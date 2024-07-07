Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Боровске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка по старинному Боровску.
Пешая
44 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Прогулка по старинному Боровску - индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Боровску. Узнайте его тайны, легенды и историю, посетите памятники и храмы
Начало: Ул. Советская 5
Расписание: В любой день и любое удобное время.
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
3 300 за всё до 45 чел.
Необычный Боровск
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычный Боровск: индивидуальная экскурсия по историческим местам и современным проектам
Погрузитесь в атмосферу Боровска: древние городища, купеческие улицы, фрески, проект «Параллельный город» и чаепитие с ароматными травами
Начало: Город Боровск, улица Советская,5
Расписание: вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
По Боровску с местным жителем
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
По Боровску с местным жителем: история и культура
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска с местным жителем. Откройте для себя уникальные панорамы, исторические памятники и современные арт-объекты
Начало: Боровск, ул. Советская, д. 5
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
3 000 за всё до 42 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    7 июля 2024
    Необычный Боровск
    Экскурсовод Светлана Точилова познакомила сдревней столицей старообрядчества с большой любовью и эрудицией. Доброжелательно, интересно и многогранно провела экскурсию. Не только древность, но и героизм жителей, красоту родного города и природы. Огромное спасибо
  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    Прогулка по старинному Боровску.
    Несмотря на 32-градусную жару, наша прогулка по Боровску состоялась и была невероятно увлекательной и комфортной благодаря гиду Юлии. Юлия -
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    знаток своего города, с такой любовью рассказывала о Боровске, что у меня периодически на глазах появлялись слезы от масштаба исторических событий, коснувшихся этот маленький городок, от того, сколько людей на протяжении нескольких веков любили и любят этот город, защищали его, улучшали и заботились! Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании, все три участницы экскурсии разных возрастов остались в восторге! Юлия, спасибо Вам большое за Ваши знания, за Ваш захватывающий рассказ, за Вашу деликатность и внимательность к туристам, несомненно, с удовольствием присоединимся и к другим Вашим экскурсиям!

  • К
    Коткова
    30 июня 2024
    Прогулка по старинному Боровску.
    Чтобы лучше узнать историю города и не пропустить всех интересных мест, мы решили воспользоваться услугами экскурсовода. Нам очень повезло, потому
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    что этим экскурсоводом оказалась Юлия. За 3 часа она успела нам рассказать историю города, показала здания, в которых жили известные люди, а также смотровые площадки, с незабываемыми видами

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Прогулка по старинному Боровску.
    В отличие от других участников экскурсии, я уже была раньше на экскурсии по Боровску. В этот раз мы увидели и услышали в два раз больше! Большое спасибо Юлии за прекрасный рассказ о замечательном городе с глубокими историческими корнями!
  • с
    сергей
    19 июня 2024
    Необычный Боровск
    Все было хорошо. Очень грамотная экскурсия без перегруженности деталями
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Необычный Боровск
    Спасибо гиду Светлане, хорошо рассказывает! Экскурсия прошла на ура!
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2023
    По Боровску с местным жителем
    Получили массу приятных впечатлений от прогулки с Ириной по старинному русскому городу Боровску. Было очень душевно и познавательно. Рекомендую!
  • С
    Сергей
    21 июня 2023
    По Боровску с местным жителем
    Содержательная экскурсия по Боровску, проведённая Ириной Сапельниковой, открыла нам Боровск как древний, богатый историческими событиями, так и современный город, постепенно превращающийся в туристический центр. Очень благодарны нашему экскурсоводу Ирине за ее профессионализм и доброе отношение.

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Популярные экскурсии»

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  2. Покровский храм
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  5. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Боровску в августе 2024
Сейчас в Боровске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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