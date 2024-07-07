читать дальше

знаток своего города, с такой любовью рассказывала о Боровске, что у меня периодически на глазах появлялись слезы от масштаба исторических событий, коснувшихся этот маленький городок, от того, сколько людей на протяжении нескольких веков любили и любят этот город, защищали его, улучшали и заботились! Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании, все три участницы экскурсии разных возрастов остались в восторге! Юлия, спасибо Вам большое за Ваши знания, за Ваш захватывающий рассказ, за Вашу деликатность и внимательность к туристам, несомненно, с удовольствием присоединимся и к другим Вашим экскурсиям!