2.5 часа
Индивидуальная
Лучший выборБоровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
10 сен в 09:00
12 сен в 09:00
3 480₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
15 сен в 13:00
21 сен в 08:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: На ул. Советская
9 сен в 08:00
10 сен в 13:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 августа 2024Огромное спасибо Юлии за познавательную экскурсию и приятное общение. Мы ещё больше влюбились в Боровск, узнали много новых и интересных
- ГГульнара26 августа 20242 часа пролетели незаметно. Было интересно и содержательно.
- ООксана11 августа 2024Ирина очень образованный и интересный рассказчик. Отлично знает историю города! Нам было очень приятно провести время вместе! Спасибо большое за интересную экскурсию! Детям тоже очень понравилось!
- ЖЖанна5 августа 2024Удивительная экскурсия по старинному Боровску! Конечно, все прошло замечательно благодаря экскурсоводу. Ирина не только профессионал, который хорошо знает историю своего
- ААндрей2 августа 2024Хорошая экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
- ММария2 августа 2024Экскурсия неплохая, но "суховата", не произвела впечатления.
- ММарина30 июля 2024Были на экскурсии 26 июля. Экскурсоводу Ирине огромное спасибо! Из 8 человек нашей группы были подростки (12-15 лет), поэтому заранее
- ЕЕлена21 июля 2024Участники и команда проекта Московского дома удивительных людей благодарит Александра за обзорную экскурсию по Боровску. Благодаря прекрасному знанию истории и
- ЕЕлена21 июля 2024Спасибо большое за экскурсию. Гид- человек эрудированный, увлеченный темой, хорошо излагает материал.
Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «На Рождество»
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