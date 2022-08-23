Встреча в 06:38 на ж/д вокзале г. Кандалакша.
Трансфер до места начала сплава – пос. Алакурти, берег реки Тунтсайоки (120 км).
Знакомство, сборка сплавсредств и экипировка.
Инструктаж, обед.
Выход на воду.
Сплав по реке Тунтсайоки – Тумча: пор. «Первенец» 3 к. с. – «Падун» 4 к. с. – «Двойной» 2 к. с. – «Каменнистый» 2 к. с. – «Водопадный-1» 2 к. с. – «Водопадный-2» 2 к. с. – «Кривой» 3 к. с.
Ужин, ночёвка в палатках.
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки – Тумча: «Юрьев День» 2 к. с. – «Скалистый глаз» 2 к. с. – «Надежда» 2. к. с. – «Подкова» 1 к. с. – «Март» 3 к. с., – порог «Кошмарики» 2 к. с. – «Красивый» 4 к. с.
Ужин, ночёвка в палатках.
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки – Тумча по маршруту: пор. «Красивый» 4 к. с. – «Вечерний» 2 к. с. – «Узкий» 2 к. с. – «Яма» 4 к. с. – «Котел» 4 к. с.
Ужин, ночевка в полевых условиях.
Завтрак.
Дневка на порогах «Яма» и «Котёл».
Отдых, рыбалка.
Походная баня.
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки – Тумча: пор. «Ночной» 2 к. с. – «Карниз» 4 к. с., назван он так в честь скального карниза, с которого падает река двухметровым водопадом (4 км).
Ужин, ночевка в полевых условиях.
Дневка.
Катание на пороге «Карниз».
Отдых, рыбалка, игры, походная баня.
Завтрак.
Сплав по маршруту: порог «Каньонный» 2 к. с. - пор. «Змея» 2 к. с. - пор. «Шляпа» 3-4 к. с. - Ивовское водохранилище на катере (4 часа, 58 км).
Трансфер до г. Кандалакша.
~ 20:00 прибытие в г. Кандалакша.
На протяжении всего тура ночевки в четырехместных туристических палатках.
Для групп от 12 человек возможно проведение тура в любые сроки.
Скидки:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:
Даты
Стоимость
Стоимость при раннем бронировании до 31.03
29.05 – 04.06.2023
21000
21000
05.06 – 11.06.2023
21000
21000
12.06 – 18.06.2023
23500
23500
19.06 – 25.06.2023
23500
21150
26.06 – 02.07.2023
23500
21150
03.07 – 09.07.2023
23500
21150
10.07 – 16.07.2023
23500
21150
17.07 – 23.07.2023
23500
21150
24.07 – 30.07.2023
23500
21150
31.07 – 06.08.2023
23500
21150
07.08 – 13.08.2023
23500
21150
14.08 – 20.08.2023
21000
18900
21.08 – 27.08.2023
21000
18900
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:
Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.
Практически на все наши маршруты может пойти новичок. Но Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию. В данном туре пороги 2-4 к. с. из возможных 6-ти.
Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение.
На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.
Рекомендуем оформить страховку, возможно на нашем сайте.
В мае – самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4 – 10. Температура воды +3 – 6.
В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15 – 20. Температура воды +15 – 17. Белые ночи.
В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22 – 27. Температура воды +21 – 24. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.
В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10 – 15. Тёмные, холодные ночи 0 – +5. Температура воды +15. Частые осадки.
Да, под запрос, для групп от 12-ти человек.
Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов. Наиболее тёплое время - с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.
Река Тумча расположена за северным полярным кругом. На маршруте мы увидим уникальную природу севера: мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду. Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.
Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус, кумжа.
Ловля рыбы в реке Тумча разрешена.
Вода в реке Тумча чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров - это рай для подводных охотников.
Если у вас есть оборудование для подводной охоты - смело берите!
Возможно вам улыбнется удача на реке Тумча.
В июле появляются первые грибы, а морошка, черника, голубика и брусника созревают в начале августа.
Грибы в большом количестве идут с середины августа.
Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.
Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.
На воде насекомые не беспокоят.
Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.
Сотовая связь отсутствует плотно на протяжении всего маршрута.
На некоторых стоянках ближе к концу маршрута можно поймать связь, в основном Мегафон.
Пожалуйста передайте это родственникам, чтобы они были к этому готовы.
Наша основная задача – это безопасный отдых.
Профессиональные инструкторы великолепно знатют маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.
Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Добираться стоит до г. Кандалакша – это место начала и конца сплава.
Встречаемся на ж/д вокзале утром в день начала сплава.
Машину можно оставить на охраняемой стоянке.
Расстояние из Москвы до г. Кандалакша 1700 км, из СПБ 1100 км.
Советуем приезжать к вечеру перед днем начала тура и остановиться на ночь в одной из гостиниц, чтобы со свежими силами пойти на сплав по реке Тумча.
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Тумча, вам необходимо купить билеты до г. Кандалакша с прибытием утром (день заезда) Мск – Кандалакша 6:38, Спб – Кандалакша 6:38.
Обратные билеты следует брать, также, из г. Кандалакша на вечер или ночь (начиная с 20.00).
Рафт куда менее маневренный, чем катамаран, поэтому в сложные узкие пороги со множеством поворотов рафт может просто не вписаться.
Катамаран благодаря своей «юркости» может проскочить все труднопроходимые участки.
На катамаране обычно проходят мелководные реки, на реки со сложными порогами (3-4 к. с.), туда, где нет длительных плесов (участков спокойной воды). В Карелии это реки: Умба, Писта, Тумча, Кереть, Тохма, Китен, Укса, Лоймала.
В рафте участники сидят полубоком на баллоне (ноги остаются внутри рафта). На катамаране посадка коленная – туристы сидят на баллонах «верхом», на специальных надувных «сидушках», ноги при этом зафиксированы в специальных стременах.
Катамаран рассчитан только на четное количество гребцов 2-4-6 (на данном сплав средстве не посредственную роль играет командная работа), в рафт можно с посадить 8 участников, при этом основная ответственность за
точное прохождение порога лежит на инструкторе.
Да, для иностранных граждан требуется пропуск в погранзону!
Он оформляется минимум 60 дней, в связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.
Если вы гражданин РФ, вам необходимо заполнить всё что указанно в уточняющей форме, которую вам направит менеджер.