Д Дмитрий Большие истории малого города Спасибо Елене огромное! Все ожидания оправдались, просьбы и пожелания были учтены, мы очень довольны и будем рады вновь прогуляться с Еленой и на других экскурсиях

О Ольга Большие истории малого города читать дальше на местах, что называется,"не зашли"). Благодарим Елену! Она прекрасна: глубока, эрудированна, эмоциональна, легка в общении, отзывчива… Все наши впечатления об экскурсии - только в превосходной степени! С большим удовольствием еще раз обратимся к Елене - пройдем с ней по другим маршрутам. Это была завершающая экскурсия нашего семейного путешествия: Муром-Н. Новгород-Боголюбово. Завершающая и самая яркая (две предыдущие, несмотря на высокие рейтинги гидов

А Анна Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах читать дальше информации, что обозначена в описании тура. Для людей, интересующихся историей, это будет прекрасное времяпрепровождение и возможность расширить свои знания. Благодарим Евгения за интереснейшую экскурсию, тактичность и пунктуальность. В Боголюбово и Владимире нашим экскурсоводом был Евгений. Экскурсия была очень познавательная и интересная, тк выходила даже за рамки той

Т Татьяна Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Большое спасибо Евгению! Очень понравилось! Доступно, понятно, интересно и с юмором.

В Виталий Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества Николай лаконично и грамотно провел экскурсию. Профессионально, живо и интересно рассказывает про Владимирских князьях. Чувствует аудиторию. С удовольствием порекомендуем его своим знакомым и незнакомым!

С Светлана Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества Отличная, познавательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Николай знает и любит свой город. Большое спасибо.

Е Екатерина Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.