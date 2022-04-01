Что вас ожидает

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От современной канатной дороги мы отправимся в пешее путешествие по борским улицам — бывшим селам, которые со временем слились в единое целое, образовав Бор. По пути я обращу ваше внимание на старинные купеческие особняки, пожарную каланчу, возрожденные храмы и места, связанные с Великой Отечественной войной. А еще мы заглянем в музей фотографии в Доме культуры и посмотрим на снимки Бора начала 20 века.

Урбанистика наших предков

С помощью воображения вы переместитесь на столетия назад и познакомитесь с бытом наших предков. Я расскажу, кем они работали, как торговали и веселились, на каком транспорте ездили и какие происшествия с ними случались. Как успешно приспосабливали условия местности для жизни, руководствуясь житейским опытом и интуицией.

А еще вы узнаете, как у нас на площади появилась атомная бомба, как наводил порядок на борском перевозе Владимир Даль и что в Боре делали Горький и Шаляпин.

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