет экскурсия по селу, посещение Школы православия и строящейся православной церкви святого Серафима Саровского.

По возвращении – свободное время для прогулки по лесу на лыжах.

После зимней прогулки, нас ждет крестьянский обед и свободное время для послеобеденного отдыха.

В 17:00 мы приглашены в гости к «Вечерней заре» участникам фольклорного коллектива коми "Рытья кыа" в этнокультурном центре и на выставку "Краснощельские умельцы", где можно приобрести местные самобытные сувениры из рога, кости, шерсти, мягкие игрушки и домашние разносолы.

20:00 праздничный ужин из блюд национальной кухни.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

Экскурсия по Краснощелью, коллектив «Рытья кыа»Экскурсия по Краснощелью, коллектив «Рытья кыа»
5 день

Отъезд

В 08.30 завтрак, сборы, легендарное повязывание ленточек и выезд обратно в село Ловозеро.

Желающие могут посетить краеведческий музей и специализированный магазин, где можно купить копчености из оленины.

Обед в кафе "У Михаила".

Возвращение в Мурманск ориентировочно – в 20:00.

Если по дороге вспыхнет северное сияние, то остановка на фотоессию.

Включено питание: завтрак, обед, ужин.

При покупке обратных билетов нужно учитывать погодные условия. Погода в Новогодние каникулы обычно ясная, морозная. Но это же север. Если задует ветре, то время в пути увеличится. Поэтому рекомендуем в последний день, вернуться в Мурманск, переночевать и улететь на следующее утро.

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание 4 ночи в гостевом доме в селе Краснощелье.

Варианты проживания

Гостевой дом в селе Краснощелье

4 ночи

В гостевом доме три комнаты: комната №1 – две широкие кровати + одна двухъярусная; комнаты №2 и №3 – две двухъярусные кровати.

Дополнительно есть две отдельные комнаты в соседнем доме (150 м до главного гостевого) в каждой комнате по 1 широкой кровати +1 двухъярусная.

Отопление печное. Электричество 220 ВТ, с 6 утра до 12 ночи. В праздничные дни ночью электричество не отключается. Мобильная связь только Мегафон. Интернета нет. Туалет на улице, умывальник с теплой водой в доме. Баня 2-3 раза.

Все помещения обустроены старательно и с любовью, в домах чисто и уютно.

Гостевой дом в селе КраснощельеГостевой дом в селе Краснощелье

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание 4 ночи в гостевом доме в селе Краснощелье
  • Питание, указанное в программе тура
  • Перевозка из Мурманска (или Оленегорска) в село Ловозеро и обратно
  • Перевозка из села Ловозеро в село Краснощелье на санях за снегоходом и обратно
  • Все, обозначенные в программе, активности и экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • теплые штаны;
  • свитер;
  • пуховка;
  • теплая шапка;
  • ветрозащитная маска;
  • горнолыжные очки;
  • теплые плотные варежки;
  • унты или валенки;
  • рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки.

Вы получите на переезд дополнительную верхнюю одежду – совики или малицы, но и ваша собственная одежда должна быть очень теплой. На случай морозной погоды возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в санях.

С собой можно взять сумку весом не более 15 кг. Не берите с собой еду, в Краснощелье хорошо кормят. Разумное количество спиртного приветствуется, в Краснощелье продается алкоголь не самого лучшего качества.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 янв 2023
Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.
С
8 янв 2023
Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
В
8 янв 2023
Программа вполне удачная.
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает
Условия проживания и питания - хорошие.
Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов.
Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за обратную связь, для нас важно мнение каждого туриста. Рады. что в целом путешествие вам понравилось. Что касается замечания об экскурсоводе по городу, мы передали информацию коллегам в регион, обязательно проведем работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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