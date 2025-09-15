Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни
15 сен в 08:30
20 сен в 08:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Погрузитесь в атмосферу природы и сделайте живые снимки в парках Благовещенска. Прогулка по тенистым аллеям с видом на Хэйхэ и встреча с белками ждут вас
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
2667 ₽ за всё до 3 чел.
