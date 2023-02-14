Именно период с конца августа по октябрь здесь уникален тем, что всё это великолепие дикой природы крайнего севера дополняется волшебным танцем Северного сияния на небосводе!

Причем, по статистике в сентябре оно – самое яркое!

Кольский полуостров (Мурманская область) – самое комфортное место России для наблюдения за Северным сиянием! Без виз и загранпаспортов, в 2.5 ч перелета из Москвы. А представить себе более живописный и атмосферный уголок природы для охоты за сиянием, чем Рыбачий, просто невозможно! Если вы едите за сиянием, то выбирайте даты в сентябре.