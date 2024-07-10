2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Боголюбов - первый шаг великого строительства
Боголюбово - знаковое место для российской государственности и православия. Пройдите по валам 12 века, посетите монастырь и Церковь Покрова на Нерли
Начало: Ул. Пушкина 2
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Боголюбово - преданья старины глубокой
Индивидуальная экскурсия по Боголюбово с посещением монастыря и церкви Покрова-на-Нерли. Узнайте историю древних храмов и насладитесь красотой природы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
8 авг в 09:00
12 авг в 16:00
от 3 900₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборБоголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
Начало: Боголюбово, По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
7 авг в 09:00
5 290₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Боголюбово в Кидекшу: исторические памятники и живописные виды
Путешествие из Боголюбово в Кидекшу и Суздаль - это уникальная возможность увидеть архитектурные шедевры XII-XVIII веков и насладиться красотой природы
Начало: Боголюбово, по договоренности
Расписание: Все дни недели с 10.00 до 16.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»
Погрузитесь в историю князя Андрея и его столицы. Прогулка по Боголюбову включает древний монастырь, красивые луга и легенды XII-XIII веков
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
9 авг в 20:00
10 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия10 июля 2024Были на экскурсии в Боголюбово. Татьяна очень приятная девушка. Трех часовая экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на сильную жару. Информации много, слушать интересно, очень приятное впечатление осталось. Большое спасибо Татьяне!
- ТТатьяна2 мая 2024Марина - прекрасный гид, нам очень повезло с ней познакомиться. С удовольствием погрузились в историю этого замечательного места и полюбовались
- ТТатьяна19 апреля 2024Спасибо Корнею за экскурсию, подробно рассказал об истории Боголюбова, к сожалению к церкви Покрова на Нерли пройти не смогли из-за
- ННадежда7 июля 2023Наконец осуществилась моя мечта - увидеть храм Покрова на Нерли! Общество гида Корнея было очень приятным, а его рассказ - интересным и познавательным. Спасибо за замечательную экскурсию!
- ЕЕлена12 июня 2023Экскурсия была очень интересная и познавательная. Большое спасибо.
- ЕЕкатерина10 мая 2023Очень интересная, информационно насыщеная экскурсия. Владимир потрясающий гид!!!! Грамотный, увлеченный, артистичный!!! Вся экскурсия на одном дыхании. Во время экскурсии вы
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