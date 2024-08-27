На Рождество – экскурсии в Боровске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Боровске, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Боровский край в шести веках
На машине
156 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
10 сен в 09:00
12 сен в 09:00
3 480 за всё до 5 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Пешая
145 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
15 сен в 13:00
21 сен в 08:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
16 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: На ул. Советская
9 сен в 08:00
10 сен в 13:00
2 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 августа 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Огромное спасибо Юлии за познавательную экскурсию и приятное общение. Мы ещё больше влюбились в Боровск, узнали много новых и интересных
    читать дальше

    мест. Посоветуем своим друзьям и сами продолжим общение с Юлией путешествуя по другими городами Калужской области, как только у нас появится возможность.

    Огромное спасибо Юлии за познавательную экскурсию и приятное общение. Мы ещё больше влюбились в Боровск, узналиОгромное спасибо Юлии за познавательную экскурсию и приятное общение. Мы ещё больше влюбились в Боровск, узналиОгромное спасибо Юлии за познавательную экскурсию и приятное общение. Мы ещё больше влюбились в Боровск, узналиОгромное спасибо Юлии за познавательную экскурсию и приятное общение. Мы ещё больше влюбились в Боровск, узналиОгромное спасибо Юлии за познавательную экскурсию и приятное общение. Мы ещё больше влюбились в Боровск, узнали
  • Г
    Гульнара
    26 августа 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    2 часа пролетели незаметно. Было интересно и содержательно.
  • О
    Оксана
    11 августа 2024
    Боровский край в шести веках
    Ирина очень образованный и интересный рассказчик. Отлично знает историю города! Нам было очень приятно провести время вместе! Спасибо большое за интересную экскурсию! Детям тоже очень понравилось!
  • Ж
    Жанна
    5 августа 2024
    Боровский край в шести веках
    Удивительная экскурсия по старинному Боровску! Конечно, все прошло замечательно благодаря экскурсоводу. Ирина не только профессионал, который хорошо знает историю своего
    читать дальше

    города, но и обладает замечательными человечески качествами. С Ириной было легко, интересно и очень познавательно. Спасибо, Ирина, за незабываемое время, которое мы провели в Боровске. Эта экскурсия останется в нашем сердцем! Всем рекомендую!!!

  • А
    Андрей
    2 августа 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Хорошая экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
  • М
    Мария
    2 августа 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Экскурсия неплохая, но "суховата", не произвела впечатления.
  • М
    Марина
    30 июля 2024
    Боровский край в шести веках
    Были на экскурсии 26 июля. Экскурсоводу Ирине огромное спасибо! Из 8 человек нашей группы были подростки (12-15 лет), поэтому заранее
    читать дальше

    попросила экскурсовода построить экскурсию с учётом этого обстоятельства. Всем экскурсантам (и детям, и взрослым) прогулка очень понравилась, к тому же рассказ дополнительно сопровождался историческими фото. Мы уже в 3ий раз с экскурсией в Боровске, считаю, что в нашем рейтинге экскурсоводов по Боровску Ольга пока на 1ом месте. Готовьте удобную обувь и вперёд на экскурсию "Боровский край в шести веках"!

  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Участники и команда проекта Московского дома удивительных людей благодарит Александра за обзорную экскурсию по Боровску. Благодаря прекрасному знанию истории и
    читать дальше

    чувству юмора наши ребята надолго запомнят путешествие. Александр роскошный рассказчик и видно, что знает и любит историю города. Александр не только чудесный экскурсовод, но и великолепный организатор. От всей души рады были такому проводнику в мир истории Боровска.

  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Спасибо большое за экскурсию. Гид- человек эрудированный, увлеченный темой, хорошо излагает материал.

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боровске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Боровский край в шести веках
  2. Боровск: история и легенды древнего города
  3. Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Боровске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Покровский храм
  3. Торговая площадь
  4. Благовещенский собор
  5. «Кружевной» дом
Сколько стоит экскурсия по Боровску в сентябре 2024
Сейчас в Боровске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 317 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Боровске на 2024 год на рождество, 317 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам