2.5 часа
Индивидуальная
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
3 480₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с костюмами
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
Сегодня в 16:00
10 авг в 09:00
от 3 333₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 августа 2024Экскурсия неплохая, но "суховата", не произвела впечатления.
- ММарина30 июля 2024Были на экскурсии 26 июля. Экскурсоводу Ирине огромное спасибо! Из 8 человек нашей группы были подростки (12-15 лет), поэтому заранее
- ССергей27 июля 2024Путешествуем по городам и весям нашей необъятной Родины не первый год, много раз знакомились с её достопримечательностями с помощью индивидуальных
- NNadezhda27 июля 2024Были втроем на экскурсии -я, муж и дочь 10 лет. Евгений встретил нас в соответствующем образе из 90-х, лексика тоже
- ЮЮлия27 июля 2024Фантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке быть так насыщенно и волшебно!
- ЕЕлена21 июля 2024Участники и команда проекта Московского дома удивительных людей благодарит Александра за обзорную экскурсию по Боровску. Благодаря прекрасному знанию истории и
- ЕЕлена21 июля 2024Спасибо большое за экскурсию. Гид- человек эрудированный, увлеченный темой, хорошо излагает материал.
- ЩЩёлкина20 июля 2024Прекрасно отдохнули и узнали много нового! В прошлом году были на этой же экскурсии, тоже очень понравилось, а в этот раз появились новые нюансы Следующим летом надеемся посетить Боровск ещё раз Большая благодарность экскурсоводу Ирине
- ЕЕлена14 июля 2024Спасибо за интересный день! Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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