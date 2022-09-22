Наши экскурсии проходят по лесу, горам и тундре, поэтому мы просим соблюдать вас следующие правила безопасности и правила поведения:

1. Беспрекословно выполнять все легитимные (в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международным правом) указания гида-проводника.

2. В начале каждой экскурсии гид-проводник покажет на топографической карте нитку маршрута, начальную и окончательную точки экскурсии, укажет точки остановок, привалов и т. п., обозначит потенциально опасные места.

Погода:

3. Хибины славятся резкой сменой погоды, поэтому обувь и одежда должна соответствовать прогнозу погоды в день экскурсии. В несоответствующей обуви и одежде выходить в маршрут запрещено. Перед началом экскурсии гид-проводник может потребовать от вас сменить вашу обувь, одежду или головной убор. Необходимо использовать уже разношенную обувь. Новая обувь в маршруте сразу натирает ноги, поэтому мы просим Вас обязательно разнашивать горные ботинки ДО выхода на маршрут экскурсии.

4. Решение об изменении трассы экскурсии или сроков проведения, по фактической погоде, принимает только гид-проводник. При резком изменении погоды (сильный дождь, гроза, снег, буря) гид может принять решение о прекращении экскурсии и возвращении группы на базу.

Пешеходная часть экскурсии:

5. Скорость в маршруте устанавливается по самому медленному участнику экскурсии. Во время пешего движения разрешается двигаться только в составе группы, не отставая и не отходя в сторону, сохраняя зрительную связь с группой. Запрещено искать обходные пути, срезать дорогу и обгонять гида-проводника. Если звуковая и зрительная связь с группой потеряна, Вам следует остановиться на тропе и не пытаться продолжать движение – Вас обязательно обнаружат в ближайшее время. Самостоятельное перемещение по горной или лесной местности отдельно от группы – ЗАПРЕЩЕНО!

6. Некоторые наши экскурсии связаны с переходом через ручьи и небольшие речки вброд, просим Вас полностью выполнять указания гида-проводника по преодолению водных преград.

7. Во время экскурсии может потребоваться перейти снежник или остатки зимней лавины, такие препятствия следует переходить только поперек, проверяя шестом или молотком провалы и пустоты. Запрещается кататься по снежникам и заходить в ледяные пещеры и полости.

8. При движении через ягельники и мхи, особенно в скальной местности, следует учитывать, что ягель очень плохо закрепляется на камнях и может легко оторваться – будьте предельно внимательны!

9. Крик есть сигнал опасности или призыв к помощи, поэтому кричать, свистеть во время движения без необходимости запрещено.

10. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо не поддаваться паники. Нужно сразу подать любой сигнал бедствия, чтобы просигнализировать о случившемся участникам экскурсии и ждать помощи.

11. Во время грозы следует держаться вдали от отдельно стоящих деревьев, металлических предметов (в том числе и от молотка!), не оставаться на открытых возвышенных местах.

12. Мы просим вас соблюдать правила пожарной безопасности – не разводить костры в необорудованных местах и не бросать не затушенные окурки.

13. Весь мусор (упаковки, пакеты, бумажки, бутылки, фантики, окурки, батарейки и т. п.) необходимо в обязательном порядке собирать и уносить с собой на базу компании.

Участки геологических обнажений и минералогические объекты:

14. В ходе экскурсии Вы будете посещать геологические обнажения и минералогические объекты. Некоторые из них находятся на склонах гор или в старых горных выработках – канавах, шурфах и отвалах. Придя на обнажение, следует произвести его осмотр во избежание опасности обвала, оползня, падения камней и деревьев. Особенно осторожным следует быть после дождя, вблизи выходов родников или высачивания грунтовых вод. В случае опасного состояния обнажения гид-проводник определит и укажет границы участка и порядок нахождения и действия на объекте.

15. Запрещается покидать участок обнажения без согласования с гидом.

16. Избегайте, если это возможно, хождения по участкам осыпей. Если это невозможно, прежде чем наступить на камень, проверьте его устойчивость.

17. Запрещается бегать и прыгать на склоне (даже на пологом), так как можно легко вызвать обвал!

18. На крутых склонах следует подниматься и спускаться цепочкой наискось (траверсом), чтобы случайным камнем не задеть идущих снизу. При обычных условиях спуск всегда опаснее подъема! ЗАПРЕЩАЕТСЯ спускаться качением или скольжением.

19. Запрещается бросать и спускать камни со склона и отваливать вниз неустойчивые глыбы. При непроизвольном срыве камня следует предупредить об этом криком «Камень!» (а вовсе не «Петя!», «ОЙ» или подобное), чтобы люди, находящиеся ниже по склону, успели от него уклониться.

20. Запрещается стоять или сидеть спиной к возвышающемуся крутому склону или обрыву, необходимо располагаться к таким объектам лицом, в таком случае при падении или скатывании камня его можно раньше увидеть и своевременно отскочить в сторону.

21. Запрещается находиться под нависающими каменным и снежными карнизами.

22. Нельзя стоять и сидеть на обрывистых склонах, подходить к обрывам, а также трещинам ближе, чем на 2 метра. Если в течение последних лет (сотен и тысяч лет) от породы ничего не отваливалось, это не значит, что не обвалится прямо под Вами.

23. При отбивании образцов молотком или кувалдой необходимо остерегаться обломков, отлетающих от горных пород и от самого молотка. Рекомендуется работать в защитных очках и рукавицах.

24. Нельзя подходить ближе двух метров к отбивающему образец человеку и особенно стоять перед ним или за его спиной. В пылу работы Вас могут не заметить и ударить молотком или вдруг слетевшим бойком.

25. Категорически запрещается заходить в заброшенные шахты и штольни и вести в них сбор образцов.

26. При работе на геологическом обнажении запрещается кидать образцы и инструмент (молоток, зубило и т. д.), их можно передавать только из рук в руки.

Каждый участник экскурсии, помимо выполнения вышеприведенных правил, обязан:

27. Внимательно ознакомиться с инструкцией по технике безопасности и правилами поведения во время экскурсии и подписать ее. Подпись участника в данном документе является свидетельством того, что он обязуется соблюдать данные правила и инструкции.

28. Правдиво и ответственно заполнить «Медицинский блок» инструкции. Участник, заблаговременно не поставивший организаторов в известность о своих заболеваниях, несет всю полноту моральной и материальной ответственности за ухудшение своего здоровья во время маршрута экскурсии.

29. Во время экскурсии каждый участник обязан своевременно информировать гида-экскурсовода о малейших признаках заболеваний, утомлений, недомоганиях и травмах, осуществлять самоконтроль, соблюдать личную гигиену.