1 день

Прибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китам

Вы прибываете в аэропорт города Мурманск, либо на ж/д вокзал, гид уже будет вас ждать в зале встреч.

Советуем прилет на дневных рейсах до 10:30 (подробнее о рекомендованных рейсах в разделе Важно знать).

Для прибывших в более позднее или раннее время будет организован трансфер индивидуально.

Отправляемся в морское приключение!

Начнем знакомство с Кольским полуостровом.

Нас ждут красочные и уникальные виды по пути в Териберку, отправляемся к берегам Баренцева моря!

Прибываем в Териберку и заселяемся в отель, у Вас будет время на отдых после дороги.

Самое долгожданное – отправляемся на встречу с китами!

Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.

По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.

И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, касаток и других морских обитателей!

Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех!

Если мы не увидим китов, не стоит расстраиваться.

Нас ждет еще одна попытка во второй день.

В один из дней (1-й или 2-ой) Вас ждет дегустация свежайших морепродуктов прямо со дна океана: гребешки, морские ежи и не только.

Мы научим правильно их разделывать и есть сырыми, насладитесь морскими деликатесами в приятной атмосфере под шум Баренцева моря.

После морского приключения вы сможете побыть наедине с Севером, советуем прогуляться по песчаному пляжу и насладиться успокаивающим шумом прибоя.

На побережье можно поужинать в одном из ресторанов на самом Краю света с видом на бушующее море Северного Ледовитого океана (оплачивается самостоятельно).