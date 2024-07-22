Все – экскурсии в Боголюбово

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Боголюбово, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большие истории малого города
Пешая
40 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Боголюбово: княжеские палаты и Покрова на Нерли
Путешествие в Боголюбово подарит вам духовное наслаждение. Удивительная церковь Покрова на Нерли, первозданная природа и невероятные истории ждут вас
Начало: На Соборной площади
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
4 999 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Если вы предпочитаете истории и легенды сухим фактам, эта экскурсия для вас! Прогулка по древним улицам Владимира и Боголюбову откроет тайны прошлого
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
7 900 за всё до 5 чел.
Тайны древнего Боголюбово
Пешая
21 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Боголюбово - удивительное место с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский монастырь
Начало: Уточняется
4 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    22 июля 2024
    Большие истории малого города
    Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы, интересовалась, все ли понятно.
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    Нам все очень понравилось: рассказ, маршрут, настрой. Спасибо большое! Отдельно хочется сказать о церки Покрова на Нерли. Это нечто! Очень вдохновляет 🕊️ Природа, архитектура, история! Восторг!

  • Д
    Дарья
    20 июля 2024
    Большие истории малого города
    Спасибо за восхитительную экскурсию! Невероятно интересный материал и приятная беседа!
    Спасибо за восхитительную экскурсию! Невероятно интересный материал и приятная беседа!Спасибо за восхитительную экскурсию! Невероятно интересный материал и приятная беседа!
  • Е
    Екатерина
    14 июля 2024
    Большие истории малого города
    Елена - прекрасный гид! 2,5 часа пролетели незаметно в путешествии по Руси времён Андрея Боголюбского. Было очень интересно узнать о
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    роли в истории этого великого князя и "мегаэффективного менеджера" и стратега своего времени) Атмосфера места, белый монастырь и незабываемый пейзаж на пути к Покрова на Нерли - это должен увидеть и почувствовать каждый! Спасибо за погружение в эпоху))

  • Т
    Татьяна
    21 июня 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Большое спасибо Евгению! Очень понравилось! Доступно, понятно, интересно и с юмором.
  • М
    Мария
    10 июня 2024
    Тайны древнего Боголюбово
    Все было суперррр!!!
    Все было суперррр!!!Все было суперррр!!!Все было суперррр!!!
  • А
    Алла
    18 января 2024
    Тайны древнего Боголюбово
    Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
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    на Нерли. А ведь до этого ты ходили по монастырю. Но с таким замечательным гидом, и мороз не замечаешь. И взрослые, и дети были очень увлечены интересными рассказами нашего экскурсовода.

    Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко
  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
    Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во ВладимиреЭкскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во ВладимиреЭкскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    Тайны древнего Боголюбово
    Елена очень грамотный экскурсовод. Её спокойная и плавная манера изложения информации позволила нам усвоить богатый исторический материал.
  • О
    Ольга
    14 августа 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
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    Всегда большая удача, когда у экскурсовода историко-педагогическое образование. Прогулка вышла интересной, познавательной, живой и даже веселой. Погода была отличная: жаркое солнце было скрыто облаками, мы неспешно прошли по луговой тропинке к шедевру домонгольской архитектуры, по дороге узнали о превращении Владимира в новый центр русских земель, спустились к тихим водам Нерли, а на обратном пути услышали о возвышении и страшной гибели князя Андрея. Во Владимире мы с интересом расшифровывали настенные рельефы и осмотрели внутреннее убранство Успенского собора. Евгений - прекрасный знаток истории, он вдумчиво интерпретирует и сравнивает дошедшие до нас свидетельства летописей, объясняя, где легенды противоречат фактам, а сказания приукрашивают действительность. Он прекрасно чувствует аудиторию и не дает скучать или утомляться. Рекомедую экскурсию с Евгением буквально всем, вы не будете разочарованы.

    В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" заВ Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" заВ Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большие истории малого города
  2. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
  3. Тайны древнего Боголюбово
Какие места ещё посмотреть в Боголюбово
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Свято-Боголюбский монастырь
  2. Церковь Покрова на Нерли
  3. Палаты Андрея Боголюбского
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в августе 2024
Сейчас в Боголюбово в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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