8:00 – выезд из Мурманска.
Трансфер до перешейка между материком и полуостровом Средний.
Время в пути 5-6 часов.
Горячий обед в пути.
Проезд к скалам «Два брата» и вид на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней».
Проезд по бывшему военному аэродрому Пуманки, фотографирование.
Переезд к глэмпингу.
Ужин.
Ночевка в глэмпинге.
«Охота» за сиянием.
Завтрак, проезд по полуострову Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский, бывшего военного поселения и бухты Скоробеевка.
Обед на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям – у не менее живописных озер у мыса Кекурский.
Возвращение в г. Мурманск.
Вероятное время возвращения - 23:00.
Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.
Тур предусматривает проживание в глэмпинге, в 3х-местных сферах с панорамными окнами с видом на море.
Размещение трехместное, при полном наборе группы осуществляется подселение даже если едет пара.
Доплата с пары за двухместное размещение – по запросу.
Размещаемся в новом, уютном глэмпинге прямо на Среднем, который полностью соответствует здешним местам. Уютные жилые 3х-местные сферы с панорамными окнами с видом на море – это именно то, что нужно, для созерцания пейзажей за чашечкой горячего чая! В номере есть все необходимое: светильник, обогреватель, розетки, столик со стульями и чайный набор. Удобства вне номера – туалет, умывальник.
За дополнительную плату можно попариться в мобильной бане и, по предварительному запросу, отведать морских деликатесов – даров Баренцева моря. Удобства в номерах – туалет, душ, умывальник.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Именно период с конца августа по октябрь здесь уникален тем, что всё это великолепие дикой природы крайнего севера дополняется волшебным танцем Северного сияния на небосводе!
Причем, по статистике в сентябре оно – самое яркое!
Кольский полуостров (Мурманская область) – самое комфортное место России для наблюдения за Северным сиянием! Без виз и загранпаспортов, в 2.5 ч перелета из Москвы. А представить себе более живописный и атмосферный уголок природы для охоты за сиянием, чем Рыбачий, просто невозможно! Если вы едите за сиянием, то выбирайте даты в сентябре.