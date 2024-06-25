Авторский тур
9 дней
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Алтайский край, Бийск
25 июня
5 июля
15 июля
25 июля
58 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Алтайский край, Бийск
26 июня
16 июля
5 авг
87 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
30 июня
20 июля
9 авг
56 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по реке Чуя
Алтайский край, Бийск
30 июня
20 июля
9 авг
38 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бийску
Самые популярные экскурсии в Бийске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из :4
Сколько стоит экскурсия по Бийску в апреле 2024
Сейчас в Бийске можно забронировать 4 экскурсии от 38 000 ₽ до 87 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте экскурсию в Бийске на 2024 год, 12 ⭐ отзывов, цены от 38000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь