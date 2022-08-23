В мае – самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4 – 10. Температура воды +3 – 6.

В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15 – 20. Температура воды +15 – 17. Белые ночи.

В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22 – 27. Температура воды +21 – 24. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.

В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10 – 15. Тёмные, холодные ночи 0 – +5. Температура воды +15. Частые осадки.