3 часа
Индивидуальная
Прогулка по старинному Боровску - индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по старинному Боровску. Узнайте его тайны, легенды и историю, посетите памятники и храмы
Начало: Ул. Советская 5
Расписание: В любой день и любое удобное время.
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
3 300₽ за всё до 45 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычный Боровск: индивидуальная экскурсия по историческим местам и современным проектам
Погрузитесь в атмосферу Боровска: древние городища, купеческие улицы, фрески, проект «Параллельный город» и чаепитие с ароматными травами
Начало: Город Боровск, улица Советская,5
Расписание: вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
Лучший выборПо Боровску с местным жителем: история и культура
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска с местным жителем. Откройте для себя уникальные панорамы, исторические памятники и современные арт-объекты
Начало: Боровск, ул. Советская, д. 5
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 42 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина7 июля 2024Экскурсовод Светлана Точилова познакомила сдревней столицей старообрядчества с большой любовью и эрудицией. Доброжелательно, интересно и многогранно провела экскурсию. Не только древность, но и героизм жителей, красоту родного города и природы. Огромное спасибо
- ЕЕлена3 июля 2024Несмотря на 32-градусную жару, наша прогулка по Боровску состоялась и была невероятно увлекательной и комфортной благодаря гиду Юлии. Юлия -
- ККоткова30 июня 2024Чтобы лучше узнать историю города и не пропустить всех интересных мест, мы решили воспользоваться услугами экскурсовода. Нам очень повезло, потому
- ТТатьяна29 июня 2024В отличие от других участников экскурсии, я уже была раньше на экскурсии по Боровску. В этот раз мы увидели и услышали в два раз больше! Большое спасибо Юлии за прекрасный рассказ о замечательном городе с глубокими историческими корнями!
- ссергей19 июня 2024Все было хорошо. Очень грамотная экскурсия без перегруженности деталями
- ВВиктория6 июня 2024Спасибо гиду Светлане, хорошо рассказывает! Экскурсия прошла на ура!
- ЕЕкатерина3 июля 2023Получили массу приятных впечатлений от прогулки с Ириной по старинному русскому городу Боровску. Было очень душевно и познавательно. Рекомендую!
- ССергей21 июня 2023Содержательная экскурсия по Боровску, проведённая Ириной Сапельниковой, открыла нам Боровск как древний, богатый историческими событиями, так и современный город, постепенно превращающийся в туристический центр. Очень благодарны нашему экскурсоводу Ирине за ее профессионализм и доброе отношение.
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