Сплав по реке Тумча на катамаранах

Акция «Раннее бронирование» до 31.03. 2023 скидка 10% скидка

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Акция «Раннее бронирование» до 31.03.2023 скидка 10% (скидка не распространяется на туры в праздничные дни в мае и июне).Сплав по реке Тумча – это сплав для экстремалов, для тех кто хочет научиться технике водного туризма, повысить свои навыки или просто ощутить драйв от прохождения многочисленных мощных порогов.

Сплав проходит по двум рекам Тунтсайоки и Тумча на Кольском полуострове, который расположен в Мурманской области, а это значит, что потрясающие виды северной природы, скалы и сосны, чистейшая вода, бурные пороги и водопады вам обеспечены. Драйв, эмоции, общение, походная баня, игры, катание на мощнейших порогах до 4 к. с., рыбалка, грибы, ягоды и многое другое ждет на реках Тунтсайоки и Тумча.
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Экстремальный отдых
Экстремальный отдых
Повысите свои навыки в прохождении мощных порогов рек Тунтсайоки и Тумча
Вдали от городской суеты
Вдали от городской суеты
Будете ночевать в палатках, готовить на костре и греться в походной бане
Рыбное местечко
Рыбное местечко
Проверите свои силы и поймаете окуня, щуку, форель на реке Тумча

Программа тура по дням

1 день

Начало сплава по реке Тунтсайоки - Тумча, преодоление 7-ми порогов

Встреча в 06:38 на ж/д вокзале г. Кандалакша.

Трансфер до места начала сплава – пос. Алакурти, берег реки Тунтсайоки (120 км).

Знакомство, сборка сплавсредств и экипировка.

Инструктаж, обед.

Выход на воду.

Сплав по реке Тунтсайоки Тумча: пор. «Первенец» 3 к. с. – «Падун» 4 к. с. – «Двойной» 2 к. с. – «Каменнистый» 2 к. с. – «Водопадный-1» 2 к. с. – «Водопадный-2» 2 к. с. – «Кривой» 3 к. с.

Ужин, ночёвка в палатках.

2 день

Продолжение сплава по реке Тунтсайоки - Тумча, преодоление 7-ми порогов

Завтрак.

Сплав по реке Тунтсайоки – Тумча: «Юрьев День» 2 к. с. – «Скалистый глаз» 2 к. с. – «Надежда» 2. к. с. – «Подкова» 1 к. с. – «Март» 3 к. с., – порог «Кошмарики» 2 к. с. – «Красивый» 4 к. с.

Ужин, ночёвка в палатках.

3 день

Продолжение сплава по реке Тунтсайоки - Тумча, преодоление 5-ти порогов

Завтрак.

Сплав по реке Тунтсайоки Тумча по маршруту: пор. «Красивый» 4 к. с. «Вечерний» 2 к. с. «Узкий» 2 к. с. «Яма» 4 к. с. «Котел» 4 к. с.

Ужин, ночевка в полевых условиях.

4 день

Днёвка. Отдых, рыбалка

Завтрак.

Дневка на порогах «Яма» и «Котёл».

Отдых, рыбалка.

Походная баня.

5 день

Продолжение сплава по реке Тунтсайоки - Тумча, преодоление 2-х порогов

Завтрак.

Сплав по реке Тунтсайоки – Тумча: пор. «Ночной» 2 к. с. – «Карниз» 4 к. с., назван он так в честь скального карниза, с которого падает река двухметровым водопадом (4 км).

Ужин, ночевка в полевых условиях.

6 день

Дневка. Катание на пороге «Карниз»

Дневка.

Катание на пороге «Карниз».

Отдых, рыбалка, игры, походная баня.

7 день

Окончание тура, отправление домой

Завтрак.

Сплав по маршруту: порог «Каньонный» 2 к. с. - пор. «Змея» 2 к. с. - пор. «Шляпа» 3-4 к. с. - Ивовское водохранилище на катере (4 часа, 58 км).

Трансфер до г. Кандалакша.

~ 20:00 прибытие в г. Кандалакша.

Проживание

На протяжении всего тура ночевки в четырехместных туристических палатках.

Для групп от 12 человек возможно проведение тура в любые сроки.

Скидки:

  • большой группой дешевле – скидка 10%;
  • для школьных групп: поездка на сплав бесплатно для преподавателей;
  • со своими плавсредством тур будет дешевле на 30%;
  • акция «Раннее бронирование» до 31 марта (скидка не распространяется на туры в мае и в праздничные даты в июне) – скидка 10%.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:

Даты

Стоимость

Стоимость при раннем бронировании до 31.03

29.05 – 04.06.2023

21000

21000

05.06 – 11.06.2023

21000

21000

12.06 – 18.06.2023

23500

23500

19.06 – 25.06.2023

23500

21150

26.06 – 02.07.2023

23500

21150

03.07 – 09.07.2023

23500

21150

10.07 – 16.07.2023

23500

21150

17.07 – 23.07.2023

23500

21150

24.07 – 30.07.2023

23500

21150

31.07 – 06.08.2023

23500

21150

07.08 – 13.08.2023

23500

21150

14.08 – 20.08.2023

21000

18900

21.08 – 27.08.2023

21000

18900

Варианты проживания

Палаточный городок

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат снаряжения (катамараны, рафты, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Транспортное обслуживание
  • 3х-разовое питание
  • Работа инструктора
  • Походная баня
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кандалакша и обратно
  • Аренда гидрокостюма – 500 руб. /день/чел.
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Кандалакша
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).

Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:

  • Неопреновый гидрокостюм.

Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.

Я иду первый раз на сплав, я справлюсь?

Практически на все наши маршруты может пойти новичок. Но Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию. В данном туре пороги 2-4 к. с. из возможных 6-ти.

Если я серьёзно заболею на сплаве, как вы будете меня спасать?

Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение.

На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.

Рекомендуем оформить страховку, возможно на нашем сайте.

Какое время лучше выбрать для сплава?

В мае – самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4 – 10. Температура воды +3 – 6.

В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15 – 20. Температура воды +15 – 17. Белые ночи.

В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22 – 27. Температура воды +21 – 24. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.

В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10 – 15. Тёмные, холодные ночи 0 – +5. Температура воды +15. Частые осадки.

Может ли программа тура быть проведена в другие даты?

Да, под запрос, для групп от 12-ти человек.

Какая погода на реке Тумча?

Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов. Наиболее тёплое время - с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.

Какая природа на маршруте?

Река Тумча расположена за северным полярным кругом. На маршруте мы увидим уникальную природу севера: мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду. Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.

Какую рыбу можно поймать на реке Тумча?

Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус, кумжа.

Ловля рыбы в реке Тумча разрешена.

Возможна ли подводная рыбалка на реке Тумча?

Вода в реке Тумча чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров - это рай для подводных охотников.

Если у вас есть оборудование для подводной охоты - смело берите!

Возможно вам улыбнется удача на реке Тумча.

Встретятся ли грибы и ягоды на маршруте?

В июле появляются первые грибы, а морошка, черника, голубика и брусника созревают в начале августа.

Грибы в большом количестве идут с середины августа.

Присутствуют ли насекомые и змеи на маршруте?

Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.

Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.

На воде насекомые не беспокоят.

Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.

Будет ли сотовая связь на реке Тумча?

Сотовая связь отсутствует плотно на протяжении всего маршрута.

На некоторых стоянках ближе к концу маршрута можно поймать связь, в основном Мегафон.

Пожалуйста передайте это родственникам, чтобы они были к этому готовы.

Как осуществляется безопасность на маршруте?

Наша основная задача – это безопасный отдых.

Профессиональные инструкторы великолепно знатют маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.

На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.

Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.

Я хочу поехать на своем автомобиле, как я смогу добраться?

Добираться стоит до г. Кандалакша – это место начала и конца сплава.

Встречаемся на ж/д вокзале утром в день начала сплава.

Машину можно оставить на охраняемой стоянке.

Расстояние из Москвы до г. Кандалакша 1700 км, из СПБ 1100 км.

Советуем приезжать к вечеру перед днем начала тура и остановиться на ночь в одной из гостиниц, чтобы со свежими силами пойти на сплав по реке Тумча.

Как можно добраться на поезде?

Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Тумча, вам необходимо купить билеты до г. Кандалакша с прибытием утром (день заезда) Мск – Кандалакша 6:38, Спб – Кандалакша 6:38.

Обратные билеты следует брать, также, из г. Кандалакша на вечер или ночь (начиная с 20.00).

На чем лучше сплавляться в Карелии, на катамаране или рафте? И в чем их разница?

Рафт куда менее маневренный, чем катамаран, поэтому в сложные узкие пороги со множеством поворотов рафт может просто не вписаться.
Катамаран благодаря своей «юркости» может проскочить все труднопроходимые участки.

На катамаране обычно проходят мелководные реки, на реки со сложными порогами (3-4 к. с.), туда, где нет длительных плесов (участков спокойной воды). В Карелии это реки: Умба, Писта, Тумча, Кереть, Тохма, Китен, Укса, Лоймала.

В рафте участники сидят полубоком на баллоне (ноги остаются внутри рафта). На катамаране посадка коленная – туристы сидят на баллонах «верхом», на специальных надувных «сидушках», ноги при этом зафиксированы в специальных стременах.

Катамаран рассчитан только на четное количество гребцов 2-4-6 (на данном сплав средстве не посредственную роль играет командная работа), в рафт можно с посадить 8 участников, при этом основная ответственность за
точное прохождение порога лежит на инструкторе.

Требуется ли пропуск в погранзону?

Да, для иностранных граждан требуется пропуск в погранзону!

Он оформляется минимум 60 дней, в связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.

Если вы гражданин РФ, вам необходимо заполнить всё что указанно в уточняющей форме, которую вам направит менеджер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 авг 2022
Все ок!
И
10 авг 2022
Благодарю за организацию тура. Ответы на все вопросы по туру и профессиональную поддержку.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
А
29 июля 2022
Хороший маршрут и ребята замечательные
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Александра!
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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