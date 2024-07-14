2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 10:30
8 авг в 10:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Погрузитесь в историю вычислительной техники в музее компьютеров в Боровске. Узнайте, как громоздкие машины стали компактными устройствами
Начало: В центре Боровска
9 авг в 13:00
10 авг в 10:00
2 600₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска: сплав по Протве, виды на храмы и купеческие дома, а также пешая экскурсия по историческим местам города
Начало: У чайной в Боровске
Расписание: ежедневно в 11:00
9 авг в 11:00
10 авг в 11:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина14 июля 2024Признательны Светлане за интересную экскурсию о старообрядчестве в Подмосковье. Мы не первый раз в Боровске и попросили Светлану сосредоточиться именно
- ААнастасия1 июля 2024Спасибо огромное Светлане за чудесную прогулку! Экскурсия очень душевная! Понравилось и взрослым и ребенку. Однозначно рекомендую!
- ТТатьяна16 июня 2024С большим удовольствием прогулялись по Боровску с гидом Светланой. Послушали очень интересную и познавательную экскурсию о старообрядчестве, об Аввакуме и боярыне Морозовой. Светлана нам объяснила в чем отличие и особенности старообрядцев. Огромное спасибо! Рекомендую экскурсию всем любознательным!
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Что ещё посмотреть»
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