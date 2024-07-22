2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Боголюбово: княжеские палаты и Покрова на Нерли
Путешествие в Боголюбово подарит вам духовное наслаждение. Удивительная церковь Покрова на Нерли, первозданная природа и невероятные истории ждут вас
Начало: На Соборной площади
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
4 999₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Если вы предпочитаете истории и легенды сухим фактам, эта экскурсия для вас! Прогулка по древним улицам Владимира и Боголюбову откроет тайны прошлого
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Боголюбово - удивительное место с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский монастырь
Начало: Уточняется
4 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда22 июля 2024Наталья - прекрасный экскурсовод! Нельзя не отметить доброжелательность и профессионализм. Наталья отвечала на все наши вопросы, интересовалась, все ли понятно.
- ДДарья20 июля 2024Спасибо за восхитительную экскурсию! Невероятно интересный материал и приятная беседа!
- ЕЕкатерина14 июля 2024Елена - прекрасный гид! 2,5 часа пролетели незаметно в путешествии по Руси времён Андрея Боголюбского. Было очень интересно узнать о
- ТТатьяна21 июня 2024Большое спасибо Евгению! Очень понравилось! Доступно, понятно, интересно и с юмором.
- ММария10 июня 2024Все было суперррр!!!
- ААлла18 января 2024Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
- ЕЕкатерина18 сентября 2023Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
- ООльга20 августа 2023Елена очень грамотный экскурсовод. Её спокойная и плавная манера изложения информации позволила нам усвоить богатый исторический материал.
- ООльга14 августа 2023В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Все»
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