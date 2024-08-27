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попросила экскурсовода построить экскурсию с учётом этого обстоятельства. Всем экскурсантам (и детям, и взрослым) прогулка очень понравилась, к тому же рассказ дополнительно сопровождался историческими фото. Мы уже в 3ий раз с экскурсией в Боровске, считаю, что в нашем рейтинге экскурсоводов по Боровску Ольга пока на 1ом месте. Готовьте удобную обувь и вперёд на экскурсию "Боровский край в шести веках"!