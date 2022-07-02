Экскурсия по Владимиру и Боголюбово «Русь Великокняжеская»

Живописное и старинное село Боголюбово расположилось на высокой береговой гряде слияния двух рек: Нерли и Клязьмы

Живописное и старинное село Боголюбово расположилось на высокой береговой гряде слияния двух рек: Нерли и Клязьмы.

В 1158 году, здесь была основана княжеская резиденция Андрея Боголюбского, которая хранит всемирно известные памятники архитектуры. Это великолепный собор Рождества Богородицы, который летописцы сравнивают с храмами Соломона.

Облик церкви Покрова-на-Нерли известен всему миру, она по праву считается жемчужиной древне-русской архитектуры, одной из самых красивых в России.
Экскурсия по Владимиру и Боголюбово «Русь Великокняжеская»

Что вас ожидает 🤩

  • Княжеская резиденция Андрея Боголюбского
  • Живописное и старинное село Боголюбово
  • Золотые ворота
  • Увлекательная прогулка на колесе обозрения "Небо 33"
  • Успенский собор

Описание

Что вас ожидает:

Живописное и старинное село Боголюбово;
Село расположилось на высокой береговой гряде слияния двух рек: Нерли и Клязьмы. В 1158 году, здесь была основана княжеская резиденция Андрея Боголюбского, которая хранит всемирно известные памятники архитектуры. Это великолепный собор Рождества Богородицы, который летописцы сравнивают с храмами Соломона. Облик церкви Покрова-на-Нерли известен всему миру, она по праву считается жемчужиной древне-русской архитектуры, одной из самых красивых в России. Дорога к храму — это небольшое паломничество. Из экскурсии Вы узнаете историю создания храма, почувствуете высокую духовность и чистоту. Вы посетите уникальные белокаменные памятники архитектуры XII века, внесенные в список ЮНЕСКО. Далее нас ожидает увлекательная прогулка на колесе обозрения «Небо 33», полюбуемся Владимиром с высоты птичьего полёта

Экскурсия по Владимиру

Прогулка начнется от Золотых ворот — шедевра русской фортификации мимо с посещением Водонапорной башни (ныне музей «Старый Владимир») по самобытной Георгиевской улице, раньше она была сердцем Нового города, здесь в XII веке располагался двор князя Юрия Долгорукого. По дороге вы повстречаете много интересных персонажей: ученого кота, художника, скульптуру владимирскому Пожарному с действующей водокачкой — механизмом XIX века, шалопая и филера.
Вы увидите символ старого города — памятник Владимирской Вишне и узнаете, чем она славилась. Специально для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор. Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту, по легенде нужно потереть его нос и лысину — для крепкого здоровья. . На Соборной площади мы посетим Успенский собор — уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками Андрея Рублева — с посещением, Дмитриевский собор — великолепный образец древнерусской пластики и белокаменной резьбы. Заглянем в гости к Бабе-яге, которая проведет нам дегустацию Владимирских наливок
Золотые Ворота. Объект Глобального культурного наследства ЮНЕСКО.
Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Ворота построены по указу князя Андрея Боголюбского, как раз на его княжение приходятся расцвет белокаменного архитектуры и взлет Владимира. «Хощу бо сей град обновити митропольею, да станет сей град величавое княжение и руководитель всем». Прототипом для стольного Владимира послужил Киев – «матерь населенных пунктов русских». Ключевым заездом во Владимир, как и в «граде Ярослава», стали построенные в 1158–1164 годах Золотые ворота с надвратной церковью Положения риз Богородицы. Подобные строительства присутствовали в различные годы в больших православных городках – Иерусалиме, Киеве и Константинополе. А до нынешних дней остались лишь только во Владимире.

Водонапорная башня (ныне музей «Старый Владимир»)

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Монумент инженерно-технической и промышленной архитектуры начала XX в. Построенная в 1860-е годы и переоборудованная в 1912 году водонапорная вышка необходима была, больше всего, для прокладки городского водопровода. 1-ый план водонапорной башни предполагал оборудование её в бездействующей надвратной церкви Золотых ворот. Но данный план, к счастью, не состоялся. Позднее водонапорную башню возвели на Козловом валу. В 1912 г. это помещение было абсолютно перестроено по плану городского конструктора Сергея Жарова.

Музей бабы Яги, Музей ложки и Кузница Бородиных

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Увлекательная экскурсия по Музею Ложки, где находится самая большая коллекция ложек в России — более 20 000 экспонатов: коронационные ложки династии Виндзор, работы мастеров поставщиков династии Романовых, ложки любви из Уэльса, апостольские ложки, географические, ложки различного назначения и много интересных или просто красивых ложечек и историй, связанных с ними. В музее можно будет познакомиться не только с историей ложки, но и с различными приемами и техникой изготовления, узнать множество примет, связанных с ложкой, и по-новому посмотреть на, казалось бы, совсем обычный предмет. Чаепитие с печатным пряником с начинкой. Дегустация горячего шоколада королей средневековой Европы.
Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Экскурсию в Кузнице Бородиных проведет сам кузнец, поведает о старинном кузнечном мастерстве, как устроена кузница, какие инструменты использовали. И на ваших глазах скует гвоздь, как это делали наши прадеды.

Важная информация:

Обратите внимание, что можно заказать экскурсию без трансфера, которая будет начинаться непосредственно в Боголюбово. Куда вы, соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 09:30, возле входа в Боголюбовский монастырь.

Пятница и воскресенье 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия Владимир-Боголюбово с посещением Успенского собора
  • Колесо обозрения
  • Дегустация наливок
  • Транспортное обслуживание на автобусе тур-класса (при выборе этого варианта тура)
Что не входит
  • Музей-сказка «Бабуся Ягуся» — 200 руб.
  • «Старый Владимир» и Золотые ворота — 450 руб.
  • Музей ложки — 250 руб.
  • Кузница Бородиных — 750 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: вход в Боголюбовский монастырь, Боголюбово
Завершение: ул. Дворянская, д. 4, Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница и воскресенье 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что можно заказать экскурсию без трансфера
  • Которая будет начинаться непосредственно в Боголюбово. Куда вы
  • Соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 09:30
  • Возле входа в Боголюбовский монастырь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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