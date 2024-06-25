Экскурсии в Бийске

Экскурсии в городах России
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Алтайский край, Бийск
25 июня
5 июля
15 июля
25 июля
58 000 за человека
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Алтайский край, Бийск
26 июня
16 июля
5 авг
87 000 за человека
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
г. Бийск
30 июня
20 июля
9 авг
56 000 за человека
Сплав по реке Чуя
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по реке Чуя
Алтайский край, Бийск
30 июня
20 июля
9 авг
38 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Бийску

Самые популярные экскурсии в Бийске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из :4
  1. Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
  2. Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
  3. Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
  4. Сплав по реке Чуя
Сколько стоит экскурсия по Бийску в апреле 2024
Сейчас в Бийске можно забронировать 4 экскурсии от 38 000 ₽ до 87 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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