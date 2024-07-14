Что ещё посмотреть – экскурсии в Боровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Боровске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Боровск старообрядческий
Пешая
36 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 10:30
8 авг в 10:30
4 000 за всё до 5 чел.
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Погрузитесь в историю вычислительной техники в музее компьютеров в Боровске. Узнайте, как громоздкие машины стали компактными устройствами
Начало: В центре Боровска
9 авг в 13:00
10 авг в 10:00
2 600 за всё до 6 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
На микроавтобусе
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска: сплав по Протве, виды на храмы и купеческие дома, а также пешая экскурсия по историческим местам города
Начало: У чайной в Боровске
Расписание: ежедневно в 11:00
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    14 июля 2024
    Боровск старообрядческий
    Признательны Светлане за интересную экскурсию о старообрядчестве в Подмосковье. Мы не первый раз в Боровске и попросили Светлану сосредоточиться именно
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    на старообрядчестве, хотя она коснулась и в целом истории города. Много интересного услышали о таких известных личностях, как протопоп Авакум и его последователи, о течениях в современном старообрядчестве. Боровск- приятный городок, где трехчасовая пешая экскурсия с интересным экскурсоводом не утомит туристов, а может быть и сподвигнет на изучение истории.

  • А
    Анастасия
    1 июля 2024
    Боровск старообрядческий
    Спасибо огромное Светлане за чудесную прогулку! Экскурсия очень душевная! Понравилось и взрослым и ребенку. Однозначно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    16 июня 2024
    Боровск старообрядческий
    С большим удовольствием прогулялись по Боровску с гидом Светланой. Послушали очень интересную и познавательную экскурсию о старообрядчестве, об Аввакуме и боярыне Морозовой. Светлана нам объяснила в чем отличие и особенности старообрядцев. Огромное спасибо! Рекомендую экскурсию всем любознательным!
    С большим удовольствием прогулялись по Боровску с гидом Светланой. Послушали очень интересную и познавательную экскурсию оС большим удовольствием прогулялись по Боровску с гидом Светланой. Послушали очень интересную и познавательную экскурсию оС большим удовольствием прогулялись по Боровску с гидом Светланой. Послушали очень интересную и познавательную экскурсию оС большим удовольствием прогулялись по Боровску с гидом Светланой. Послушали очень интересную и познавательную экскурсию оС большим удовольствием прогулялись по Боровску с гидом Светланой. Послушали очень интересную и познавательную экскурсию о

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Боровске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Покровский храм
  3. «Кружевной» дом
  4. Торговая площадь
  5. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Боровску в августе 2024
Сейчас в Боровске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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