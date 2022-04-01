Чем славен город Бор

Совершить путешествие в 16 век и услышать любопытные истории «соседа» Нижнего Новгорода

Индивидуальная
И вот вы решили прокатиться по канатной дороге: с интересом смотрите вокруг, делаете фото, «перелетаете» на левый берег Волги и… куда пойти? Что делать в этом маленьком городке Бор? Я с радостью покажу и расскажу.

Вы ощутите себя краеведами, узнаете об «урбанистике» наших предков и услышите сюжеты о домах и о людях.
Чем славен город Бор
Чем славен город Бор
Чем славен город Бор
Чем славен город Бор
Чем славен город Бор
Чем славен город Бор
Чем славен город Бор
Чем славен город Бор
Чем славен город Бор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Найти самое интересное

От современной канатной дороги мы отправимся в пешее путешествие по борским улицам — бывшим селам, которые со временем слились в единое целое, образовав Бор. По пути я обращу ваше внимание на старинные купеческие особняки, пожарную каланчу, возрожденные храмы и места, связанные с Великой Отечественной войной. А еще мы заглянем в музей фотографии в Доме культуры и посмотрим на снимки Бора начала 20 века.

Урбанистика наших предков

С помощью воображения вы переместитесь на столетия назад и познакомитесь с бытом наших предков. Я расскажу, кем они работали, как торговали и веселились, на каком транспорте ездили и какие происшествия с ними случались. Как успешно приспосабливали условия местности для жизни, руководствуясь житейским опытом и интуицией.
А еще вы узнаете, как у нас на площади появилась атомная бомба, как наводил порядок на борском перевозе Владимир Даль и что в Боре делали Горький и Шаляпин.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей фотографии — 120 руб. /взрослые, 70 руб. /дети
  • По желанию и согласованию мы также можем посетить Краеведческий музей
  • На экскурсии будет интересно и взрослым, и детям — для них я предусмотрела разные задания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у канатной дороги на борской стороне
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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