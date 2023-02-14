Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем

Приглашаем Вас в уникальное путешествие на полуостров Рыбачий

5
3 отзыва
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Приглашаем Вас в уникальное путешествие на полуостров Рыбачий и Средний под волшебством Северного сияния! На край мира вдали от цивилизации, в земли самых ожесточенных боев ВОВ, таинственных древних легенд и мощной природной энергетики!
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Уникальная природа Кольского
Уникальная природа Кольского
Нас ждут необычные природные ландшафты, Северный ледовитый океан и разноцветная тундра
Невероятный природный феномен
Невероятный природный феномен
Увидим волшебный танец Северного сияния на небосводе
На джипах по бездорожью
На джипах по бездорожью
Окунемся в захватывающие приключения по бездорожью Среднего и Рыбачего полуострова

Программа тура по дням

1 день

Осмотр достопримечательностей

8:00 – выезд из Мурманска.

Трансфер до перешейка между материком и полуостровом Средний.

Время в пути 5-6 часов.

Горячий обед в пути.

Проезд к скалам «Два брата» и вид на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней».

Проезд по бывшему военному аэродрому Пуманки, фотографирование.

Переезд к глэмпингу.

Ужин.

Ночевка в глэмпинге.

«Охота» за сиянием.

Осмотр достопримечательностейОсмотр достопримечательностейОсмотр достопримечательностейОсмотр достопримечательностей
2 день

Полуостров Рыбачий

Завтрак, проезд по полуострову Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский, бывшего военного поселения и бухты Скоробеевка.

Обед на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям – у не менее живописных озер у мыса Кекурский.

Возвращение в г. Мурманск.

Вероятное время возвращения - 23:00.

Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.

Полуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров Рыбачий

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге, в 3х-местных сферах с панорамными окнами с видом на море.

Размещение трехместное, при полном наборе группы осуществляется подселение даже если едет пара.

Доплата с пары за двухместное размещение – по запросу.

Варианты проживания

Уютный глэмпинг

1 ночь

Размещаемся в новом, уютном глэмпинге прямо на Среднем, который полностью соответствует здешним местам. Уютные жилые 3х-местные сферы с панорамными окнами с видом на море – это именно то, что нужно, для созерцания пейзажей за чашечкой горячего чая! В номере есть все необходимое: светильник, обогреватель, розетки, столик со стульями и чайный набор. Удобства вне номера – туалет, умывальник.
За дополнительную плату можно попариться в мобильной бане и, по предварительному запросу, отведать морских деликатесов – даров Баренцева моря. Удобства в номерах – туалет, душ, умывальник.

Уютный глэмпингУютный глэмпинг

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-разовое питание
  • Размещение в глэмпинге (3х-местные шатры)
  • Прокат общегруппового снаряжения
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Доплата за двухместное размещение
  • Мобильная баня
  • Морские деликатесы
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда можно увидеть Северное Сияние?

Именно период с конца августа по октябрь здесь уникален тем, что всё это великолепие дикой природы крайнего севера дополняется волшебным танцем Северного сияния на небосводе!
Причем, по статистике в сентябре оно – самое яркое!
Кольский полуостров (Мурманская область) – самое комфортное место России для наблюдения за Северным сиянием! Без виз и загранпаспортов, в 2.5 ч перелета из Москвы. А представить себе более живописный и атмосферный уголок природы для охоты за сиянием, чем Рыбачий, просто невозможно! Если вы едите за сиянием, то выбирайте даты в сентябре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
14 фев 2023
Было приятно погрузиться в путешествие, прикоснуться к красотам Кольского полуострова, узнать немного местной истории, а также прокатиться на собаках и оленях. А охота за сиянием-это сокровенный разговор с небесами.
Во вложении фото картины, пыталась свои впечатления выразить на бумаге. Рисовать нигде не училась, это только хобби
Было приятно погрузиться в путешествие, прикоснуться к красотам Кольского полуострова, узнать немного местной истории, а также
Е
22 сен 2022
Тур Мурманск-Средний-Рыбачий. Чем тяжелее путешествие, тем ярче эмоции,тем крепче оно в памяти. Для мощи и красоты северной природы подходящих слов ещё не придумали.
ПС. 1. Возьмите средства от укачивания, даже если уверены,что последний раз вас укачивало в детстве.
ПС.2 ни в коем случае не берите в этот тур детей
О
14 фев 2023
Спасибо туроператору за четко организованную программу, отдельная благодарность гидам Сергею и Наталье за приятное сопровождение на протяжении всего пути. Внимательные, старались учитывать наши пожелания, решать вопросы при их появлении.
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