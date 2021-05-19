Всё о Бокситогорске

Полезная информация о Бокситогорске

Что нужно знать о Бокситогорске: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бокситогорске
02:3148
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБокситогорск
По-английскиBoksitogorsk
Население города17 366 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота102 м. от уровня моря

Где находится Бокситогорск на карте

Поиск и сравнение цен на туры