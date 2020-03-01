Обзорные экскурсии в Боголюбове

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Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города

Мария
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Мария – представитель гидов
Если вы не жалуете сухие факты и даты, а хотите узнать о Владимире то, что скрыто в его древних преданиях, в историях местных жителей и белокаменных фасадах соборов, буду рада встрече! Вы пройдете по просторам Залесья и Боголюбского луга, полюбуетесь изящным храмом Покрова на Нерли и аутентичными барельефами Дмитриевского собора, прогуляетесь по владимирскому Арбату и Патриаршим садам.

А рассказы о великих князьях Владимира и древней истории Руси помогут почувствовать размеренное дыхание прошлых эпох.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах

Что вас ожидает

Жемчужины русского храмового зодчества
Шаг за шагом в древней архитектуре Владимира вам откроется истинный дух русской культуры. На прогулке вы услышите историю монастыря, в котором писалась Лаврентьевская летопись, узнаете, почему не кажется страшным «Страшный суд» Андрея Рублева, и увидите постройку, которую называют «белой лебедью русской архитектуры» — храм Покрова на Нерли. Вы рассмотрите детали внутреннего убранства Успенского собора, вглядитесь в бескрайние дали Залесья, раскроете тайны загадочных барельефов Дмитриевского собора, а на примере древних храмов Владимира мы поговорим об особенностях и секретах белокаменного зодчества.

Вехи истории и ключевые места Владимира
Вы полюбуетесь простором Боголюбовского луга, пройдете по владимирскому «Арбату» — пешеходной Георгиевской улице, насладитесь красотой Патриарших садов и познакомитесь с другими интересными местами города. А по пути мы попробуем перенестись в прошлые эпохи и проследить, как Владимир из небольшого пограничного городка становится столицей великого русского государства. Вы узнаете, каков вклад каждого из великих князей Владимирских в историю русского государства, и даже проведете исторические параллели с сегодняшними реалиями.

Организационные детали

  • По желанию возможно добавить в программу экскурсии посещение музейных экспозиций (Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский собор, Рождественский собор Боголюбского монастыря, церковь Покрова на Нерли) — входные билеты приобретаются дополнительно.
  • Содержание экскурсии можно варьировать с учетом пожеланий путешественников.
  • Чтобы добраться до Боголюбово, можно использовать либо личный транспорт либо такси (ориентировочно 500 рублей туда-обратно).
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
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Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчестваВладимир и Боголюбово: шедевры русского зодчестваВладимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
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Эта обзорная прогулка создана для тех, кто хочет прикоснуться к истокам богатейшей древнерусской культуры. Я открою для вас самые яркие страницы истории Древней Руси, помогу понять значение событий прошлого. Познакомлю с потрясающими постройками домонгольской эпохи, в каждой из которых поёт душа русского зодчества.

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