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на старообрядчестве, хотя она коснулась и в целом истории города. Много интересного услышали о таких известных личностях, как протопоп Авакум и его последователи, о течениях в современном старообрядчестве. Боровск- приятный городок, где трехчасовая пешая экскурсия с интересным экскурсоводом не утомит туристов, а может быть и сподвигнет на изучение истории.