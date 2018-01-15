55 км в пути.
Через перевал на полуостров Рыбачий.
9.00 — встречаемся на 2м этаже отеля Азимут (пр. Ленина 82).
Подписываем документы
Трансфер в Старую Титовку.
Знакомство с техникой, инструктаж, подбор экипировки.
Старт со Ст. Титовки.
Маршрут: Ст. Титовка — Пьяный ручей — губа Кутовая — Мотовский залив.
Прибытие на базу, размещение.
Ужин.
Баня.
Что мы увидим:
85 км в пути.
9.00 Завтрак.
10.00 Маршрут: база — мыс Немецкий — мыс Кекурский — база.
Ужин.
Что мы увидим:
70 км в пути.
9.00 Завтрак.
10.00 Маршрут: база — Скорбеевка — гора Май — база.
Ужин.
Что мы увидим:
65 км в пути.
9.00 Завтрак, сборы.
10.00 Маршрут: база — гора Переметная — Зубовка — мыс Черный — Цыпнаволок.
Заселение в гостевой дом / установка лагеря.
Ужин.
Что мы увидим:
9.00 Завтрак, сборы.
10.00 Маршрут: Цыпнаволок — остров Аникеев — мыс Корабельный — мыс Баргоутный — мыс Шарапов — Эйна — база.
Заселение домики/ номера.
Ужин.
Баня.
Что мы увидим:
75 км в пути.
9.00 Завтрак, сборы.
10.00 Маршрут: база — Два брата — Сад камней — береговая артиллерия — Старая Титовка — Мурманск/ аэропорт.
Что мы увидим:
Тур предусматривает проживание на базе atv51 в юртах и гостевом доме.
Стоимость тура на человека, руб:
На территории базы расположены:
Отопление всех помещений печное.
Электричество от генератора (с 7:00 до 00:00).
Мобильной связи и wifi на базе нет.
Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от баз.
На базе живет лис Митрич.
ЮРТЫ:
Площадь наших жилых юрт 29м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижам
Печь топится к вашим приездам на базу персоналом.
Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.
В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 8:00 до 00:00.
На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.
На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.
Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.
УДОБСТВА:
БАНЯ
ТУАЛЕТ
Гостевой дом на м. Цып-Наволок, п-ов Рыбачий.
В доме:
К услугам гостей:
Мобильной связи и wifi на базе нет.
Мы выбрали для вас самую лучшую и надежную технику — квадроциклы BRP Can-Am Outlander L570:
Перед туром мы подберем вам по размеру экипировку, которая защитит вас в путешествии:
Возрастные ограничения:
Водительские права:
Опыт вождения квадроцикла/ багги:
Вкуснейшие блюда из свежих местных продуктов на базе и сытный перекус на маршруте:
Приготовим вегетарианские/ постные блюда по предварительному запросу (предупредите нас при бронировании тура)