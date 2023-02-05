Кольский… Кусочек земли за полярным кругом манит всё больше и больше искателей приключений. Вы совершите знакомство с самым большим городом за Полярным кругом – Териберкой, где снимался нашумевший фильм «Левиафан», понаблюдаете за птичьими базарами и прогуляетесь по берегу Северного Ледовитого океана.
Но самая главная изюминка этого тура – мы вместе отправимся к Баренцеву морю и выйдем на корабле в поисках китов!
Вы прибываете в аэропорт города Мурманск, либо на ж/д вокзал, гид уже будет вас ждать в зале встреч.
Советуем прилет на дневных рейсах до 10:30 (подробнее о рекомендованных рейсах в разделе Важно знать).
Для прибывших в более позднее или раннее время будет организован трансфер индивидуально.
Отправляемся в морское приключение!
Начнем знакомство с Кольским полуостровом.
Нас ждут красочные и уникальные виды по пути в Териберку, отправляемся к берегам Баренцева моря!
Прибываем в Териберку и заселяемся в отель, у Вас будет время на отдых после дороги.
Самое долгожданное – отправляемся на встречу с китами!
Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.
По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, касаток и других морских обитателей!
Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех!
Если мы не увидим китов, не стоит расстраиваться.
Нас ждет еще одна попытка во второй день.
В один из дней (1-й или 2-ой) Вас ждет дегустация свежайших морепродуктов прямо со дна океана: гребешки, морские ежи и не только.
Мы научим правильно их разделывать и есть сырыми, насладитесь морскими деликатесами в приятной атмосфере под шум Баренцева моря.
После морского приключения вы сможете побыть наедине с Севером, советуем прогуляться по песчаному пляжу и насладиться успокаивающим шумом прибоя.
На побережье можно поужинать в одном из ресторанов на самом Краю света с видом на бушующее море Северного Ледовитого океана (оплачивается самостоятельно).
Завтрак в отеле, сбор группы на пешую экскурсию по Териберке.
Мы посетим главные достопримечательности, которые знамениты на весь мир: Край земли, побережье Северного Ледовитого океана, Кладбище кораблей, великолепные просторы белоснежных полей тундры, водопады и арт-объекты.
По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Примерно на четверть часа мы задержимся на кладбище кораблей.
Возле заброшенных деревянных останков можно сделать фотографии – красивые, впечатляющие, в духе авантюризма – на что хватит вашей фантазии.
А дальше – захватывающее путешествие по побережью Северного Ледовитого океана к восхитительному водопаду, фотосессии на песчаном пляже «Драконьи Яйца» и прогулка наедине с суровым Севером.
Обед в одном из ресторанов арктической кухни (оплачивается самостоятельно).
Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.
Мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, касаток и других морских обитателей!
Прибытие в Териберку.
После насыщенного эмоциями и прогулками дня, у вас будет время для уединения и отдыха.
Завтрак в отеле, выселение и сбор группы.
Трансфер Териберка – Мурманск.
По пути (если останется свободное время) мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями.
Вас ждет общение с местными жителями парка, угощение для животных, сопровождение гида, чайный дом с горячим чаем и печеньками.
В парке также мы насладимся вкусным обедом с нотками арктической кухни (оплачивается самостоятельно).
Тур предусматривает проживание в Териберке в гостинице «Терь» 3* с завораживающим видом на Баренцево море, удобствами и уютной атмосферой.
Стоимость тура на 1 чел. – 39 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 7 500 руб.
Скидка предоставляется детям от 5 до 12 лет – 10%.
Териберка — село в Кольском районе Мурманской области. Расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря. Гостиница обладает полным набором услуг, есть кафе, бильярд и настольный теннис.
Двухместный стандарт с завтраком – уютный номер для размещения одного или двух человек оснащенный шкафами для одежды и обуви. В номере есть собственный санузел с стеклянной душевой кабиной. Плоский телевизор со спутниковыми каналами, гарнитура с электрочайником, фен, тапочки и прочие принадлежности для комфортного проживания.
Документы и деньги
Одежда
Фотоаппарат
Берите с собой дополнительные аккумуляторы и зарядку.
Аптечка
В ней должен быть минимальный набор для туриста: пластыри, бинты, перекись водорода, жаропонижающие средства и другие по вашему усмотрению.
Наличные деньги
Север — это место, в котором не везде есть терминалы безналичной оплаты. Поэтому рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.
Предметы личной гигиены
Берите с собой предметы личной гигиены: зубную щетку, зубную пасту, мыло, влажные салфетки, полотенце и другие вещи по необходимости.
По прибытию:
Москва – Мурманск
Приоритетные рейсы
Россия (прямой)
09:20 – 12:10
2 ч 50 мин
Smartavia (прямой)
10:35 – 13:00
2 ч 25 мин
Россия (прямой)
06:55 – 09:35
2 ч 40 мин
Санкт-Петербург – Мурманск
Россия (прямой)
08:10 – 10:10
2 ч
Smartavia (прямой)
10:00 – 11:50
1 ч 50 мин
Россия (прямой)
11:40 – 13:40
2 ч
По отправлению:
Москва – Мурманск
Победа (прямой)
21:00 – 23:30
2 ч 30 мин
Санкт-Петербург – Мурманск
Россия (прямой)
20:35 – 22:30
1 ч 55 мин
Да, детям от 5 до 12 лет скидка 10%.
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Всё зависит от размера группы. Это могут быть: микроавтобус фольксваген или мерседес, внедорожники ниссан, уаз патриот или тойота. Все они оборудованы кондиционером.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Рекомендуемый минимальный возраст – 5 лет, но мы готовы принять семьи с детьми и младшего возраста, детям от 0 до 3 лет предоставляется 100% скидка на тур. Но настоятельно рекомендуем трезво оценивать их физические возможности.
Встреча состоится в аэропорту, желательно прилетать утренними рейсами до 10:30. Для прибывающих заранее или на ж/д вокзал, встреча состоится в Мурманске, ул. Воровского, 5/23, конгресс-отель Меридиан.