Полезная информация о Бокситогорске
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Местное время в Бокситогорске
02:3148
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Бокситогорск
|По-английски
|Boksitogorsk
|Население города
|17 366 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|102 м. от уровня моря