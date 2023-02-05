За китами на Кольский

Экскурсионный тур «За китами на Кольский» на 3 дня

5
3 отзыва
Описание
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За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Кладбище кораблей
Кладбище кораблей
Сделаете впечатляющие снимки на фоне заброшенных деревянных останков
Навстречу китам
Навстречу китам
За 3 дня у вас будет сразу два выхода в море на поиски этих морских гигантов!
Дары океана
Дары океана
Вас ждет дегустация свежайших морепродуктов прямо со дна океана: гребешки, морские ежи и не только
Край света
Край света
Будете жить в знаменитом поселке на берегу Баренцева моря, где снимали фильм «Левиафан»
Наедине с Севером
Наедине с Севером
Вы сможете прогуляться по песчаному пляжу и насладиться успокаивающим шумом прибоя

Описание

Кольский… Кусочек земли за полярным кругом манит всё больше и больше искателей приключений. Вы совершите знакомство с самым большим городом за Полярным кругом – Териберкой, где снимался нашумевший фильм «Левиафан», понаблюдаете за птичьими базарами и прогуляетесь по берегу Северного Ледовитого океана.

Но самая главная изюминка этого тура – мы вместе отправимся к Баренцеву морю и выйдем на корабле в поисках китов!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китам

Вы прибываете в аэропорт города Мурманск, либо на ж/д вокзал, гид уже будет вас ждать в зале встреч.

Советуем прилет на дневных рейсах до 10:30 (подробнее о рекомендованных рейсах в разделе Важно знать).

Для прибывших в более позднее или раннее время будет организован трансфер индивидуально.

Отправляемся в морское приключение!

Начнем знакомство с Кольским полуостровом.

Нас ждут красочные и уникальные виды по пути в Териберку, отправляемся к берегам Баренцева моря!

Прибываем в Териберку и заселяемся в отель, у Вас будет время на отдых после дороги.

Самое долгожданное – отправляемся на встречу с китами!

Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.

По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.

И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, касаток и других морских обитателей!

Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех!

Если мы не увидим китов, не стоит расстраиваться.

Нас ждет еще одна попытка во второй день.

В один из дней (1-й или 2-ой) Вас ждет дегустация свежайших морепродуктов прямо со дна океана: гребешки, морские ежи и не только.

Мы научим правильно их разделывать и есть сырыми, насладитесь морскими деликатесами в приятной атмосфере под шум Баренцева моря.

После морского приключения вы сможете побыть наедине с Севером, советуем прогуляться по песчаному пляжу и насладиться успокаивающим шумом прибоя.

На побережье можно поужинать в одном из ресторанов на самом Краю света с видом на бушующее море Северного Ледовитого океана (оплачивается самостоятельно).

Прибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китамПрибытие на Кольский полуостров. Отправление в Териберку и первая морская прогулка к китам
2 день

Экскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китам

Завтрак в отеле, сбор группы на пешую экскурсию по Териберке.

Мы посетим главные достопримечательности, которые знамениты на весь мир: Край земли, побережье Северного Ледовитого океана, Кладбище кораблей, великолепные просторы белоснежных полей тундры, водопады и арт-объекты.

По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.

Примерно на четверть часа мы задержимся на кладбище кораблей.

Возле заброшенных деревянных останков можно сделать фотографии – красивые, впечатляющие, в духе авантюризма – на что хватит вашей фантазии.

А дальше – захватывающее путешествие по побережью Северного Ледовитого океана к восхитительному водопаду, фотосессии на песчаном пляже «Драконьи Яйца» и прогулка наедине с суровым Севером.

Обед в одном из ресторанов арктической кухни (оплачивается самостоятельно).

Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.

Мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал.

И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, касаток и других морских обитателей!

Прибытие в Териберку.

После насыщенного эмоциями и прогулками дня, у вас будет время для уединения и отдыха.

Экскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китамЭкскурсия по Териберке и вторая морская прогулка к китам
3 день

Завершение программы

Завтрак в отеле, выселение и сбор группы.

Трансфер Териберка – Мурманск.

По пути (если останется свободное время) мы посетим парк активного отдыха и познакомимся с прелестными обитателями: хаски и северными оленями.

Вас ждет общение с местными жителями парка, угощение для животных, сопровождение гида, чайный дом с горячим чаем и печеньками.

В парке также мы насладимся вкусным обедом с нотками арктической кухни (оплачивается самостоятельно).

Завершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в Териберке в гостинице «Терь» 3* с завораживающим видом на Баренцево море, удобствами и уютной атмосферой.

Стоимость тура на 1 чел. – 39 900 руб.

Доплата за одноместное размещение – 7 500 руб.

Скидка предоставляется детям от 5 до 12 лет – 10%.

Варианты проживания

Гостиница «Терь» 3

2 ночи

Териберка — село в Кольском районе Мурманской области. Расположено на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря. Гостиница обладает полным набором услуг, есть кафе, бильярд и настольный теннис.

Двухместный стандарт с завтраком – уютный номер для размещения одного или двух человек оснащенный шкафами для одежды и обуви. В номере есть собственный санузел с стеклянной душевой кабиной. Плоский телевизор со спутниковыми каналами, гарнитура с электрочайником, фен, тапочки и прочие принадлежности для комфортного проживания.

Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3Гостиница «Терь» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы и деньги

  • паспорта;
  • билеты;
  • деньги;
  • бумажник с кредитными картами;
  • ваучер на трансфер или прокат автомобиля;
  • подтверждение бронирования апартаментов / отеля;
  • карта;
  • расписание поездов и автобусов со схемой движения до места проживания (при самостоятельной поездке);
  • медицинская страховка (не обязательна).

Одежда

  • термобельё (2 комплекта);
  • термоноски (2 пары);
  • непромокаемая куртка;
  • непромокаемые брюки;
  • свитер (2 штуки);
  • шерстяная шапка;
  • шерстяной шарф.

Фотоаппарат

Берите с собой дополнительные аккумуляторы и зарядку.

Аптечка

В ней должен быть минимальный набор для туриста: пластыри, бинты, перекись водорода, жаропонижающие средства и другие по вашему усмотрению.

Наличные деньги

Север — это место, в котором не везде есть терминалы безналичной оплаты. Поэтому рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.

Предметы личной гигиены

Берите с собой предметы личной гигиены: зубную щетку, зубную пасту, мыло, влажные салфетки, полотенце и другие вещи по необходимости.

Рекомендованные рейсы

По прибытию:

Москва – Мурманск

Приоритетные рейсы

Россия (прямой)

09:20 – 12:10

2 ч 50 мин

Smartavia (прямой)

10:35 – 13:00

2 ч 25 мин

Россия (прямой)

06:55 – 09:35

2 ч 40 мин

Санкт-Петербург – Мурманск

Россия (прямой)

08:10 – 10:10

2 ч

Smartavia (прямой)

10:00 – 11:50

1 ч 50 мин

Россия (прямой)

11:40 – 13:40

2 ч

По отправлению:

Москва – Мурманск

Победа (прямой)

21:00 – 23:30

2 ч 30 мин

Санкт-Петербург – Мурманск

Россия (прямой)

20:35 – 22:30

1 ч 55 мин

Есть ли скидки на тур?

Да, детям от 5 до 12 лет скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте происходит передвижение?

Всё зависит от размера группы. Это могут быть: микроавтобус фольксваген или мерседес, внедорожники ниссан, уаз патриот или тойота. Все они оборудованы кондиционером.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой допустимый минимальный возраст у участников тура?

Рекомендуемый минимальный возраст – 5 лет, но мы готовы принять семьи с детьми и младшего возраста, детям от 0 до 3 лет предоставляется 100% скидка на тур. Но настоятельно рекомендуем трезво оценивать их физические возможности.

Где возможна встреча в первый день тура?

Встреча состоится в аэропорту, желательно прилетать утренними рейсами до 10:30. Для прибывающих заранее или на ж/д вокзал, встреча состоится в Мурманске, ул. Воровского, 5/23, конгресс-отель Меридиан.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
5 фев 2023
Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в первую очередь благодаря организаторам Ивану и Максиму.
Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю вОтличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в
Д
5 фев 2023
Все душевно;). Ребята действительно хотели, чтобы гостям все понравилось. Спасибо большое!
А
17 янв 2023
все хорошо

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